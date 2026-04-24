Iran News: पाकिस्तानात इराणचे फायरब्रँड Foreign Minister अब्बास अराघची, अमेरिकेशी करणार का शांतता चर्चा?

तथापि, हे शिष्टमंडळ अमेरिकेसोबत शस्त्रसंधीच्या अटींवर वाटाघाटी करेल की नाही, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांच्यात झालेल्या दूरध्वनी संभाषणाच्या काही तासांनंतर ही माहिती समोर आली आहे.
पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले
‘एक्स’ (X) वरील एका पोस्टमध्ये पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही बाजूंनी प्रादेशिक घडामोडी, शस्त्रसंधी आणि अमेरिका-इराण संबंधांच्या संदर्भात इस्लामाबादकडून केल्या जात असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांवर विचारांची देवाणघेवाण केली.” त्यात पुढे म्हटले आहे की, दार यांनी शक्य तितक्या लवकर प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी “प्रलंबित मुद्दे सोडवण्यासाठी सतत संवाद आणि सहभागाच्या” महत्त्वावर भर दिला. दरम्यान, त्यांच्या इराणी समकक्षाने पाकिस्तानच्या “या संदर्भातील सातत्यपूर्ण आणि रचनात्मक मध्यस्थीच्या भूमिकेची” प्रशंसा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही नेते “निकट संपर्कात” राहण्यास सहमत झाले आहेत.
इराण-अमेरिका शांतता चर्चा संकटात का आहे
Delighted to welcome Field Marshal Munir to Iran. Expressed gratitude for Pakistan’s gracious hosting of dialogue, emphasizing that it reflects our deep and great bilateral relationship. Our commitment to promoting peace and stability in the region remains strong—and shared. pic.twitter.com/e74lm6hL8r — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 15, 2026
अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चेची दुसरी फेरी सुलभ करण्यासाठी पाकिस्तान गेल्या काही दिवसांपासून कठोर प्रयत्न करत आहे. तथापि, दोन्ही देशांमधील सध्याच्या तणावामुळे या चर्चेला विलंब झाला आहे. अमेरिकेने इराणवर नौदल नाकेबंदी लादली आहे आणि इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून प्रत्युत्तर दिले आहे. हाच तणावाचा मुख्य स्रोत मानला जातो, कारण दोन्ही देश आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अमेरिका धमक्या देत आहे आणि इराण जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शपथ घेत आहे.
चर्चेसाठी पाकिस्तानने इस्लामाबाद बंद केले