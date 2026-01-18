Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

ChatGPT Ban in India : ट्रम्पचे व्यापार सल्लागार पीटरने नवारो पुन्हा भारतावर बरसले आहे. यावेळी त्यांनी AI वरुन भारतावर हल्ला केला आहे. त्यांनी भारतात ChatGPT बंद करण्याचीही मागणी केली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:40 PM
Peter Navarro On India AI-ChatGPT

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

  • ट्रम्पच्या सल्लागांराचा AI आणि ChatGPT वरुन भारतावर हल्ला
  • ChatGPT वर भारतात बंदी घालण्याची केली मागणी
  • भारताच्या धोरणांवर यापूर्वीही केलीय टीका
Peter Navarro On India AI-ChatGPT : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)यांच्या व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर पुन्हा निशाणा साधला आहे. त्यांनी यावेळी आर्टिफिशियल इंटलिजेंस आणि चॅटजीपीटी तंत्रज्ञानावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, AI आणि ChatGPT वर भारतात बंदी घातली पाहिजे. त्यांच्या या विधानामुळे मोठी खळबळ उडाली असून कोट्यावधी युजर्समध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

‘Tarrif King’, ट्रम्पच्या सल्लागारांची भारतावर तीव्र टीका; रशियन तेल खरेदीवरुन केले गंभीर आरोप

माध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत, पीटर नवारो यांच्या मते, AI आणि ChatGPT ही अमेरिकेत विकसित झालेली सेवा आहे. अमेरिकेच्या गुंतवणूक दारांनी यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. यावर अमेरिकन पायाभूत सुविधा, उर्जा संसाधने आणि तांत्रिक गुंतवणूक ही अमेरिकेवर अवलंबून आहे. परंतु याचा सर्वाधिक वापर हा भारत आणि चीनमध्ये केला जातो.  पीटर नावारो यांनी भारताच्या चॅटजीपीटीच्या वापरामुळे अमेरिकेवर आर्थिक भार वाढत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांनी भारतात चॅटजीपीटी बंद करण्याची मागणी केली आहे.

पीटर नवारो यांनी दावा केला आहे की, ChatGPT आणि AI हे अमेरिकेच्या गुंतवणूकवीर कार्यरत आहेत. अमेरिकेत याचे मोठे युजर्स असल्याचे आणि यातूनच पैसा तयार होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते भारत आणि चीन सारखे देश यामध्ये कमी प्रमाणात गुंतवणूक करतात आणि याचा जास्त लाभ घेतात. त्यांनी अमेरिकेने याकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांच्या पैशावर चालणाऱ्या तांत्रिक सेवांचा फायदा परदेशी लोकांना होऊ देऊ नये असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारतात ChatGPT बंद होणार?

सध्या भारतात ChatGPT आणि AI बंद होणार अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु पीटर नवारो यांच्या विधानामुळे भारत आणि चीन सारख्या देशातील लाखो ChatGPT आणि AI युजर्स चिंतेत आले आहेत. नवारो यांच्या मते भारतातील लोकांच्या ChatGPT च्या वापरामुळे अमेरिकेवर दबाव वाढत आहे.

भारताविरोधी नवारो यांची विधाने

पीटर नवारो यांची भारतविरोधी वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील त्यांनी अनेक वेळा भारतावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार संबंधावरही टीका केली आहे. तसेत भारताच्या व्यापारी धोरणांबाबतही विष ओकले आहे. त्यांनी भारतावर आरोप केला आहे की, भारत अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात सेवा निर्यात करतो परंतु अमेरिकन उद्योगांसाठी आणि कामगारांसाठी आपल्या बाजारपेठा खुल्या करत नाही. यामुळे अमेरिकेचे मोठे नुकसान होते.

Trump Tariff Team: पीटर, स्कॉट, हॉवर्ड… ट्रम्पच्या टॅरिफ टीमचे ‘त्रिमूर्ती’, ज्यांच्या एका सल्ल्याने उडवली भल्या भल्याची झोप

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीटर नवारो यांनी चॅटजिपीटीवरुन भारतावर काय विधान केले आहे?

    Ans: पीटर नवारो यांच्या मते, ChatGPT आणि AI हे अमेरिकेत विकसित झालेल्या सेवा आहेत. परंतु भारतसारखे देश त्याचा फायदा घेतात. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मोठी गुंतवणूक करत नाही. यामुळे सर्वभार हा अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांवर येते.

  • Que: भारतात चॅटजिपीटी बंद होईल का?

    Ans: पीटर नवारो यांनी भारतात ChatGPT बंद करण्याची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप भारतात याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

Published On: Jan 18, 2026 | 02:40 PM

