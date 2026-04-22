अमेरिकेत भारतीयांचा श्वास गुदमरतोय? ४०% लोक देश सोडण्याच्या तयारीत; नेमकं कारण काय?

Indian-Americans Leaving US : एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. अनेक भारतीयांना आता अमेरिका सोडून मायदेशी परतण्याची ओढ लागली आहे. कार्नेगीच्या रिपोर्टमध्ये याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:17 AM
Why Indian-American Leaving US

अमेरिकेत भारतीयांचा श्वास गुदमरतोय? ४०% लोक देश सोडण्याच्या तयारीत; नेमकं कारण काय?

  • ‘American Dream’ चा मोह सुटला
  • ४०% भारतीय देश सोडण्याच्या तयारी
  • कार्नेगीच्या अहवालाने जगभरात खळबळ
वॉशिंग्टन : एकेकाळी भारतीयांसाठी स्वप्नांची दुनिया मानला जाणार अमेरिका (America) आता लोकांना नको झाल्याचे चित्र दिसत आहे. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशन पीस (२०२६) च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, अमेरिकेत स्थायिक भारतीयांना मायदेशी परतण्याची ओढ लागली आहे. तर काही भारतीय अमेरिका सोडून सुरक्षित आणि स्थिर भविष्याच्या शोधात दुसऱ्या देशांचा विचार करत आहेत. अमेरिकेतील सर्वात अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीयांच्या या निर्णयाने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

कार्नेगीच्या रिपोर्टनुसार, तब्बल ४०% भारतीय-अमेरिकन आता देश सोडून दुसरीकडे स्थायकि होण्याचा विचार करत आहेत. यामागे अनेक कारणे सर्वेक्षणातून समोर आली आहेत. जाणून घेऊयात नेमकी काय कारण आहेत.

राजकीय अस्थिरता आणि समाजिक धुव्रीकरण : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अत्यंत कठोर धोरणे अवलंबवली आहेत. यामुळे राजकीय कट्टरतेत वाढ होत असून सुमारे ५८% भारतीयांनी  अमेरिकेत असुरक्षितात जाणवू लागली आहेत. अमेरिकेतील समाजात सर्वसमावेशकता कमी होत होत चालली असल्याचे भारतीयांचे म्हणणे आहे.

ग्रीन कार्डसाठीची प्रतीक्षा : अहवालानुसार, अमेरिकेची इमिग्रेशन (Immigration) व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची झाली असून ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी लोकांना ३० ते ७० वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यामुळे तरुण पिढीला त्यांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे जाणवत आहे.

वाढती महागाई : गेल्या काही काळात अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्कोसारख्या शहरांमध्ये महागाई प्रचंड वाढली आहे. महागडे शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमुळे मध्यमवर्गीय भारतीयांवर आर्थिक ताण पडत आहे.

रिव्हर्स मायग्रेशन आणि मायदेशी परतण्याची ओढ

  • अहवालानुसार, अमेरिका सोडण्याची इच्छा असणारे सर्वच लोक वैतागलेले नाहीत. तर भारतात नव्या संधीच्या शोधात आहेत.
  • गेल्या काही काळात बेंगळुरु, हैदराबाद आणि पुणे यांसारखी शहरे जागतिक स्तरावर टेक हब बनली आहेत. यामुळे लोकांना रोजगाच्या संधी दिसून येत आहे.
  • शिवाय आपल्या मातीत, संस्कृतीत राहण्याची, पालकांजवळ राहण्याची ओढळ लोकांना लागली आहे.
  • तसेच काही लोकांना  भारतात परतण्याची इच्छा नसून ते अमेरिकेला पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. कॅनडा(Canada), ऑस्ट्रेलिया (Australia) किंवा दुबई अशा देशांमध्ये स्थायिक होण्याची आणि तेथील नागरिकत्व मिळवण्याची इच्छा भारतीयांनी व्यक्त केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते हे एक व्यापक बदलाचे लक्षण आहे. एकेकीळा अमेरिकन स्वप्नाला आपले अंतिम ध्येय मानणारे लोक आता मात्र डॉलरच्या मोहापेक्षा मानसिक शांतता, सामाजिक सुरक्षा आणि स्थिर भविष्याकडे वळताना दिसत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारतीय लोक अमेरिका का सोडू इच्छित आहेत

    Ans: कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशन पीस (२०२६) च्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरता, सामिजक धुव्रीयकरण, ग्रीन कार्डसाठी पाहावी लागणार वाट, महागडे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यामुळे अमेरिकन-भारतीयांवर आर्थिक ताण पडत आहे. याचमुळेच ४० टक्के भारतीयांना अमेरिका सोडण्याची इच्छा होत आहे.

  • Que: अहवालानुसार, आणखी कोणती कारणे भारतीयांना अमेरिका सोडायला भाग पाडत आहेत

    Ans: अहवालानुसार, अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांना मायदेशी परण्याची ओढ लागली आहे. तसेच भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था तरुणांना रोजगाराच्या संधीचे चित्र दाखवत आहे. बेंगळुरु, हैदराबाद यांंसारख्या शहरांमध्ये करियच्या संधीमुळे अनेक भारतीय अमेरिकेऐवजी मायदेशाला प्राधान्य देत आहेत. तसेच लोकांना आपल्या पालकांकडे राहण्याची आणि आपल्या संस्कृतीत राहण्याची इच्छा निर्माण होत आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 09:17 AM

