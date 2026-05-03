Dubai Airport : UAEच्या आकाशात पुन्हा विमानांचा मार्ग मोकळा; युद्धाच्या सावटातून बाहेर येत विमानसेवा पूर्वपदावर

UAE Airspace Open : संयुक्त अरब अमिरातीने इराण युद्धानंतर लादलेले सर्व हवाई निर्बंध हटवले असून, आता विमानसेवा पूर्णपणे सुरळीत झाली आहे. सुरक्षाविषयक आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

Updated On: May 03, 2026 | 12:45 PM
uae lift airspace restrictions iran war flights 2026

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये विमानसेवा पुन्हा सुरू; इराण युद्धकाळातील सर्व निर्बंध आले हटवण्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • हवाई क्षेत्राचे पूर्णपणे पुनरुज्जीवन
  • दुबई आणि अबू धाबी विमानतळांवर पूर्वपदावर काम
  • ११ हजारांहून अधिक उड्डाणे झाली होती रद्द

Dubai International Airport resuming full schedule : जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी आणि पर्यटनासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) इराण युद्धानंतर लादलेले सर्व हवाई निर्बंध पूर्णपणे हटवले आहेत. यूएईच्या जनरल सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटीने (GCAA) ही मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर, विशेषतः युरोप आणि आशिया दरम्यानच्या विमान प्रवासाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली भीती आता हळूहळू कमी होत असून, संपूर्ण मध्य-पूर्व आशियातील विमान वाहतूक पूर्वपदावर येत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.

इराण युद्ध आणि हवाई क्षेत्रावरील परिणाम

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्य-पूर्वेत सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामुळे संपूर्ण आखाती देशांमधील हवाई वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. इराणकडून झालेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिरातीने खबरदारीचा उपाय म्हणून आपले हवाई क्षेत्र तात्पुरते बंद केले होते. या अभूतपूर्व संकटामुळे जगातील सर्वात व्यस्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या दुबई आणि अबू धाबी येथील विमानांची उड्डाणे मोठ्या प्रमाणावर रद्द करण्यात आली होती.

विमान वाहतूक डेटा कंपनी सिरियमच्या (Cirium) अहवालानुसार, युद्धाच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांतच ११,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. यामुळे जगभरातील लाखो व्यावसायिक आणि पर्यटक अडकून पडले होते. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना विमानांचे मार्ग बदलून सौदी अरेबिया किंवा इतर सुरक्षित भागातून उड्डाणे करावी लागत होती. याचा थेट फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि इंधन पुरवठ्याला बसला होता.

credit – social media and Twitter

सुरक्षा मूल्यांकनानंतर निर्बंध उठवले

८ एप्रिल रोजी लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर, परिस्थिती हळूहळू स्थिर होत गेली. युएईच्या अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक सुरक्षा आणि परिचालन परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच हा मोठा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व संबंधित सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वय साधूनच हवाई क्षेत्र सामान्य करण्यात आले आहे. तसेच, भविष्यातील कोणत्याही धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी आकाशातील हालचालींवर २४ तास सतत नजर (Real-time monitoring) ठेवली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे एमिरेट्स (Emirates) आणि एतिहाद (Etihad) यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमिरेट्सने आधीच आपल्या क्षमतेच्या ८० टक्क्यांपर्यंत उड्डाणे सुरू केली आहेत, तर एतिहाद एअरवेज देखील ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कतार एअरवेजनेही १० मेपासून तीन इराकी शहरांसाठी उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

हवाई निर्बंध हटवल्यामुळे केवळ यूएईलाच नाही, तर युरोप आणि आशिया दरम्यानच्या व्यापाराला मोठी गती मिळणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांत लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना अतिरिक्त वेळ आणि जास्त तिकीट दर मोजावे लागत होते. आता विमानांचे मार्ग पूर्ववत झाल्यामुळे तिकीट दरांमध्येही स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक बदल मानले जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: युएईने हवाई निर्बंध कधी हटवले?

    Ans: युएईच्या जनरल सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटीने २ मे २०२६ रोजी सर्व हवाई निर्बंध अधिकृतपणे हटवले आहेत.

  • Que: निर्बंध लावण्याचे मूळ कारण काय होते?

    Ans: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव हवाई क्षेत्र तात्पुरते बंद करण्यात आले होते.

  • Que: याचा भारतीय प्रवाशांवर काय परिणाम झाला होता?

    Ans: युद्धकाळात विमानांचे मार्ग बदलल्यामुळे प्रवासाचा वेळ १ ते ३ तासांनी वाढला होता आणि तिकिटांचे दर २५ ते ३० टक्क्यांनी महागले होते. आता परिस्थिती सुधारत आहे.

