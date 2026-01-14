Islamic NATO: आशियात नव्या लष्करी युतीचा थरार! भारतासाठी ठरणार ‘लार्जर थ्रेट’; अण्वस्त्रे आणि आधुनिक शस्त्रांचा नवा गेमप्लॅन

Islamic NATO 2026 Turkey Saudi Pakistan : जागतिक राजकारणात सध्या एका नव्या लष्करी ध्रुवीकरणाची चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. ज्याप्रमाणे पाश्चात्य देशांची ‘नाटो’ (NATO) संघटना आहे, अगदी त्याच धर्तीवर आता ‘इस्लामिक नाटो’ किंवा ‘मुस्लिम नाटो’ साकार होताना दिसत आहे. तुर्की आता सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान (Pakistan) यांच्यातील ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स’ करारात सामील होण्यासाठी अंतिम टप्प्यातील वाटाघाटी करत आहे. हा करार केवळ कागदोपत्री नसून, तो या तिन्ही देशांना एकमेकांच्या संरक्षणासाठी रणांगणावर एकत्र आणणारा ठरू शकतो.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये एक ऐतिहासिक संरक्षण करार झाला होता. या कराराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात ‘नाटो’च्या कलम ५ सारखी तरतूद आहे. म्हणजेच, जर यापैकी कोणत्याही एका देशावर परकीय आक्रमण झाले, तर ते तिन्ही देशांवरील आक्रमण मानले जाईल आणि तिन्ही राष्ट्रे मिळून त्याचा प्रतिकार करतील. तुर्की या युतीमध्ये सामील झाल्यामुळे ही केवळ द्विपक्षीय युती न राहता एक शक्तिशाली त्रिपक्षीय लष्करी गट बनणार आहे.
या युतीमध्ये प्रत्येक देशाची भूमिका महत्त्वाची आणि पूरक आहे:
भारतासाठी ही युती चिंतेचा विषय का आहे, याची मुळे मे २०२५ मध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी संघर्षात आहेत. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव टोकाला पोहोचला होता, तेव्हा तुर्कीने उघडपणे पाकिस्तानची पाठराखण केली होती. तुर्कीने दिलेले ड्रोन आणि तांत्रिक मदतीमुळे पाकिस्तानला बळ मिळाले होते. आता हा औपचारिक लष्करी करार झाल्यास, भविष्यात काश्मीर मुद्द्यावर किंवा सीमेवरील वादात भारत विरुद्ध ‘तिन्ही देश’ असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, ही युती केवळ भारताला डोळ्यासमोर ठेवून केलेली नाही. इराणची वाढती अण्वस्त्र शक्ती आणि मध्य पूर्वेतील इस्रायलचा प्रभाव यांना संतुलित करण्यासाठी हा ‘सुन्नी ब्लॉक’ एकत्र येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांमुळे हे देश आता स्वतःची सुरक्षा स्वतःच्या हातात घेऊ पाहत आहेत. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, या देशांची पहिली नौदल बैठक नुकतीच अंकारा येथे पार पडली, जे या युतीच्या अंमलबजावणीचे पहिले पाऊल मानले जात आहे.
Ans: हा तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील एक प्रस्तावित लष्करी करार आहे, जो नाटोच्या धर्तीवर सामूहिक संरक्षणाची हमी देतो.
Ans: तुर्की आणि पाकिस्तानचे संरक्षण संबंध सुधारल्यास भारताला सीमेवर प्रगत तंत्रज्ञान आणि ड्रोन युद्धाचा सामना करावा लागू शकतो.
Ans: नाही, तुर्की नाटोमध्ये कायम राहूनही आपली प्रादेशिक स्वायत्तता आणि मुस्लिम देशांमधील प्रभाव वाढवण्यासाठी या युतीमध्ये सामील होत आहे.