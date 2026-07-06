Amarnath yatra 2026: तीन दिवसांत 56,000 भाविकांनी घेतले बाबा बर्फानींचे दर्शन; नोंदणी अनिवार्य, प्रशासनाचे स्पष्ट आवाहन

Amarnath yatra 2026 latest update today : पवित्र अमरनाथ यात्रा २०२६ (Amarnath Yatra) सुरू होताच देशभरातील शिवभक्तांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. ‘बम बम भोले’ आणि ‘बाबा बर्फानी की जय’ अशा जयघोषाने काश्मीरच्या बर्फाच्छादित कडा दुमदुमून गेल्या आहेत. ३ जुलै रोजी सुरू झालेल्या या पवित्र यात्रेच्या पहिल्या तीन दिवसांतच तब्बल ५६,९६१ भाविकांनी बाबा बर्फानींचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतले आहेत. यात्रेच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच रविवारी भाविकांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली, जेव्हा २४,६४८ यात्रेकरूंनी पवित्र गुहेत शिवलिंगाचे दर्शन घेतले. पहिल्या दोन दिवसांत हा आकडा ३२,३१३ इतका होता. सुदैवाने हवामानाने उत्तम साथ दिल्यामुळे बाल्टाल आणि पहलगाम या दोन्ही मार्गांवरील प्रवास अत्यंत सुरळीतपणे सुरू आहे.
परंतु, या अभूतपूर्व गर्दीमुळे आता एक नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. देशभरातून येणाऱ्या भाविकांची संख्या प्रशासनाच्या अंदाजापेक्षा जास्त असल्यामुळे अमरनाथ बेस कॅम्पवर प्रचंड गर्दी होत आहे. प्रशासनाने यात्रेकरूंना त्यांच्या केवळ नियोजित आणि मंजूर तारखांनाच यात्रेसाठी येण्याचे सातत्याने आवाहन केले आहे. असे असूनही, हजारो भाविक तारखेपूर्वीच दोन्ही बेस कॅम्पवर दाखल होत आहेत. वाढती गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आता काही कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
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यात्रेकरूंच्या प्रचंड ओघाTarget मुळे ९ जुलैपर्यंतचे सर्व अधिकृत नोंदणी स्लॉट (Registration Slots) पूर्णपणे बुक झाले आहेत. ही परिस्थिती पाहता, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने अद्याप नोंदणी न केलेल्या किंवा अनोंदणीकृत यात्रेकरूंना आपला प्रवास काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे की, रविवारपासून केवळ वैध नोंदणी असलेल्या यात्रेकरूंनाच काश्मीरच्या दिशेने जाण्याची परवानगी दिली जात आहे. ज्या भाविकांकडे नोंदणी नाही, त्यांना नवीन कोटा किंवा स्लॉट उपलब्ध होईपर्यंत निश्चित केलेल्या तपासणी नाक्यांवर (Checkposts) थांबवले जात आहे.
J&K urges unregistered #AmarnathYatra pilgrims to postpone travel until after July 9 due to full registration slots and heavy influx. Only registered pilgrims allowed from Sunday.https://t.co/7u4Flcu8nh — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) July 5, 2026
credit – social media and Twitter
या निर्णयामुळे जम्मू शहरातील नोंदणी केंद्रांवर सध्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. तावी नदीच्या काठावर, राम मंदिरा जवळ, ओल्ड मंडी आणि गीता भवन येथे असलेल्या अधिकृत नोंदणी आणि टोकन वितरण केंद्रांवर सकाळपासूनच भाविकांची गर्दी उसळली आहे. सोमवार सकाळपासूनच काउंटरसमोर यात्रेकरूंच्या किलोमीटर लांब रांगा लागल्याचे चित्र होते. प्रशासनाने तातडीची सोय म्हणून विविध तारखांसाठी सुमारे ५,००० अनोंदणीकृत यात्रेकरूंची नवीन नोंदणी केली आहे, जेणेकरून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. ५७ दिवसांची ही प्रदीर्घ यात्रा श्रावण पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन या सणांच्या दिवशी संपन्न होणार आहे.
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अमरनाथ यात्रेतील दुर्गम मार्ग आणि कमी ऑक्सिजनची पातळी पाहता भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. रामबनचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कमल जी जाडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण तीर्थयात्रेच्या मार्गावर सोळा (१६) विशेष वैद्यकीय पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके वेगवेगळ्या संवेदनशील ठिकाणी आणि संक्रमण केंद्रांवर यात्रेकरूंना तात्काळ आरोग्य सेवा पुरवत आहेत.
याशिवाय, चंदरकोट यात्री निवास आणि लंबर यात्रा कॅम्प ग्राऊंड येथे आरोग्य विभागाकडून दोन छोटी सुसज्ज रुग्णालये उभारण्यात आली आहेत. प्रत्येक रुग्णालयात चार खाटांची (Beds) व्यवस्था असून तिथे ईसीजी (ECG), कार्डियाक मॉनिटर्स आणि दम्याचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी नेब्युलायझर्स यांसारख्या अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक वैद्यकीय सुविधा २४ तास उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सुमारे २० तज्ज्ञ डॉक्टर आणि ५० पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेले ७५ सदस्यीय वैद्यकीय पथक संपूर्ण मार्गावर चोवीस तास सेवा देत आहे.