आता या स्पर्धेत दिसतील शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा, 22 जानेवारी रोजी उतरणार मैदानात

टी-२० संघात स्थान न मिळालेले स्टार खेळाडू आता २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसतील. यामध्ये कसोटी कर्णधार शुभमन गिल आणि अनुभवी रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे. हे दोघे २२ जानेवारी रोजी एकमेकांसमोर येतील.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:12 AM
Shubman Gill and Ravindra Jadeja : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली, या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. आता भारतीय संघाची नजर टी20 मालिकेवर असणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आगामी मालिका पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका 21 जानेवारीपासून खेळवली जाणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा नागपूरमध्ये खेळवला जाणार आहे. विश्वचषकाआधी भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीसाठी भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. टी-२० संघात स्थान न मिळालेले स्टार खेळाडू आता २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसतील. यामध्ये कसोटी कर्णधार शुभमन गिल आणि अनुभवी रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे. हे दोघे २२ जानेवारी रोजी एकमेकांसमोर येतील.

आता गिल आणि जडेजा रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसतील

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल आणि अनुभवी खेळाडू रवींद्र जडेजा २२ जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये मैदानावर उतरणार आहेत. या दिवशी २०२५-२६ रणजी ट्रॉफीच्या दुसऱ्या सत्राची सुरुवात होणार आहे, जिथे सौराष्ट्र आणि पंजाब एकमेकांसमोर येतील. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, रवींद्र जडेजा सौराष्ट्राकडून खेळेल, तर पंजाबचे नेतृत्व शुभमन गिल करेल. शुभमन गिल आणि रवींद्र जडेजा दोघेही सध्या फॉर्ममध्ये नाहीत. 

विशेषतः रवींद्र जडेजा एकदिवसीय मालिकेत फलंदाजी आणि चेंडू दोन्हीने निराश झाला आहे. त्यामुळे, तो स्थानिक क्रिकेट खेळून आपला फॉर्म परत मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. कर्णधार गिल देखील मोठ्या धावसंख्येसह दमदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये पंजाब आणि सौराष्ट्र यांचा आतापर्यंतचा रेकॉर्ड चांगला राहिलेला नाही. सौराष्ट्र गटात चौथ्या स्थानावर आहे, तर पंजाब सहाव्या स्थानावर आहे. 

त्यामुळे, दोन्ही संघ मोठे विजय मिळवून स्पर्धेत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतील. सध्या, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र त्यांच्या गटात पहिल्या दोन स्थानांवर आहेत. त्यांच्या स्टार खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे, दोन्ही संघ मजबूत दिसत आहेत. चाहते जवळच्या स्पर्धेची अपेक्षा करू शकतात.

Published On: Jan 19, 2026 | 11:12 AM

