  Saudi Arabia Prohibited Writing Names Of Allah On Commercial Establishments Shopping Bags Disposable Packaging

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Religious Packaging Rules : सौदी अरेबियाने धार्मिक पावित्रतेचे रक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबियाने डिस्पोजिबल वस्तू, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर अल्लाहचे नाव लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 08:20 PM
Saudi Arabia Religious Packaging Rules

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता 'अल्लहा' चे नाव लिहिण्यास बंदी; 'या' देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

  • सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय
  • डिस्पोजिबल वस्तूंवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी
  • नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई
Saudi Arabia Religious Packaging Rules : रियाध : सौदी अरेबियाने (Saudi Arabia) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सौदी अरेबियाने धार्मिक पावित्र्य राखण्यासाठी डिस्पोजिबल उत्पादनांवर अल्लाहचे नाव लिहिण्यास बंदी घातली आहे. सौदी अरेबियाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोशल मीडियावरुन याची माहिती दिली आहे. तसेच या नियमाचे पालन न करणाऱ्या कंपन्या आणि संस्थावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

Saudi VS UAE : जग व्हेनेझुएलात गुंतले असताना सौदीने खेळला मोठा डाव; येमेनमध्ये UAE ला दिला मोठा धक्का

सौदी अरेबियाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केला आहे. या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की, डिस्पोजेबल उत्पादने आणि शॉपिंग बॅग्सवर अल्लाहचे नाव लिहिण्यास आता परवानगी नाही. याचा हेतू धार्मिक पावित्र्याचे रक्षण करणे आहे. कचऱ्यात फेकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर अल्लाहच्या नावामुळे त्याचा अनादर होता. हा अनादर होऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या वस्तूंचा समावेश

वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुलरहमान अल-हुसेन अधिकृतपणे याची घोषणा केली आहे. सोमवारपासून (१९ जानेवारी २०२६) हा नियम लागू होणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, हा नवीन नियम प्रामुख्याने शॉपिंग बॅग, उत्पादन पॅकेजिंग आणि प्रमोशनल वस्तूंना लागू होणार आहे. तसेच अल्पकाळासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही अल्लाहचे नाव लिहिण्यास बंद घालण्यात आली आहे.

काय आहे या निर्णयाचा हेतू

वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुलरहमान अल-हुसेन यांनी म्हटले आहे की, अनेकवेधा लोक निष्काळजीपणे पॅकेजिंग फेकून देताना दिसत आहे. यामुळे अल्लाहचा अनावधानाने अनादर होत आहे. हा अनादर टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक पंरपरांचा आदर राखला जाईल असे सरकारचे मत आहे.

उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई

सौदी सरकाने देशभरातील व्यावसायिकांना नियमांचे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे. सर्व दुकाने आणि कंपन्यांना त्यांच्या इन्व्हेंटरीमधील पिशव्या आणि पॅकेजिंगची तपासणी करण्यास सांगितली आहे. कोणत्याही पिशवी, डिस्पोजेबल पॅकेजिंगवर अल्लाहचे नाव आढळल्यास त्यावर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच नियमाचे पालन होत असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी कडक देखरेख केली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Saudi VS UAE : एकेकाळचे जिवलग, आज बनले शत्रू! मध्यपूर्वेत वर्चस्वासाठी सौदी-यूएईत संघर्ष, काय आहे प्रकरण?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबियाने धार्मिकतेचे रक्षण करण्यासाठी कोणता निर्णय घेतला आहे?

    Ans: सौदी अरेबियाने धार्मिकतेचे रक्षण करण्यासाठी डिस्पोजिबल वस्तूंवर आता 'अल्लहा' चे नाव लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

  • Que: सौदी अरेबियाने डिस्पोजिबल वस्तूंवर 'अल्लहा' चे नाव लिहिण्यास का बंदी घातली आहे?

    Ans: सौदी अरेबियाने धार्मिकतेचे रक्षण करण्यासाठी 'अल्लहा' चे नाव डिस्पोजिबल वस्तूंवर लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

  • Que: सौदी अरेबियाने कोणत्या डिस्पोजिबल वस्तूंवर अल्लाहचे नाव लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

    Ans: सौदी अरेबियाने शॉपिंग बॅग्स, उत्पादनांचे पॅकेजिंग, आणि आपात्कालीन वस्तूंवर अल्लाहचे नाव लिहिलण्यास बंदी घातली आहे.

  • Que: नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय कारवाई केली जाईल?

    Ans: नियम न पाळणाऱ्या व्यापारी संस्था आणि कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

Web Title: Saudi arabia prohibited writing names of allah on commercial establishments shopping bags disposable packaging

Published On: Jan 18, 2026 | 08:20 PM

