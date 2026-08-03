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British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:36 PM IST
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सारांश

British Lion Beer In India : ब्रिटनची ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध बीअर कंपनी 'लायन ब्रूअरी'ने तब्बल ६० वर्षांनंतर भारतीय बाजारात धमाकेदार पुनरागमन केले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ब्रिटनची’लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात!
  • दिल्लीत होणार लाँच
  • नेमक्या काय असणार किमती?
British Lion Beer In India: जर तुम्हाला नवीन आणि उत्तम दर्जाच्या बिअर चाखायला आवडत असतील, तर ब्रिटनची प्रसिद्ध लायन ब्रुअरी कंपनी जवळपास ६० वर्षांनंतर भारतात पुन्हा दाखल झाली आहे. कंपनीने सध्या दिल्ली( British Lion Beer In India ) आपले कामकाज सुरू केलं आहे. भविष्यात हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये विस्तार करण्याची तयारी करत आहे.

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लायन ब्रुअरी कंपनीची स्थापना १८३६ मध्ये लंडन येथे झाली. भारतात, कंपनीने कॉपरड्रॉप स्पिरिट्ससोबत भागीदारी केली आहे, जी त्यांची एकमेव आयातदार आणि वितरक असेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की, भारत त्यांच्यासाठी केवळ एक नवीन बाजारपेठ नाही, तर त्यांच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग देखील आहे.

दोन प्रीमियम बिअर सादर

कंपनीने दिल्लीत दोन प्रीमियम बिअर सादर केल्या आहेत. यामध्ये आइसलँड लेगर आणि पेल एल यांचा समावेश आहे. दोन्ही बिअरच्या ३३० मिली बाटलीची किरकोळ किंमत ₹२३० निश्चित करण्यात आली आहे. सध्या, दोन्ही उत्पादने दिल्लीत उपलब्ध असून भविष्यात इतर शहरांमध्येही सादर केली जातील.
लायन ब्रुअरीचा भारतात परतण्याचा एक सिद्ध इतिहास आहे. ब्रिटिश काळात भारतासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध इंडिया पेल एलच्या पहिल्या उत्पादक आणि पुरवठादारांपैकी ही एक होती. याच कारणामुळे, कंपनी भारतात परतण्याला एक विशेष प्रसंग मानते.

प्रीमियम बिअरच्या वाढत्या मागणीवर लक्ष

कंपनीचा विश्वास आहे की भारतात प्रीमियम आणि क्राफ्ट बिअरची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. ग्राहकांची नवीन चवींची आवड, वाढती संपत्ती आणि बदलती जीवनशैली यांमुळे या क्षेत्रात स्थिर वाढ होत आहे. कंपनीच्या मते, भारतातील प्रीमियम बिअर बाजारपेठ वार्षिक ४०% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे, तर एकूण बिअर बाजारपेठ २०२८ पर्यंत वार्षिक ८ ते १०% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.

भारतात परत येणे कंपनीसाठी खूप खास

लायन ब्रुअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक विल ज्युलियस म्हणाले की, इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर भारतात परत येणे कंपनीसाठी खूप खास आहे. कॉपरड्रॉप स्पिरिट्सचे म्हणणे आहे की भारतात प्रीमियम आंतरराष्ट्रीय बिअर ब्रँड्ससाठी चांगली संधी आहे आणि भारतीय ग्राहक लायन ब्रुअरीच्या मजबूत ब्रँड आणि उच्च गुणवत्तेचे कौतुक करतील.

कंपनीने सध्या दिल्लीत आपले कामकाज सुरू केले आहे आणि ग्राहकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास, ती लवकरच हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विस्तार करेल.

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Web Title: British lion beer in india after 60 years check price details

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:36 PM

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