  Balochistan Massacre 106 Kidnappings And 42 Murders Human Rights Group Makes Serious Allegations Against Pakistani Army

Balochistan Genocide : पाकिस्तानची क्रूरता सीमेपार! बलुचिस्तानमध्ये 106 जणांचे अपहरण; 42 खून, Pakistan सैन्याच्या पर्दाफाश

Forced Disappearances Report: बलुचिस्तानच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालात पाकिस्तान सरकारच्या कृती उघडकीस आल्या. नोव्हेंबरमध्ये 106 लोक बेपत्ता झाले आणि 42 जणांचा मृत्यू झाला.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:47 AM
Balochistan massacre 106 kidnappings and 42 murders human rights group makes serious allegations against Pakistani army

बलुचिस्तान हत्याकांड: १०६ अपहरण आणि ४२ खून, मानवाधिकार गटाचा पाकिस्तानी सैन्यावर गंभीर आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बलुचिस्तानमध्ये १०६ लोकांचे अपहरण झाले असून ४२ जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे.
  •  मानवाधिकार परिषदेने (HRCB) पाकिस्तानी सुरक्षा दलांवर ‘मारा आणि टाका’ (Kill and Dump) धोरणाचा वापर केल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे.
  •  आठ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेसह संपूर्ण कुटुंबाचे अपहरण झाल्याने संतापलेल्या नागरिकांनी CPEC महामार्ग रोखून धरला आहे.

Forced Disappearances Report : बलुचिस्तान (Balochistan) हा प्रांत सध्या पाकिस्तानी (Pakistani) सुरक्षा दलांच्या छळाचा आणि मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा नरक बनला आहे. बलुचिस्तानच्या मानवाधिकार परिषदेने (HRCB) नोव्हेंबर २०२५ चा आपला अहवाल सादर केला असून, त्यातील आकडेवारी पाहून जगाच्या अंगावर शहारे येत आहेत. या एका महिन्यात पाकिस्तानी सैन्याने १०६ बलुच नागरिकांचे अपहरण केले असून ४२ जणांची हत्या केली आहे. या भयावह परिस्थितीमुळे बलुचिस्तानमध्ये संतापाचा ज्वालामुखी उसळला असून, जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

‘मारा आणि टाका’: पाकिस्तानी सैन्याची नवी रणनीती

एचआरसीबीच्या अहवालानुसार, बलुचिस्तानमध्ये ‘मारा आणि टाका’ (Kill and Dump) हे अघोरी धोरण राबवले जात आहे. ज्या लोकांचे अपहरण केले जाते, त्यांच्यावर कोणताही खटला न चालवता त्यांची हत्या केली जाते आणि काही दिवसांनी त्यांचे मृतदेह निर्जन स्थळी फेकून दिले जातात. फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांनी सर्वाधिक ६० अपहरण केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. केच, क्वेटा आणि पंजगुर या जिल्ह्यांमध्ये राहणे आता सर्वसामान्यांसाठी अशक्य झाले असून, तिथल्या तरुणांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे.

गर्भवती महिलेचे अपहरण; लोकांचा संयम सुटला

बलुचिस्तानमध्ये आता महिला आणि मुलेही सुरक्षित नाहीत, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे हानी दिलवाश यांचे प्रकरण. आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या हानी आणि त्यांच्या कुटुंबातील चार सदस्यांचे सुरक्षा दलांनी अपहरण केले आहे. या घटनेनंतर बलुच नागरिकांचा संयम सुटला असून, त्यांनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) चा मुख्य महामार्ग रोखून धरला आहे. “आमचे प्रियजन परत येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका बलुच याक्झेहती कमिटीने (BYC) घेतली आहे.

विद्यार्थी आणि तरुणांच्या भवितव्यावर घाला

बलुचिस्तानमधील या अत्याचाराचा सर्वाधिक फटका तिथल्या विद्यार्थी वर्गाला बसत आहे. विद्यापीठातून किंवा घराबाहेरून कोणत्याही पुराव्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उचलले जाते आणि त्यांना अज्ञात स्थळी डांबून ठेवले जाते. यामुळे बलुच तरुणांमध्ये भीती आणि पाकिस्तानविरोधात तीव्र द्वेष निर्माण झाला आहे. बेरोजगारी आणि नैसर्गिक संसाधनांची लूट आधीच सुरू असताना, आता जीवन जगण्याचा अधिकारही हिरावला जात असल्याने फुटीरतावादाच्या ज्वाला अधिक भडकत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मौन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ब्रिटीश संसद सदस्यांनी या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली असली, तरी पाकिस्तानी प्रशासन याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. सुरक्षा मोहिमेचा भाग म्हणून हे समर्थन केले जात असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. जर हे हत्याकांड वेळीच थांबवले नाही, तर बलुचिस्तानमधील असंतोष केवळ पाकिस्तानसाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या स्थिरतेसाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बलुचिस्तानमध्ये किती लोकांचे अपहरण झाले?

    Ans: मानवाधिकार परिषदेच्या (HRCB) अहवालानुसार, केवळ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १०६ लोकांचे सक्तीने अपहरण करण्यात आले आहे.

  • Que: 'मारा आणि टाका' (Kill and Dump) धोरण म्हणजे काय?

    Ans: संशयित नागरिकांचे अपहरण करणे, त्यांची गुपचूप हत्या करणे आणि नंतर त्यांचे मृतदेह निर्जन ठिकाणी फेकून देणे, याला हे नाव देण्यात आले आहे.

  • Que: बलुच नागरिकांनी महामार्ग का रोखला आहे?

    Ans: सुरक्षा दलांनी सक्तीने बेपत्ता केलेल्या आपल्या कुटुंबीयांची सुटका व्हावी, या मागणीसाठी नागरिकांनी CPEC महामार्ग रोखला आहे.

Published On: Dec 26, 2025 | 10:47 AM

