Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Islamic Nato Turkey Saudi Arabia Pakistan Defense Pact Impact On India 2026

Islamic NATO: आशियात नव्या लष्करी युतीचा थरार! भारतासाठी ठरणार ‘लार्जर थ्रेट’; अण्वस्त्रे आणि आधुनिक शस्त्रांचा नवा गेमप्लॅन

Islamic Nato: २०२५ मध्ये, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने एक युती स्थापन केली, म्हणजेच यापैकी एका देशावर हल्ला करणे हा दुसऱ्या देशावर हल्ला मानला जाईल. या युतीमध्ये तुर्कीचाही समावेश असू शकतो.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:45 PM
islamic nato turkey saudi arabia pakistan defense pact impact on india 2026

'इस्लामिक नाटो' स्थापनेत तुर्की सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानसोबत सामील; भारतासाठी ठरणार 'लार्जर थ्रेट'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘इस्लामिक नाटो’चा उदय
  • शक्तींचे महामिलन
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा

Islamic NATO 2026 Turkey Saudi Pakistan : जागतिक राजकारणात सध्या एका नव्या लष्करी ध्रुवीकरणाची चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. ज्याप्रमाणे पाश्चात्य देशांची ‘नाटो’ (NATO) संघटना आहे, अगदी त्याच धर्तीवर आता ‘इस्लामिक नाटो’ किंवा ‘मुस्लिम नाटो’ साकार होताना दिसत आहे. तुर्की आता सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान (Pakistan) यांच्यातील ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स’ करारात सामील होण्यासाठी अंतिम टप्प्यातील वाटाघाटी करत आहे. हा करार केवळ कागदोपत्री नसून, तो या तिन्ही देशांना एकमेकांच्या संरक्षणासाठी रणांगणावर एकत्र आणणारा ठरू शकतो.

काय आहे हा ‘इस्लामिक नाटो’ आणि नाटोचे कलम ५?

सप्टेंबर २०२५ मध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये एक ऐतिहासिक संरक्षण करार झाला होता. या कराराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात ‘नाटो’च्या कलम ५ सारखी तरतूद आहे. म्हणजेच, जर यापैकी कोणत्याही एका देशावर परकीय आक्रमण झाले, तर ते तिन्ही देशांवरील आक्रमण मानले जाईल आणि तिन्ही राष्ट्रे मिळून त्याचा प्रतिकार करतील. तुर्की या युतीमध्ये सामील झाल्यामुळे ही केवळ द्विपक्षीय युती न राहता एक शक्तिशाली त्रिपक्षीय लष्करी गट बनणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: रस्ते रक्ताने माखले, शवागारे भरली; इराणमधील नरसंहाराचा ‘हा’ खळबळजनक अहवाल वाचून डोळे पाणावतील

तिन्ही देशांची ‘थ्री-डायमेंशनल’ शक्ती

या युतीमध्ये प्रत्येक देशाची भूमिका महत्त्वाची आणि पूरक आहे:

  • सौदी अरेबिया: या गटाचा ‘फायनान्सर’ असेल. तेलाच्या उत्पन्नामुळे सौदी या युतीला लागणारा प्रचंड आर्थिक निधी पुरवेल.
  • पाकिस्तान: हा या गटाचा ‘अण्वस्त्र पुरवठादार’ आणि ‘मनुष्यबळ’ असेल. जगातील एकमेव अण्वस्त्रधारी मुस्लिम देश म्हणून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे या गटासाठी ‘न्यूक्लियर अंब्रेला’ म्हणून काम करतील.
  • तुर्की: तुर्कीकडे अद्ययावत लष्करी तंत्रज्ञान आणि युद्धाचा अनुभव आहे. तुर्की आपले पाचव्या पिढीतील ‘काण’ (Kaan) लढाऊ विमान आणि प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान या देशांसोबत शेअर करणार आहे.

 

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protests : ‘हल्ला केल्यास स्वतःचीच कबर खोदून घ्याल’ इराणच्या समर्थनात उभे ठाकले ‘हे’ तीन शक्तिशाली देश; डोनाल्ड ट्रम्प हैराण

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि भारताची चिंता

भारतासाठी ही युती चिंतेचा विषय का आहे, याची मुळे मे २०२५ मध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी संघर्षात आहेत. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव टोकाला पोहोचला होता, तेव्हा तुर्कीने उघडपणे पाकिस्तानची पाठराखण केली होती. तुर्कीने दिलेले ड्रोन आणि तांत्रिक मदतीमुळे पाकिस्तानला बळ मिळाले होते. आता हा औपचारिक लष्करी करार झाल्यास, भविष्यात काश्मीर मुद्द्यावर किंवा सीमेवरील वादात भारत विरुद्ध ‘तिन्ही देश’ असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

इराण आणि इस्रायलवरही परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, ही युती केवळ भारताला डोळ्यासमोर ठेवून केलेली नाही. इराणची वाढती अण्वस्त्र शक्ती आणि मध्य पूर्वेतील इस्रायलचा प्रभाव यांना संतुलित करण्यासाठी हा ‘सुन्नी ब्लॉक’ एकत्र येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांमुळे हे देश आता स्वतःची सुरक्षा स्वतःच्या हातात घेऊ पाहत आहेत. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, या देशांची पहिली नौदल बैठक नुकतीच अंकारा येथे पार पडली, जे या युतीच्या अंमलबजावणीचे पहिले पाऊल मानले जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 'इस्लामिक नाटो' म्हणजे नक्की काय?

    Ans: हा तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील एक प्रस्तावित लष्करी करार आहे, जो नाटोच्या धर्तीवर सामूहिक संरक्षणाची हमी देतो.

  • Que: या युतीमुळे भारताच्या सुरक्षेला काय धोका आहे?

    Ans: तुर्की आणि पाकिस्तानचे संरक्षण संबंध सुधारल्यास भारताला सीमेवर प्रगत तंत्रज्ञान आणि ड्रोन युद्धाचा सामना करावा लागू शकतो.

  • Que: तुर्की नाटो सोडून या गटात सामील होत आहे का?

    Ans: नाही, तुर्की नाटोमध्ये कायम राहूनही आपली प्रादेशिक स्वायत्तता आणि मुस्लिम देशांमधील प्रभाव वाढवण्यासाठी या युतीमध्ये सामील होत आहे.

Web Title: Islamic nato turkey saudi arabia pakistan defense pact impact on india 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश
1

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय
2

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’
3

HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’

134 मुलं-नातवंड, 110 व्या वर्षी शेवटचं लग्न अन् मुलीला दिला जन्म; सौदी अरेबियातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचं 142 व्या वर्षी झालं निधन
4

134 मुलं-नातवंड, 110 व्या वर्षी शेवटचं लग्न अन् मुलीला दिला जन्म; सौदी अरेबियातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचं 142 व्या वर्षी झालं निधन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Jan 20, 2026 | 08:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM