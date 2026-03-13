Ramayan:रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उडाला गोंधळ

प्रेक्षक आता रणबीर कपूरच्या “रामायण” चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी आधीच जाहीर केले आहे की चित्रपटाचा पहिला भाग २०२६ च्या दिवाळीला प्रदर्शित होणार आहे. आतापर्यंत फक्त चित्रपटाचा परिचय व्हिडिओ निर्मात्यांनी रिलीज केला होता. हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागडा चित्रपट म्हणून ओळखला जात आहे, ज्याचे बजेट ₹४,००० कोटी आहे. तसेच चाहते या चित्रपटाची कथा आणि रिलीज डेट जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशातच आता या चित्रपटाबद्दल नवीन अपडेट समोर आली आहे.
नमित मल्होत्रा या चित्रपटात गुंतवणूक करत असून साऊथ अभिनेता यश सह-निर्माता म्हणूनही या प्रकल्पाशी जोडले गेले आहेत. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान राम यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे, तर साई पल्लवी माता सीतेची भूमिका साकारणार आहेत. याशिवाय यश रावणाच्या भूमिकेत झळकणार असून सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार आहेत.
अलीकडेच अशी माहिती समोर आली आहे की या चित्रपटासाठी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये सर्व पात्रांविषयी अधिकृत माहिती दिली जाणार होती. मात्र या कार्यक्रमाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळेच आता हा चित्रपट पुढे ढकलला जाणार असल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर उधाण आले आहे.
रणबीर कपूर गेल्या बराच काळापासून या चित्रपटावर काम करताना दिसणार आहे. हा चित्रपट यंदाच्या सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. निर्मात्यांकडून या प्रकल्पाचे काम अतिशय गुप्तपणे सुरू आहे. मात्र चित्रपट पुढे ढकलला जाणार असल्याबाबत निर्मात्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तरीही सोशल मीडियावर या संदर्भात चर्चा का सुरू झाली आहे.
‘रामायण’ चित्रपटाची डेट ढकलली पुढे?
अलीकडेच अशी माहिती समोर आली होती की सनी देओल लवकरच ‘रामायण’ च्या दुसऱ्या भागाच्या सेटवर पोहोचणार आहेत. कारण रणबीर कपूर आधीपासूनच या चित्रपटावर काम करत आहेत. त्यामुळे लवकरच दोघे मिळून चित्रपटातील एक मोठा सीन पूर्ण करणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, या चित्रपटाचा पहिला भाग सध्या एडिटिंगच्या टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. चित्रपटात मोठ्या प्रमाणावर VFX चा वापर करण्यात आला असल्याने अंतिम रूप देण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे.
मात्र प्रेक्षकांना निर्मात्यांकडून एखादा अपडेट मिळावी अशी अपेक्षा आहे. किमान एखादे पोस्टर किंवा टीझर जरी प्रदर्शित झाले तरी चालेल, असे चाहते म्हणत आहेत. चित्रपटाची घोषणा होऊन बराच काळ लोटला असला तरी अद्याप कोणतीही अधिकृत अपडेट समोर आलेली नाही आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर अशी चर्चा सुरू आहे की ‘रामायण’ हा चित्रपट दिवाळीत प्रदर्शित होणार नाही आहे. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. तसेच, निर्मात्यांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्यामुळे आम्ही या बातमीची पुष्टी करत नाही. तरीही सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांमुळे या विषयावर मोठी चर्चा रंगू लागली आहे. या बातमीमुळे अनेक चाहत्यांमध्ये निराशा आणि चिंता व्यक्त होताना दिसत आहे.