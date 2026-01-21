Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Chabahar Port : अमेरिकेच्या दबावादरम्यान, एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने भारतासोबतचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे वर्णन केले आहे आणि म्हटले आहे की कोणीही दोन्ही देशांमधील संबंधांना हानी पोहोचवू शकत नाही.

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:30 PM
'भारताशी असलेले संबंध अतूट', चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला ठणकावूनच सांगितले

  • इराणचे स्पष्टीकरण
  • चाबहारवर टांगती तलवार
  • भारताची सावध भूमिका

Chabahar Port India Iran relations 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील मैत्रीची जगभरात चर्चा असली तरी, इराणमधील चाबहार बंदर (Chabahar Port) हा मुद्दा सध्या दोन्ही देशांच्या संबंधांची कसोटी पाहणारा ठरत आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने भारताला मोठी साथ दिली आहे. “भारत आणि इराणचे संबंध ऐतिहासिक आहेत आणि जगातील कोणतीही ताकद या मैत्रीला हानी पोहोचवू शकत नाही,” अशा शब्दांत इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे.

सलार वेलायतमदार यांचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा

इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाचे सदस्य सलार वेलायतमदार यांनी आरटी टीव्हीशी बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “ट्रम्प यांच्या कृतीमुळे जगभरात अस्थिरता पसरली आहे. मात्र, चाबहार बंदर हे भारत आणि इराणमधील केवळ एक व्यापार केंद्र नसून ते आमच्या परस्पर हिताचे आणि सांस्कृतिक बंधांचे प्रतीक आहे.” वेलायतमदार यांनी स्पष्ट केले की, इराण आणि भारतातील भाषा, संस्कृती आणि परंपरांमध्ये कमालीचे साम्य असून काही तात्पुरत्या निर्बंधांमुळे हा पाया डळमळीत होणार नाही.

चाबहार बंदराचे महत्त्व आणि २६ एप्रिलची डेडलाईन

भारतासाठी चाबहार बंदर हे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानला डावलून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार करण्यासाठी भारताने या बंदरात कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमधून भारताला दिलेली विशेष सूट २६ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे. जर ही मुदत वाढली नाही, तर भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. ट्रम्प यांनी नुकताच असा इशारा दिला आहे की, जे देश इराणशी व्यापार करतील त्यांच्यावर २५% अतिरिक्त शुल्क (Tariff) लादले जाईल.

भारताची ‘मुत्सद्देगिरी’ आणि इराणचा विश्वास

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले आहे की, भारत आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी वॉशिंग्टनच्या सतत संपर्कात आहे. भारताची ही संतुलित भूमिका इराणला मान्य आहे. वेलायतमदार म्हणाले की, “भारतीय अधिकाऱ्यांची भूमिका वाजवी आहे. शत्रूच्या प्रक्षोभक कृत्यांचा या भागीदारीवर परिणाम होऊ नये, हे दोन्ही देशांना समजते.” इराणमधील अंतर्गत निदर्शने हा परदेशी कट असल्याचा दावा करत, आता देशात पूर्णपणे शांतता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अमेरिका-इराण संघर्षाचा भारतावर परिणाम?

सध्या अमेरिका आणि इराणमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. ट्रम्प यांनी इराणला ‘पृथ्वीवरून पुसून टाकण्याची’ धमकी दिली आहे, तर इराणने ‘मदत करणाऱ्यांचे हात कापण्याचे’ विधान केले आहे. अशा तणावाच्या स्थितीत भारत आपली गुंतवणूक कशी वाचवतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. चाबहार हे केवळ भारतासाठी नाही, तर रशियाशी जोडणाऱ्या INSTC (International North-South Transport Corridor) साठी देखील महत्त्वाचा दुवा आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: चाबहार बंदर भारतासाठी का महत्त्वाचे आहे?

    Ans: पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान, रशिया आणि युरोपशी व्यापार करण्यासाठी चाबहार हे भारताचे एकमेव सागरी प्रवेशद्वार आहे.

  • Que: अमेरिकेच्या निर्बंधांची डेडलाईन काय आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारताला दिलेली निर्बंधांची सूट २६ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांना काय धमकी दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणशी व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही देशावर २५% अतिरिक्त टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याची धमकी दिली आहे.

