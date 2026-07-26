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Air Suvidha 2.0 च्या नावाखाली ऑनलाईन घोटाळा! बनावट वेबसाईटवरुन पैशांची मागणी; सरकारने दिला इशारा

Updated On: Jul 26, 2026 | 06:18 PM IST
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सारांश

भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी Air Suvidha 2.0 हे पोर्टल वापरणे अनिवार्य असतानाच, या नावाने बनावट वेबसाईट्स बनवून प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने तातडीने ॲडव्हायझरी जारी केली

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Air Suvidha 2.0 च्या नावाखाली ऑनलाईन घोटाळा!
  • बनावट वेबसाईटवरुन पैशांची मागणी
  • सरकारने दिला गंभीर इशारा
Air Suvidha 2.0 सुविधेसाठी तुम्हीही फॉर्म भरत असाल तर सावध रहा. कारण सायबर गुन्हेगार लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी दररोज नवनवीन युक्त्या वापरत आहेत. आता, सायबर गुन्हेगारांनी ‘एअर सुविधा २.०’ च्या नावाखाली एक सापळा रचला आहे. अधिकृत पोर्टल असल्याचा दावा करणाऱ्या अनेक बनावट वेबसाइट्स हवाई प्रवाशांकडून पैसे उकळत आहेत. या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने प्रवाशांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासंदर्भात नुकतीच त्यांनी सुचना जारी केली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण?

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मंत्रालयाकडून काय सूचना?

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एअर सुविधा २.०’ ही सुविधा १००% मोफत आहे. प्रवासी आरोग्य स्वयं-घोषणापत्र सादर करण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. याचा अर्थ ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे. जर एखादी वेबसाइट फॉर्म भरण्याच्या किंवा सादर करण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत असेल, तर तुम्ही एका बनावट साइटवर आला आहात.

काय आहे Air Suvidha 2.0?

Air Suvidha 2.0 हे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (DIAL) आणि आरोग्य सेवा महासंचालनालय (DGHS) यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले एक डिजिटल आणि संपर्करहित प्रवासी आरोग्य स्वयं-घोषणा पोर्टल आहे. इबोलाच्या उद्रेकाला प्रतिसाद म्हणून याची अंमलबजावणी करण्यात आली. भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना इमिग्रेशन क्लिअरन्सपूर्वी मागील २१ दिवसांचा त्यांचा प्रवासाचा इतिहास आणि आरोग्याचा तपशील देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म भारतात आगमनाच्या २४ तास आधीपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर भरता येतो. काही फसवणूक करणाऱ्यांनी प्रवाशांची फसवणूक करण्यासाठी एअर सुविधा सारख्या नावांनी वेबसाइट्स तयार केल्या आहेत.

फसवणूक कशी टाळायची?

URL काळजीपूर्वक तपासा: कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी, ते अधिकृत सरकारी पोर्टल असल्याची खात्री करण्यासाठी वेबसाइटचा URL काळजीपूर्वक तपासा.
वैयक्तिक माहिती देऊ नका: संशयास्पद पोर्टल्सवर पासपोर्ट, बँक किंवा आरोग्याशी संबंधित माहिती देऊ नका.
केवळ अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती मिळवा: एअर सुविधा २.० शी संबंधित कोणत्याही नवीन माहितीसाठी किंवा बदलांसाठी, केवळ सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनांवरच अवलंबून रहा.

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Web Title: Cyber fraud beware of fake air suvidha 2 0 websites civil aviation advisory marathi news

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Published On: Jul 26, 2026 | 06:18 PM

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