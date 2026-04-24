Iran Embassy: ‘कभी इंडिया आके देखो…’ भारताला नरक’ बोलणाऱ्या ट्रम्पना इराणने दाखवली जागा; केले ‘असे’ धडाकेबाज Tweet

Donald Trump India Hell comment : इराणच्या मुंबई दूतावासाने त्यांना सांस्कृतिक शुद्धीकरण करण्याचा सल्ला दिला आहे, तर भारताने हे वक्तव्य अनुचित आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत त्याचा निषेध केला आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:08 AM
'मूर्खपणा थांबवा आणि एकदा भारताला भेट...' ट्रम्प यांच्या 'नरक' विधानावर इराणचा पलटवार; भारत-अमेरिका संबंधात तणाव? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचे वादग्रस्त विधान
  • इराणचे सडेतोड उत्तर
  • भारत सरकारचा निषेध

Donald Trump India Hell comment : जागतिक राजकारणात सध्या शब्दांचे युद्ध रंगले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारताविषयी केलेल्या एका आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून, या वादात आता इराणने भारताची बाजू घेत ट्रम्प यांना आरसा दाखवला आहे. ट्रम्प यांनी भारताला ‘नरक’ म्हटल्यानंतर मुंबईतील इराणच्या दूतावासाने त्यांना दिलेले उत्तर सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

नेमका वाद काय आहे? ट्रम्प काय म्हणाले?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी पुराणमतवादी पॉडकास्ट होस्ट मायकल सॅव्हेज यांच्या विधानांचा पुनरुच्चार केला होता. या पोस्टमध्ये भारत आणि चीनला ‘नरककुंड’ संबोधण्यात आले होते. इतकेच नाही तर, अमेरिकेतील भारतीय टेक वर्कर्सना इंग्रजी येत नाही आणि ते मूळ अमेरिकन लोकांना कामावर घेत नाहीत, असा अत्यंत खालच्या पातळीवरील आरोपही करण्यात आला होता. अमेरिकेतील जन्मजात नागरिकत्वाच्या कायद्यावर टीका करताना त्यांनी भारताला लक्ष्य केले.

इराणच्या दूतावासाचा ‘पॉवरफुल’ पलटवार

ट्रम्प यांच्या या विधानावर भारतापेक्षाही तीव्र प्रतिक्रिया मुंबईतील इराणच्या दूतावासाकडून आली. इराणने ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर महाराष्ट्रातील काही सुंदर गड-किल्ल्यांची आणि निसर्गाची छायाचित्रे शेअर करत ट्रम्प यांना ‘सांस्कृतिक शुद्धीकरण’ (Cultural Detox) करण्याचा सल्ला दिला. इराणने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “कदाचित ट्रम्प यांना एकतर्फी सांस्कृतिक शुद्धीकरणासाठी पाठवले पाहिजे; यामुळे त्यांचा हा अनावश्यक मूर्खपणा कमी होईल. कधीतरी भारताला प्रत्यक्ष भेट द्या, मगच बोला!” इराणच्या या उत्तराने भारतीयांची मने जिंकली आहेत.

भारत सरकारची भूमिका: ‘अनुचित आणि चुकीचे’

भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या या विधानांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, ही विधाने भारत-अमेरिका संबंधांचे वास्तव दर्शवत नाहीत. भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध परस्पर आदर आणि सामायिक हितांवर आधारित आहेत, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशननेही यावर चिंता व्यक्त केली असून, अशा विधानांमुळे अमेरिकेतील भारतीय समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

डॅमेज कंट्रोलचा अमेरिकेचा प्रयत्न

वाढता वाद पाहून भारतातील अमेरिकी दूतावासाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रवक्त्याने सांगितले की, राष्ट्राध्यक्षांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला जात असून, त्यांच्या मते भारत हा एक महान देश आहे. विशेष म्हणजे, पुढील महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यापूर्वी निर्माण झालेला हा तणाव कमी करण्याचे मोठे आव्हान आता अमेरिकन मुत्सद्यांसमोर आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'नरक' का म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी एका पॉडकास्ट होस्टच्या विधानांचा हवाला देत अमेरिकेतील स्थलांतरित कायद्यावर टीका करताना भारत आणि चीनला 'नरक' संबोधले होते.

  • Que: इराणच्या दूतावासाने ट्रम्प यांना कोणता सल्ला दिला?

    Ans: इराणने ट्रम्प यांना त्यांचा 'मूर्खपणा' थांबवण्यासाठी 'कल्चरल डिटॉक्स' (सांस्कृतिक शुद्धीकरण) करण्याचा आणि एकदा भारताला भेट देण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: भारत सरकारने यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: परराष्ट्र मंत्रालयाने ही विधाने चुकीची, अनुचित आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या वास्तवाच्या विरोधात असल्याचे सांगत निषेध व्यक्त केला आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 11:08 AM

