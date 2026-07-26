Air Suvidha 2.0 च्या नावाखाली ऑनलाईन घोटाळा! बनावट वेबसाईटवरुन पैशांची मागणी; सरकारने दिला इशारा

Inflation Impact: महागाईचा सामान्यांना दणका! Tata चा मोठा निर्णय; चहा, डाळ अन् मसाल्यांच्या किमती वाढल्या
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एअर सुविधा २.०’ ही सुविधा १००% मोफत आहे. प्रवासी आरोग्य स्वयं-घोषणापत्र सादर करण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. याचा अर्थ ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे. जर एखादी वेबसाइट फॉर्म भरण्याच्या किंवा सादर करण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत असेल, तर तुम्ही एका बनावट साइटवर आला आहात.
Air Suvidha 2.0 हे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (DIAL) आणि आरोग्य सेवा महासंचालनालय (DGHS) यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेले एक डिजिटल आणि संपर्करहित प्रवासी आरोग्य स्वयं-घोषणा पोर्टल आहे. इबोलाच्या उद्रेकाला प्रतिसाद म्हणून याची अंमलबजावणी करण्यात आली. भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना इमिग्रेशन क्लिअरन्सपूर्वी मागील २१ दिवसांचा त्यांचा प्रवासाचा इतिहास आणि आरोग्याचा तपशील देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म भारतात आगमनाच्या २४ तास आधीपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर भरता येतो. काही फसवणूक करणाऱ्यांनी प्रवाशांची फसवणूक करण्यासाठी एअर सुविधा सारख्या नावांनी वेबसाइट्स तयार केल्या आहेत.
URL काळजीपूर्वक तपासा: कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी, ते अधिकृत सरकारी पोर्टल असल्याची खात्री करण्यासाठी वेबसाइटचा URL काळजीपूर्वक तपासा.
वैयक्तिक माहिती देऊ नका: संशयास्पद पोर्टल्सवर पासपोर्ट, बँक किंवा आरोग्याशी संबंधित माहिती देऊ नका.
केवळ अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती मिळवा: एअर सुविधा २.० शी संबंधित कोणत्याही नवीन माहितीसाठी किंवा बदलांसाठी, केवळ सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनांवरच अवलंबून रहा.
भारतीयांना कॉफी विकून कोट्यवधी कमवणाऱ्या इंग्रजी कंपनीला मोठा धक्का, गेल्या 5 वर्षांत पहिल्यांदा असं काही घडलं की…