  • World »
  • Human Rights At Stake In Iran 26 26 Year Old Protester Irfan Sultani To Be Executed Today What Is The Case

Iran Protest : इराणमध्ये मानवाधिकारांचा बळी? 26 वर्षीय आंदोलक तरुणाला आज दिली जाणार फाशी; प्रकरण काय?

Iran Protest : इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधातील आंदोलन अधिक उग्र झाले आहे. या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी कठोर कारवाई केली होती. यावेळी एका २६ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले होते. आजा या तरुणाला फाशी दिली जाणार आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:13 PM
iran to execute protester earfan Soltani

इराणमध्ये मानवाधिकारांचा बळी? 26 वर्षीय आंदोलक तरुणाला आज दिली जाणार फाशी; प्रकरण काय?

  • इराणमधील २६ वर्षाच्या आंदोलक इरफान सुल्तानीला आज फाशी
  • मोहारेबेह म्हणजेच अल्लाहविरुद्ध युद्ध केल्याचा लावला आरोप
  • जगभरातून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्या टीका
Iran Violent Protest : तेहरान : इराणमध्ये (Iran) सुरु असलेल्या आंदोलन अधिक उग्र झाले आहे. राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये हे आंदोलन सुरु असून आटोतक्यात येण्याचे नाव घेईना. आतापर्यंत या आंदोलनात शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे. अनेक लोक जखमी झाले आहे. खामेनेई सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरक्षा दलांनी कडक कारवाई करत अनेकांना ताब्यात घेतले आहे. याच वेळी एका २६ वर्षीय आंदोलकांन करणाऱ्या तरुणाला आज फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. इरफान सोलतानी असे या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर मोहारेबेह म्हणजेच अल्लाहविरुद्द युद्ध पुकारल्याचा आरोप आहे.

हिजाब काढला अन् महिलेच्या टी-शर्टवरील ‘तो’ संदेश पाहून सगळेच थक्क; इराणी सरकारविरोधात फ्रान्समध्ये तीव्र आंदोलन, VIDEO

मिळालेल्या माहितीनुसारस, ८ जानेवारी २०२६ रोजी आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचे आदेश खामेनेई सरकारने दिले होते. यावेळी इराफा सोलतानी याला अटक करण्यात आली होती. दोन दिवसांतच त्याच्यावर खटला चालवला गेला आणि त्याला ११ जानेवारी २०२६ रोजी त्याला फाशी सुनावण्यात आली. या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली होती. जगभरातून मानवाधिकार संघटनांकडून इराणच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला होता.

इराणचा हा निर्णय मानवाधिकांंरांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोलतानीला  योग्य न्याय, वकील आणि निष्पक्ष सुनावणी मिळालेली नाही. त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आले नसल्याचे मानवाधिकार संघटनांनी म्हटले आहे. त्याला कुटुंबाला फाशीपूर्वी केवळ १० मिनिटं भेटण्याची वेळ देण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका केली जात आहे. हा अमानवीय आणि क्रूर हत्याकांड असल्याचे म्हटले जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका 

इरफान सोलतानीच्या या प्रकरणावर जागतिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रीया उमटत आहे. अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, फ्रान्स या सर्व देशांतून इराणतच्या या क्रूर निर्णयाचा तीव्र विरोध केला जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटनांनीही याचा तीव्र निषेध केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. जागतिक स्तरावर इराणमधील आंदोलकांच्या समर्थनार्थ रॅली काढल्या जात आहेत. सध्या इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराणच्या या निर्णायमुळे असंतोष अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

इराणमधील उठावाचे पॅरीस कनेक्शन! कोण आहेत ‘Madam M’? ज्यांच्यामुळे उडाली खामेनी सरकारची झोप

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहे इरफान सुल्तानी ज्याला आज इराणमध्ये दिली जाणार फाशी?

    Ans: इरफान सुल्तानी हा २६ वर्षीय तरुण असून त्याने इराणमधील खामेनेई सरकाविरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

  • Que: इरफान सुल्तानीवर काय आरोप आहे?

    Ans: इराफन सुल्तानीवर इराणच्या न्यायालयाने मोहारेहेब म्हणजे अल्लाहविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: इरफान सुल्तानीच्या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत?

    Ans: या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटन, फ्रान्स, युरोप, अमेरिकेतून तीव्र निषेध केला जात आहे. मानवाधिकार संघटनांनी देखील याला निषेध दर्शवला आहे.

