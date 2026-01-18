Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Greenland Controversy Trump Puts 10 Percent Tariff On 8 Europe Countries

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Greenland Dispute : ग्रीनलँडवरुन अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये वाद पेटला आहे. युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे ट्रम्प संतापले आहे. त्यांनी युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:02 AM
Greenland controversy

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर 'टॅरिफ बॉम्ब'

Follow Us:
Follow Us:
  • ग्रीनलँडला विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांवर भडकले ट्रम्प
  • ८ देशांवर लादला टॅरिफ
  • ग्रीनलँडवर पुन्हा अमेरिकेचा दावा
Trump Tariff on Europe Countries : वॉशिंग्टन : ग्रीनलँडवरुन अमेरिका (America) आणि युरोपीय देशांमध्ये पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. युरोपीय देशांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे संतापून डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादला आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्स, जर्मनीसह ८ देशांवर १०% टॅरिफ बॉम्ब लादला आहे. तसेच ग्रीनलँडसोबत अमेरिकेचा करार न झाल्यास हा कर २५% होईल, जो १ जून २०२६ पासून लागू केला जाईल असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिली आहे.

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवरुन याची माहिती दिली. ट्रम्प यांनी फ्रान्सह, डेन्मार्क, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँडस आणि फिनलँड या देशांवर टॅरिफ लादला आहे. ट्रम्प यांनी या देशांवर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. या देशांनी अमेरिकेच्या ग्रीनलँडवर नियंत्रणाला विरोध केला आहे. तसेच ट्रम्प यांनी असाही आरोप केला की, युरोपीय देशांवर आतापर्यंत कोणताही टॅरिफ लावला नव्हता. अमेरिकेने कमी शुल्क आकारुन त्यांनी व्यापारात सवलती दिल्या होत्या. पण आता याची किंमत मोजण्याची वेळ आली असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी महत्वाचे का?

ग्रीनलँड (Greenland) हा भौगोलिकदृष्ट्या आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा आर्क्टित प्रदेश आहे. ट्रम्प यांच्या मते रशिया आणि चीन यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांना या दोन वाढत्या महासत्ता देशांचे प्रभुत्व कमी करायचे आहे, ज्यामुळे त्यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असणे महत्त्वाच असल्याचे म्हटले आहे.

ट्रम्पच्या म्हणण्यानुसार, ग्रीनलँड रशिया आणि चीनच्या हाती लागले तर यामुळे जागतिक अशांतता पसरु शकते. यामुळे केवळ अमेरिकाच ग्रीनलँडचे संरक्षण करु शकतो असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तसेच हे जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु डेन्मार्कसह काही युरोपीय देशांनी ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे.  ग्रीनलँड सध्या केवळ भौगोलिकच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्या देखील महत्त्वाचा आणि व्यापारयुद्धाचा केंद्रबिंदू बनत चालला आहे.

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर टॅरिफ का लादला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली हवे आहे, परंतु युरोपीय देशांनी याला तीव्र विरोध केला असल्याने ट्रम्प यांनी त्या देशांवर टॅरिफ लादला आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर किती टॅरिफ लादला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवर १० टक्के टॅरिफ लागू केले आहे. परंतु ग्रीनलँडसोबत करार न झाल्यास ट्रम्प यांनी १ जून २०२६ पासून युरोपीय देशांवर २५ टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी कोणत्या युरोपीय देशांवर टॅरिफ लावला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या नियंत्रणाला विरोध करणाऱ्या युरोपीय देशांवर टॅरिफ लादला आहे. यामध्ये डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँडस आणि फिनलँड या देशांवर टॅरिफ लादला आहे.

  • Que: ग्रीनलँडअमेरिकेसाठी का महत्त्वाचे?

    Ans: ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थान आर्क्टिकमध्ये धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे आहे. येथे लष्करी उपस्थिती वाढल्यास नाटोची ताकद अधिक मजबूत होईल. तसेच येथून चीन-रशियाच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल. यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Greenland controversy trump puts 10 percent tariff on 8 europe countries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
1

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव
2

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
3

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Cold War 2: रशियाचे 50 लष्करी तळ सज्ज! उत्तर ध्रुवावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी मित्र राष्ट्रांमध्येच जुंपली; कोण होणार पुढची महासत्ता?
4

Cold War 2: रशियाचे 50 लष्करी तळ सज्ज! उत्तर ध्रुवावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी मित्र राष्ट्रांमध्येच जुंपली; कोण होणार पुढची महासत्ता?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Greenland साठी ट्रम्पला आव्हान देणं युरोपीय देशांना पडलं महागात; फ्रान्स-जर्मनीसह ८ देशांवर ‘टॅरिफ बॉम्ब’

Jan 18, 2026 | 09:02 AM
Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Jan 18, 2026 | 08:55 AM
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

Jan 18, 2026 | 08:00 AM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM