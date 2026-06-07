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Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?

Updated On: Jun 07, 2026 | 10:56 AM IST
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सारांश

Trump AI Advisor Resign : अमेरिकेच्या एआय धोरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे भारतीय वंशाचे सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अमेरिकन राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Trump AI Adviser Resign

Trump AI Adviser : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन पद सोडणार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का
  • भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन पद सोडणार
  • कारण काय ?
Trump AI Advisor Resign : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांनी आपल्या पदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. जून महिन्याच्या अखेरीस ते आपले पद सोडणार आहेत. याची माहिती त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरुन दिली. यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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कारण काय?

कृष्ण यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान धोरणावर एक प्रभावी स्वतंत्र्य संस्था उभारण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत.  जून महिन्याच्या अखेरीस ते आपले पद सोडतील. याबाबत कोणतेही अधिकृत कारण त्यांनी जाहीर केले नाही. परंतु एआय क्षेत्रातील अमेरिकेसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ते काम करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, अमेरिकन जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळाली हे माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठे भागय होते. मात्र, त्यांच्या जाण्याने अमेरिकेच्या एआय धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोण आहेत श्रीराम कृष्णन ?

श्रीराम कृष्णन हे चेन्नईच्या तामिनाडूचे रहिवासी आहेत. त्यांनी एसआरएम विद्यापीठातून बी. टेक पदवी मिळवली असून ते Andreessen Horotwitz या प्रतिष्ठित  व्हेंचर कॅपिटल कंपनीचे जनरल पार्टनर होते. याशिवाय त्यांनी मायक्रोसॉप्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक आणि स्नॅप यांसारख्या टेक कंपन्यांचे उत्पादन संघांचे नेृत्त्व केले आहे.

गेल्या १८ महिन्यांपासून ते अमेरिकेच्या व्हाईट हाउस एआय अँड क्रिप्टो झार डेव्हिड सॅक्स यांच्यासोबत कार्य करत होते. त्यांनी अमेरिकन एआय अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात, एआय भागीदारी विकसित करण्यात आणि राष्ट्रीय एआय धोरण आराखडा कार्यकारी आदेशात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तसेच त्यांनी फ्रान्स आणि भारतातील एआय परिषदांचे, यूके आणि मध्यपूर्वेतील राजकीय दौऱ्यांचे अमेरिकेचे एआय सल्लागार म्हणून प्रतिनिधीत्व केले आहे.

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Web Title: Trump ai advisor sriram krishnan resigns from white house

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Published On: Jun 07, 2026 | 10:56 AM

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