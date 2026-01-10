Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘ये तो देव माणूस निकला रे’,  महिलेने Blinkit वरून मागवलं Rat Poison ;  डिलिव्हरी बॉयने केलं असं काही…, Video Viral

सोशल मीडियावर एका व्हिडिओची जोरदार चर्चा सुरु आहे. एका महिलेने ब्लिंकइटवरुन रॅट पॉइझन ऑर्डर केले होते. यावर डिलिव्हरी बॉयने असे काही कृत्य केले आहे सर्वत्र त्याचे कौतुक होत आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:47 PM
woman ordered rat poison from blinkit delivery guy refused to deliver

‘ये तो देव माणूस निकला रे’,  महिलेने Blinkit वरून मागवलं Rat Poison ;  डिलिव्हरी बॉयने केलं असं काही..., Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • महिलेने ब्लिंकइटवरुन मागवलं Rat Poison
  • डिलिव्हरी बॉयने देण्यास दिला नकार
  • तिच्या शांतपणे संवाद साधला अन्…
  • व्हिडिओ व्हायरल
सध्याच्या बदलत्या काळात माणूस अतिशय एकटा पडत चालला आहे. मानसिक तणाव, एकटेपणा, असहाय्यात यामुळे अनेकजण चुकीचे निर्णय घेत आहे. अशा परिस्थिती एखादी मदत एखाद्याचे जीवन वाचवू शकते. असेच काही सध्या घडले आहे. सोशल मीडियावर एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून माणुसकी अजूनही जिंवत असल्याचा प्रत्यय आला आला. एका डिलिव्हरी बॉयने नियमांच्या पलीकडे जाऊन एका महिलेचा जीव वाचवला आहे. नेमकं काय घडलं ते जाणून घेऊयात.

नेमकं काय घडलं? 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत दावा करण्यात आला आहे की, एका महिलेने मध्यरात्री ब्लिंकइटवरुन रॅट पॉइझन मागवले होते. परंतु ही ऑर्डर मिळाल्यानंतर जे घडलं ते सध्याच्या बदलत्या काळात अविश्वासार्हच म्हणायचे. या व्हिडिओतून माणुसकीचा प्रत्यय आला आहे. विषारी औषधाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर डिलिव्हरी बॉयला महिला डिप्रेशनमध्ये असल्याचे जाणवलं.

त्याने नियमांपलीकडे जात महिलेला पॉइझन देण्यास नकार दिला. याउलट त्याने महिलेशी शांततेने संवाद साधला. महिला मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होती. आपले जीवन संपवण्यासाठी तिने हे विषारी औषध मागवले होते. तरुणाचे हे लक्षात येताच त्याने तिला धीर दिला, तिला शांत आणि मन हलकं होईल अशा शब्दांत समाजावून सागतिले की ती स्वत:ला इजा पोहोचवू नये. यानंतर महिलेने ऑर्डर कॅन्सल केली. डिलिव्हरी बॉयने हा सर्व घडलेला प्रकार एका व्हिडिओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

हे फक्त पुण्यातच घडू शकते! बाल्कनीत अडकलेल्या मुलाचा भन्नाट जुगाड; मदतीसाठी थेट ‘Blinkit’वर दिली ऑर्डर अन्…, घटनेचा Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्सवर @NewsAlgebraIND या अकाऊंटवर वृत्तसंस्था NewsAlgebra ने शेअर केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला असून लोक डिलिव्हरी बॉयचं कौतुक करत आहेत. डिलिव्हरी बॉयच्या या कृत्याने सर्वांचे मन जिंकले आहे.

विशालकाय पाणगेंड्याला हरणाच्या बाळाने दिलं आव्हान, धावत पळत आला अन्… मजेदार दृश्य पाहून हसूच येईल; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman ordered rat poison from blinkit delivery guy refused to deliver video viral

Published On: Jan 10, 2026 | 12:30 PM

