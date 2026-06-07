India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश

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परराष्ट्र मंत्री सुगियोनो यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मार्लिन मैसारा सुगियोनो तसेच एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळही भारतात दाखल झाले आहे. हा तीन दिवसीय दौरा असून या उच्चस्तरीय बैठकीत परस्पर हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी व्यापार आणि सुरक्षा क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.
सुगियोनो यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या भारत भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेचा आढाव या ८व्या संयुक्त आयोग परिषदेत घेतला जाणार आहेत. याशिवाय दहशतवादविरोधी सहकार्यावर, आशियन-भारत उपक्रमांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
भारत-इंडोनेशियात २००१ मध्ये संयुक्त आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील परराष्ट्र मंत्रीय स्तरावरील संबंधांसाठी ही परिषद सर्वात महत्त्वपूर्ण मानली जाते. २०१८ मध्ये दोन्ही देशांनी व्यापीर धोरणात्मक संबंधांना अधिक बळकट केले होते. तेव्हापासून ही परिषदत अत्यंत महत्त्वाची मानली जाऊ लागली.
या बैठीकत भारत आणि इंडोनेशियमध्ये भारताचे ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाइलच्या संभाव्य खरेदीवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये याबाबत चर्चेला वेग आला असला तरी ही चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली नाही. परंतु या दौऱ्यात दोन्ही देशांच्या संरक्षण सहकार्य आणि सागरी सहकार्यावरील चर्चेत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सुगियोना यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा इंडोनेशिया जागतिक स्तरावर ब्रिक्स सारख्या व्यासपीठांमध्ये आपला प्रभाव वाढवत आहे. गेल्या महिन्यातही त्यांनी भारताला भेट दिली होती. यामुळे राजनैतिक आणि कूटनीतीक दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
A warm welcome to FM Sugiono of Indonesia @Kemlu_RI on his arrival in New Delhi. FM Sugiono and EAM Dr. S. Jaishankar are to co-chair the 8th India-Indonesia Joint Commission Meeting. The two Ministers will review the robust Comprehensive Strategic Partnership between our… pic.twitter.com/zZrlo44vrW — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 7, 2026
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