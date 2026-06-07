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India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश

Updated On: Jun 07, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

India-Indonesia Ties : भारत आणि इंडोनेशियाच्या संबंधान एक नवी उंची मिळणार आहे. इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात भारतासोबत द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करण्यावर भर दिला जाईल.

India Indonesia Ties

India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश (फोटो सौजन्य: एक्स/@MEAIndia)

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विस्तार
  • इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री सुगियोनो भारत दौऱ्यावर
  • भारत-इंडोनेशिया संबंध बळकट करण्याचा हेतू
  • भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगाच्या ८ व्या परिषदेत होणार सहभागी
India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री सुगियोनो रविवारी (०७ जून) भारताच्या राजनैतिक दौऱ्यासाठी नवी दिल्लीत दाखल झाले. ते भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगाच्या ८ व्या परिषदेसाठी भारतात आले आहेत. येथे सुगियोनो परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक संबंधाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

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परराष्ट्र मंत्री सुगियोनो यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मार्लिन मैसारा सुगियोनो तसेच एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळही भारतात दाखल झाले आहे. हा तीन दिवसीय दौरा असून या उच्चस्तरीय बैठकीत परस्पर हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी व्यापार आणि सुरक्षा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.

दौऱ्याचे महत्त्व

सुगियोनो यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या भारत भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेचा आढाव या ८व्या संयुक्त आयोग परिषदेत घेतला जाणार आहेत. याशिवाय दहशतवादविरोधी सहकार्यावर, आशियन-भारत उपक्रमांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

संयुक्त आयोग

भारत-इंडोनेशियात २००१ मध्ये संयुक्त आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील परराष्ट्र मंत्रीय स्तरावरील संबंधांसाठी ही परिषद सर्वात महत्त्वपूर्ण मानली जाते. २०१८ मध्ये दोन्ही देशांनी व्यापीर धोरणात्मक संबंधांना अधिक बळकट केले होते. तेव्हापासून ही परिषदत अत्यंत महत्त्वाची मानली जाऊ लागली.

भारताकडून ब्रम्ह्मोस खरेदी करणार इंडोनेशिया

या बैठीकत भारत आणि इंडोनेशियमध्ये भारताचे ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाइलच्या संभाव्य खरेदीवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये याबाबत चर्चेला वेग आला असला तरी ही चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली नाही. परंतु या दौऱ्यात दोन्ही देशांच्या संरक्षण सहकार्य आणि सागरी सहकार्यावरील चर्चेत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

सुगियोना यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा इंडोनेशिया जागतिक स्तरावर ब्रिक्स सारख्या व्यासपीठांमध्ये आपला प्रभाव वाढवत आहे. गेल्या महिन्यातही त्यांनी भारताला भेट दिली होती. यामुळे राजनैतिक आणि कूटनीतीक दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

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बातीम अपडेट होत आहे.

Web Title: India indonesia ties indonesian foreign minister india visit bilateral talks

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Published On: Jun 07, 2026 | 11:20 AM

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