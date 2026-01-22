Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Election 2026 Sheikh Hasina Retirement Plan Awami League Support To Jatiya Party

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Sheikh Hasina: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या तयारीत असताना, त्यांच्या पक्षाने, अवामी लीगने, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत जातीय पक्षाला गुप्तपणे पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 02:27 PM
bangladesh election 2026 sheikh hasina retirement plan awami league support to jatiya party

निवडणुकीपूर्वी निवृत्ती, जातीय पक्षाची मजबुती... शेख हसीना शेवटच्या क्षणी मोठी खेळी खेळू इच्छितात का? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • निवृत्तीची भावनिक खेळी
  • जातीय पक्षाला छुटा पाठिंबा
  • जमातला रोखण्याचे लक्ष्य

Sheikh Hasina retirement news January 2026 : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकारणात सध्या अशा हालचाली सुरू आहेत, ज्यामुळे आगामी १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे संपूर्ण गणित बदलू शकते. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या आणि ऑगस्ट २०२४ च्या बंडांनंतर देश सोडून पळून जावे लागलेल्या शेख हसीना (Sheikh Hasina) आता एक शेवटची ‘भावनिक आणि राजकीय खेळी’ खेळण्याच्या तयारीत आहेत. ७८ व्या वर्षी निवृत्तीचे संकेत देऊन हसीना केवळ सहानुभूती मिळवत नसून, सत्तेच्या चाव्या पुन्हा आपल्या हातात कशा येतील, याचा ‘प्लॅन बी’ (Plan B) राबवत आहेत.

हसीना युगाचा अंत की नवी सुरुवात?

शेख हसीना यांचे पुत्र साजीद वाजेद जॉय यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, त्यांच्या आईने वाढत्या वयामुळे आणि प्रकृतीमुळे सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे ठरवले आहे. मात्र, जाणकारांच्या मते हे केवळ ‘स्ट्रॅटेजिक रिटायरमेंट’ (Strategic Retirement) असू शकते. बांगलादेशात अवामी लीगवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, हसीना यांनी स्वतःला बाजूला सारून जनतेला भावनिक आवाहन केले आहे, जेणेकरून बंदी असतानाही त्यांचे मतदार दुसऱ्या एका विशिष्ट पक्षाच्या पाठीशी उभे राहतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

जातीय पक्ष: अवामी लीगचा ‘प्रॉक्सी’ चेहरा?

अवामी लीगवर बंदी असल्याने हसीनाचा पक्ष थेट निवडणूक लढवू शकत नाही. म्हणूनच, त्यांनी ‘जातीय पक्षा’ला (Jatiya Party) पुढे केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक अवामी लीग नेत्यांना जातीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. यामध्ये तांगाईल-१ मधून इलियास हुसेन आणि तांगाईल-६ मधून तारेक शम्स यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. हा एक प्रकारे ‘अवामी लीग २.०’ चाच प्रयोग मानला जात आहे, जिथे चेहरा जातीय पक्षाचा असेल पण नियंत्रण हसीनाच्या जवळच्या लोकांकडे असेल.

credit – social media and Twitter

जमात आणि बीएनपीला रोखण्याची रणनीती

बांगलादेशातील ही निवडणूक सध्या बीएनपी (BNP) आणि जमात-ए-इस्लामी या दोन मोठ्या आघाड्यांमधील संघर्ष मानली जात आहे. अवामी लीगला ठाऊक आहे की ते सध्या सत्तेत येऊ शकत नाहीत, पण त्यांना ‘जमात’ सारख्या कट्टरपंथी पक्षाला तिसऱ्या स्थानावर ढकलायचे आहे. जर जातीय पक्षाने किंगमेकरची भूमिका बजावली, तर भविष्यात अवामी लीगवरील बंदी उठवणे आणि शेख हसीना किंवा त्यांच्या वारसाला सन्मानाने ढाक्यात परत आणणे सोपे होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

निवडणुकीपूर्वीचे भावनिक कार्ड

शेख हसीना लवकरच एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे बांगलादेशातील जनतेशी संवाद साधून आपल्या निवृत्तीची अधिकृत घोषणा करू शकतात. “मी देशासाठी सर्वस्व त्यागले, आता तुमच्या हातात देशाचे भविष्य आहे,” असे भावनिक आवाहन करून त्या आपल्या पारंपारिक मतदारांना जातीय पक्षाकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतील. जर हे समीकरण यशस्वी झाले, तर १२ फेब्रुवारीचा निकाल मोहम्मद युनुस यांच्या अंतरिम सरकारसाठी आणि विरोधी पक्षांसाठी धक्कादायक ठरू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अवामी लीगला २०२६ च्या निवडणुकीत बंदी का आहे?

    Ans: ऑगस्ट २०२४ च्या हिंसक आंदोलनांनंतर आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांनंतर अंतरिम सरकारने अवामी लीगच्या राजकीय हालचालींवर बंदी घातली आहे.

  • Que: जातीय पक्ष आणि अवामी लीगमध्ये काय संबंध आहे?

    Ans: ऐतिहासिकदृष्ट्या जातीय पक्ष अवामी लीगचा मित्रपक्ष राहिला आहे. २०२६ च्या निवडणुकीत अवामी लीगचे अनेक नेते जातीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत.

  • Que: शेख हसीना यांच्या निवृत्तीचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल?

    Ans: हसीनाच्या निवृत्तीमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये भावनिक लाट निर्माण होऊ शकते, ज्याचा फायदा त्यांच्या छुप्या मित्रपक्षाला (जातीय पक्षाला) मिळू शकतो.

Web Title: Bangladesh election 2026 sheikh hasina retirement plan awami league support to jatiya party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
1

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’
2

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?
3

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
4

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Jan 22, 2026 | 02:27 PM
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 22, 2026 | 02:01 PM
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM