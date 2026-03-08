गेल्या काही आठवड्यांपासून पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाने (US-Israel Iran War) आता एक अत्यंत भयानक आणि निर्णायक वळण घेतले आहे. आतापर्यंत हे युद्ध केवळ आकाशातून आणि समुद्रातून लढले जात होते. मात्र, आता अमेरिकेने आपला मोर्चा इराणच्या जमिनीकडे वळवला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणमध्ये प्रत्यक्ष लष्करी सैन्य (Ground Troops) पाठवण्याच्या योजनेवर गांभीर्याने विचार करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर इराणच्या भूमीवर अमेरिकन सैनिकांच्या बुटांचा आवाज घुमेल आणि हे युद्ध एका नव्या, अधिक भयंकर टप्प्यात प्रवेश करेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसबाहेर आपले जवळचे सहकारी आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत इराणमध्ये सैन्य तैनात करण्याच्या कल्पनेवर सविस्तर चर्चा केली आहे. जाणकारांच्या मते, ही योजना २००३ च्या इराक युद्धासारखी ‘संपूर्ण आक्रमणाची’ (Full-scale Invasion) नसेल. त्याऐवजी, ट्रम्प प्रशासनाचा भर हा अत्यंत विशिष्ट आणि धोरणात्मक मोहिमांसाठी (Strategic Missions) मर्यादित संख्येने ‘कमांडोज’ आणि विशेष सैन्य पाठवण्यावर आहे. अद्याप यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नसले तरी, ट्रम्प यांच्या डोक्यात इराणला पूर्णपणे नामोहरम करण्याची ब्ल्यूप्रिंट तयार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संभाव्य लष्करी कारवाईमागे अमेरिकेचा मुख्य हेतू अत्यंत स्पष्ट आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी ‘युद्धोत्तर इराण’ (Post-war Iran) साठी एक भक्कम योजना आखली आहे. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इराणचे गुप्त युरेनियम साठे सुरक्षित करणे. इराणच्या अण्वस्त्रांच्या महत्त्वाकांक्षेला कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी अमेरिकन सैन्य हे साठे स्वतःच्या ताब्यात घेऊ इच्छिते.
याव्यतिरिक्त, इराणच्या सत्तापालटानंतर जे नवीन सरकार स्थापन होईल, त्यांच्यासोबत अमेरिकेचा ‘तेल उत्पादनात’ सहकार्य करण्याचा डाव आहे. हा करार अगदी सध्याच्या ‘अमेरिका-व्हेनेझुएला तेल करारासारखा’ (US-Venezuela Oil Deal) असेल, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यास आणि अमेरिकेचा फायदा होण्यास मोठी मदत मिळेल.
या खळबळजनक वृत्तानंतर व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट (Karoline Leavitt) यांनी तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, “सध्या प्रसारित होणाऱ्या बातम्या या अज्ञात स्त्रोतांवर आधारित आहेत जे राष्ट्राध्यक्षांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचा भाग नाहीत.” मात्र, त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले की, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प नेहमीच सर्व पर्याय खुले ठेवतात.” याचाच अर्थ असा की, जमिनीवरून हल्ला करण्याचा पर्याय अमेरिकेने पूर्णपणे नाकारलेला नाही. स्वतः ट्रम्प यांनी ‘न्यू यॉर्क पोस्ट’ला (New York Post) दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “इतर राष्ट्राध्यक्षांनी सैन्य पाठवण्यास नकार दिला असेल, परंतु आवश्यकता भासल्यास तो निश्चितच एक पर्याय असू शकतो.”
या संघर्षाची ठिणगी २८ फेब्रुवारी रोजी पडली. जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर मोठा संयुक्त हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ लष्करी कमांडर ठार झाले. या घटनेने इराणचा संपूर्ण लष्करी आणि राजकीय कणा मोडला. युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडच्या (US CENTCOM) अधिकृत आकडेवारीनुसार, २८ फेब्रुवारीला लष्करी कारवाई सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत अमेरिकन सैन्याने इराणमधील तब्बल ३,००० हून अधिक लक्ष्यांवर अचूक हल्ले केले आहेत आणि इराणच्या नौदलाची ४३ जहाजे समुद्रातच उद्ध्वस्त केली आहेत.
एवढे मोठे नुकसान होऊनही इराण माघार घेण्यास तयार नाही. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणने इस्रायल आणि मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले तीव्र केले आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत स्पष्ट केले आहे की, “इराण युद्धबंदीची (Ceasefire) कोणतीही मागणी करत नाही, कारण आम्हाला वाटाघाटीचे कोणतेही कारण सध्यातरी दिसत नाही.” इराणच्या या आडमुठ्या धोरणामुळेच आता ट्रम्प प्रशासन जमिनीवरून हल्ला करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहोचल्याचे बोलले जात आहे.
