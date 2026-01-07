Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Donald Trump: ‘जर आपण हरलो, तर ते मला सोडणार नाहीत!’; अमेरिकन रिपब्लिकन खासदार ‘असा’ करणार डोनाल्ड ट्रम्पचा गेम ओव्हर

US Midterm Election 2026: २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेबद्दल Donald Trump यांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की जर डेमोक्रॅट्स हाऊसमध्ये बहुमत गमावले तर ते त्यांच्यावर...

Updated On: Jan 07, 2026 | 02:45 PM
ट्रम्प महाभियोगाला सामोरे जात आहेत! राष्ट्रपती भीतीत जगत आहेत, रिपब्लिकन खासदारांचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  वॉशिंग्टनमधील रिपब्लिकन खासदारांच्या बैठकीत ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे मान्य केले की, जर २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने बहुमत गमावले, तर डेमोक्रॅट्स त्यांच्यावर तिसऱ्यांदा महाभियोग (Impeachment) चालवतील.
  •  ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी पक्ष मध्यावधी निवडणुकांमध्ये जागा गमावतो, ही भीती ट्रम्प यांना सतावत असून त्यांनी आपल्या पक्षाला ‘एकजूट’ राहण्याचे आवाहन केले आहे.
  •  व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावरील लष्करी कारवाईला काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी ‘बेकायदेशीर’ ठरवत, या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांना पदावरून हटवण्याची मागणी सुरू केली आहे.

Donald Trump impeachment 2026 news : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प( यांनी पुन्हा एकदा आपल्या राजकीय भविष्याबाबत धोक्याची घंटा वाजवली आहे. ६ जानेवारी २०२६ रोजी वॉशिंग्टनमधील ‘केनेडी सेंटर’ येथे आयोजित रिपब्लिकन खासदारांच्या बैठकीत (GOP Retreat) ट्रम्प यांनी अत्यंत गंभीर विधान केले. ते म्हणाले, “तुम्हाला ही निवडणूक (२०२६ मध्यावधी) जिंकावीच लागेल. कारण जर आपण हरलो, तर डेमोक्रॅट्स माझ्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी कोणतेही कारण शोधून काढतील. ते मला पुन्हा एकदा महाभियोगाच्या पिंजऱ्यात उभे करतील.”

मध्यावधी निवडणुका आणि ऐतिहासिक भीती

अमेरिकेत दर चार वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या मध्ये ‘मध्यावधी निवडणुका’ (Midterm Elections) होतात. नियमानुसार, जो पक्ष सत्तेत असतो, त्याला या निवडणुकीत फटका बसतो, असा इतिहास आहे. ट्रम्प यांनी याच इतिहासाचा संदर्भ देत खासदारांना विचारले, “लोक नक्की काय विचार करत आहेत? जेव्हा तुम्ही राष्ट्राध्यक्ष होता, तेव्हा मध्यावधीत का हरता?” नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या या निवडणुका ट्रम्प यांच्यासाठी ‘करो वा मरो’ अशा बनल्या आहेत, कारण सभागृहावरील नियंत्रण सुटणे म्हणजे त्यांच्या सत्तेला सुरुंग लागण्यासारखे आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Italy Election’s: इटलीत राजकीय भूकंप! पंतप्रधान मेलोनी बदलणार 80 वर्षांची परंपरा; 53% जनतेचा विरोध असतानाही ‘हा’ आहे मास्टर प्लॅन

व्हेनेझुएला कारवाई: महाभियोगाचे नवे हत्यार?

ट्रम्प यांनी अलीकडेच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यासाठी केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे डेमोक्रॅटिक पक्षात संताप आहे. मॅक्सिन वॉटर्स आणि डॅन गोल्डमन यांसारख्या नेत्यांनी याला ‘युद्ध गुन्हा’ आणि ‘संविधानाचे उल्लंघन’ म्हटले आहे. काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय परकीय राष्ट्रावर हल्ला करणे हा महाभियोगाचा आधार असू शकतो, असा दावा काही कायदेतज्ज्ञ करत आहेत. याच कारणामुळे ट्रम्प अधिक धास्तावले असून त्यांनी आपल्या पक्षाला आरोग्य सेवा (Healthcare) आणि महागाईच्या मुद्द्यावर जनतेची मने जिंकण्याचा सल्ला दिला आहे.

credit : social media and Twitter

रिपब्लिकन खासदारांना ‘एकजुटीचा’ मंत्र

हाऊस स्पीकर माईक जॉन्सन यांनीही खासदारांना इशारा दिला आहे की, जर आपण बहुमत गमावले तर डेमोक्रॅट्स ‘आक्रमक’ होतील. सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत अत्यंत कमी फरकाने टिकून आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या ८४ मिनिटांच्या भाषणात अनेकदा खासदारांना एकमेकांशी न भांडता ‘डिसीप्लिन’ पाळण्याचे आवाहन केले. “डेमोक्रॅट्स डिंकासारखे चिकटून राहतात, आपल्यालाही तसेच राहावे लागेल,” असे ते म्हणाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Delcy Rodriguez: ‘Venezuela कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही,’ अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज USवर कडाडल्या

दोन वेळा महाभियोग: तिसऱ्यांदा काय होणार?

डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत ज्यांच्यावर दोनदा (२०१९ आणि २०२१) महाभियोग चालवण्यात आला आहे. पहिल्यांदा युक्रेन प्रकरणावरून आणि दुसऱ्यांदा ६ जानेवारीच्या कॅपिटल हिल हिंसाचारावरून. जरी रिपब्लिकन पक्षाच्या बहुमतामुळे त्यांना सिनेटने दोषमुक्त केले असले, तरी तिसऱ्यांदा महाभियोग चालवणे हे त्यांच्या प्रतिमेसाठी आणि २०२८ च्या संभाव्य राजकारणासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाभियोग (Impeachment) म्हणजे नक्की काय?

    Ans: जर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी संविधानाचे उल्लंघन केले किंवा गंभीर गुन्हा केला, तर त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत (House of Representatives) चालवली जाणारी कायदेशीर प्रक्रिया म्हणजे महाभियोग.

  • Que: २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प यांच्यासाठी का महत्त्वाच्या आहेत?

    Ans: या निवडणुकांमुळे ठरते की संसदेवर कोणाचे नियंत्रण असेल. जर डेमोक्रॅट्स जिंकले, तर ते ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध करू शकतात आणि त्यांच्यावर महाभियोगही चालवू शकतात.

  • Que: व्हेनेझुएला प्रकरणाचा महाभियोगाशी काय संबंध आहे?

    Ans: काही नेत्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या (संसदेच्या) परवानगीशिवाय दुसऱ्या देशावर लष्करी हल्ला केला, जे संविधानाच्या विरोधात आहे.

Published On: Jan 07, 2026 | 02:45 PM

