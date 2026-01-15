Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Iran Crisis : इराण पेटलं! हवाई क्षेत्र बंद, भारतीय उड्डाणांवर थेट परिणाम, प्रवाशांसाठी मोठी अपडेट

Iran Airspace Claosed : इराणमध्ये सध्या प्रचंड अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणने आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. यामुळे भारतीय उड्डाणांवर परिणाम झाला असून प्रवाशांसाठी मोठी अपडेट देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:55 AM
Iran airspace closed

  • इराणने आपले हवाई क्षेत्र केले बंद
  • Air India आणि Indigo च्या उड्डाणांवर परिणाम
  • प्रवाशांसाठी सुरक्षा सल्लागार जारी
Iran Airspace Closed : तेहरान : इराणमधील (Iran) परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले आहे. याच वेळी खामेनी सरकारने देशात मार्शल लॉ लागू केला आहे. यामुळे देशभरात कर्फ्यू लागू झाला आहे. तसेच जमावबंदी, प्रवास निर्बंध, लागू झाले आहेत. याशिवाय इंटरनेट आणि मोबाईल सुविधाही बंद आहेत. दुसरीकडे अमेरिका (America) इराणवर हल्ल्याची तयारी करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या दडपशाही विरोधात आंदोलकांना पाठिंबा देत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. दरम्यान या सर्व परिस्थितीचा परिणाम भारतीय उड्डाणांवर झाला आहे.

इराणचे हवाई क्षेत्र बंद

इराणने आपले हवाई क्षेत्र अचानक बंद केले आहे. याचा परिणाम व्यावसायिक आणि सामन्या उड्डाणांवर झाला आहे. यामुळे भारतीय प्रवाशांसह आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या उड्डाणांवरही मोठी परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया आणि इंडिगो सारख्या प्रमुख भारतीय विमाना सेवांनी प्रवाशांसाठी महत्त्वपूर्ण सल्लागार जारी केला आहे.

Air India कडून भारतीय प्रवाशांसाठी सुचना जारी

एअर इंडिया (Air India) आणि इंडिगोने (IndiGo) स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या हावई क्षेत्रा मार्गे उड्डाण करणाऱ्या फ्लाइट्स मार्ग बदलण्यात आले आहेत. काही उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. तर काहींना पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागेल. यामुळे काही तास उशिर होण्याची शक्यता आहे.याचा हेतू प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षितात आहे. विमानतळावर सध्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी वाढली आहे.यामुळे लोकांना ऑनलाइ सेवांचा वापर करण्याचे आवाहन दोन्ही विमान कंपन्यांनी केले आहे.

Middle East Crisis : इराणमध्ये लष्करी राजवट! ट्रम्पच्या मदतीपूर्वी खामेनेईंनी आवळला फास; आता थेट गोळ्या घालण्याचे आदेश?


 मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला 

सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराणमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी हालचालीमुळे इराण आक्रमक झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणने देशात मार्शल लॉ लागू केला आहे. यामुळे संपूर्ण नियंत्रण आता लष्कराच्या हाती आल्यामुळे मोठ्या हिसंचाराची भिती व्यक्त केली जात आहे. तसेच अमेरिकेकडून कारवाई देखील लवकरच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर परिणाम होत आहे. मध्यपूर्वेत वातावरण प्रचंड तापल्याने तीव्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

‘यावेळी निशाणा चुकणार नाही’ ; इराणची थेट ट्रम्प यांना जीवे मारण्याची धमकी, मध्यपूर्वेत युद्ध पेटणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने आपले हवाई क्षेत्र का बंद केले आहे?

    Ans: इराणमधील आंदोलन, वाढता हिंसाचा आणि अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे.

  • Que: इराणमधील परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर काय परिणाम झाला?

    Ans: इराणमधील अस्थिरतेमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे. इराणने आपले हवाई क्षेत्र बंद केल्याने भारतासह अनेक देशांच्या उड्डाणावर थेट परिणाम झाला आहे. अनेक उड्डाणांचे मार्ग बदलले आहेत. तसेच काही उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.

Published On: Jan 15, 2026 | 10:37 AM

