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War Alert: खाडीतील तणावाने गाठला धोक्याचा टप्पा; होर्मुझमध्ये दोन्ही सैन्यांमध्ये चकमक, अमेरिकेने उडवले इराणचे रडार केंद्र

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:08 AM IST
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सारांश

America Iran Drone Attack: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात तीव्र लष्करी संघर्ष उफाळून आला आहे. अमेरिकेने इराणचे चार ड्रोन पाडले असून, प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या रडार केंद्रांवर हल्ला केला आहे.

america iran war update strait of hormuz drone strike us destroys iranian radar trump claims 2026

अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या उंबरठ्यावर; होर्मुझमध्ये दोन्ही सैन्यांमध्ये चकमक, अमेरिकेने उद्ध्वस्त केले तेहरानचे रडार केंद्र ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • होर्मुझमध्ये थेट युद्ध
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा
  • शांतता चर्चा संकटात

America Iran Military Conflict 2026 : मध्य पूर्वेमध्ये (Middle East) सुरू असलेला तणाव आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचे सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न धुळीस मिळवत अमेरिका आणि इराणचे सैन्य अखेर एकमेकांसमोर शिंगे रोखून उभे ठाकले आहे. जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त (Strait of Hormuz) दोन्ही देशांच्या नौदलामध्ये आणि हवाई दलामध्ये थेट लष्करी चकमक उडाली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या आक्रमक हालचालींना चोख प्रत्युत्तर देत अमेरिकेने मोठी लष्करी कारवाई केली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात युद्धाचा भडका उडाला आहे.

लार्क बेटाजवळ पहिली ठिणगी आणि इराणचा इशारा

या ताज्या संघर्षाची सुरुवात शनिवारी सकाळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील ‘लार्क बेटा’ (Larak Island) जवळ झाली. इराणच्या निम-सरकारी ‘मेहर’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या बंदर अब्बास या किनारी शहराजवळ तैनात असलेल्या अमेरिकी नौदलाच्या युद्धनौका संशयास्पद हालचाली करत होत्या. या हालचालींना रोखण्यासाठी इराणच्या सैन्याने चेतावणी म्हणून गोळीबार (Warning Shots) केला. इराणचा हा इशारा अमेरिकेने केवळ फेटाळलाच नाही, तर या चिथावणीखोर कारवाईनंतर इराणच्या मुख्य तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली.

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अमेरिकेचा अंगावर येणारा पलटवार; ४ ड्रोन पाडले, रडार केंद्रे उद्ध्वस्त!

इराणच्या या पवित्र्यानंतर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने थेट आक्रमक मोहीम उघडली. अमेरिकी लष्कराने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, इराणने आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीला आणि अमेरिकी जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी अनेक आत्मघातकी ड्रोन पाठवले होते. यापैकी चार ड्रोन अमेरिकेच्या अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणेने हवेतच नष्ट केले. या ड्रोन हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेने तात्काळ इराणच्या ‘गोरुक’ आणि ‘केशम’ बेटांवर असलेल्या किनारी निगराणी रडार केंद्रांवर (Coastal Surveillance Radar Centers) क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. ही रडार केंद्रे आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर पाळत ठेवण्यासाठी इराणचा मुख्य आधार होती, जी अमेरिकेने पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली आहेत.’

credit – social media and Twitter

“इराणकडे आता फक्त २१-२२% क्षेपणास्त्रे शिल्लक!”  डोनाल्ड ट्रम्प

या भीषण लष्करी कारवाई सुरू असतानाच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका प्रमुख टीव्ही मुलाखतीत इराणच्या लष्करी क्षमतेबाबत अत्यंत मोठा आणि गोपनीय दावा केला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेच्या सातत्यपूर्ण आक्रमणामुळे इराणची लष्करी कंबर पूर्णपणे मोडली आहे. अमेरिकन गुप्तचर अहवालांचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, इराणची शस्त्रसामग्री आता संपत आली असून त्यांच्याकडे केवळ २१ ते २२ टक्के क्षेपणास्त्रे शिल्लक राहिली आहेत. ट्रम्प यांनी ठाम विश्वास व्यक्त केला की, त्यांचे प्रशासन या संघर्षाच्या अंतिम आणि यशस्वी समाप्तीकडे वाटचाल करत असून, या युद्धात अमेरिकेचाच विजय निश्चित आहे.

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शस्त्रसंधीची बोलणी फिस्कटली; परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

हा लष्करी संघर्ष अशा वेळी झाला आहे जेव्हा पडद्यामागे दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी (Ceasefire) घडवून आणण्यासाठी राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू होते. मात्र, याच आठवड्यात कुवेतच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या एका इराणी ड्रोन हल्ल्यात एका निष्पाप नागरिकाचा मृत्यू झाला होता, ज्याने अमेरिकेचा संयम संपवला. त्यातच इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नाहीये आणि इराण पुरस्कृत हिजबुल्लाहने कोणत्याही शांतता कराराला स्पष्ट नकार दिला आहे. या सर्व गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे होर्मुझमधील हा थेट संघर्ष आता संपूर्ण जगाला एका मोठ्या आर्थिक आणि लष्करी संकटात ढकलणारा ठरू शकतो, कारण या मार्गावरून होणारा जागतिक खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती आहे.

Web Title: America iran war update strait of hormuz drone strike us destroys iranian radar trump claims 2026

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Published On: Jun 06, 2026 | 09:08 AM

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