अमेरिकेने ‘या’ देशाच्या प्रमुखांना उचललं? भीषण Air Strike नं हादरवलं; लवकरच होणार मोठा गेम

अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला
व्हेनेझुएला सरकारने जाहीर केली आणीबाणी
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत
अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशाने आज व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला केला होता. राजधानी कराकसवर अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी जोरदार हवाई हल्ला केला. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. व्हेनेझुएला सरकारने देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. त्यातच आता मोठी बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला देशाचा गेम केल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेने आज व्हेनेझुएलावर हल्ला केला. त्यानंतर आता व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अटक केल्याचे समोर येत आहे. तसेच त्यांच्या पत्नीला देखील ताब्यात घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. लवकरच अमेरिका व्हेनेझुएलामध्ये सत्ताबदल करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट करत व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला केल्याची व निकोलस मादुरो यांना अटक केल्याची माहिती दिली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच खळबळ उडाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन केल्याचे आरोप व्हेनेझुएलाने या कथित हल्ल्याचे वर्णन संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उघड उल्लंघन म्हणून केले आहे. सरकारच्या मते, हा हल्ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम १ आणि २ चे उल्लंघन करतो, जे सार्वभौमत्व, कायदेशीर समानता आणि बळाच्या वापरावर बंदी घालण्याची हमी देते. सरकारने म्हटले आहे की हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थिरतेला, विशेषतः लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील शांततेला गंभीर धोका निर्माण करतो.
व्हेनेझुएलाच्या सरकारने आरोप केला आहे की हा हल्ला देशाच्या धोरणात्मक संसाधनांवर, विशेषतः त्याचे तेल आणि खनिज साठे ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य जबरदस्तीने तोडण्यासाठी केला गेला होता. सरकारने म्हटले आहे की असे प्रयत्न भूतकाळात अयशस्वी झाले आहेत आणि भविष्यात यशस्वी होणार नाहीत. निवेदनात म्हटले आहे की दोनशे वर्षांहून अधिक काळ स्वतंत्र असलेला व्हेनेझुएला कोणत्याही वसाहतवादी किंवा साम्राज्यवादी दबावापुढे झुकणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम ५१ चा हवाला देत, व्हेनेझुएलाने म्हटले आहे की ते आपल्या नागरिकांचे, आपल्या प्रदेशाचे आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर स्वसंरक्षणाचा अधिकार राखून ठेवते. सरकारने लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन आणि जगभरातील देशांना या कथित आक्रमणाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.