Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MSRTC Electric Bus : एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

MSRTC Electric Bus News : एसटी महामंडळासाठी भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला दिलेली वाढीव मुदत संपल्यानंतरही १,२८८ बस पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही.

Updated On: May 22, 2026 | 12:20 PM
एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ?
  • 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण
  • कंत्राट रद्द करण्याची मागणी
मुंबई : एसटी महामंडळासाठी भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला शासनाने दिलेली वाढीव मुदत आज संपुष्टात आली. मात्र, ठरवून दिलेले १,२८८ बस पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने सरकारने हे कंत्राट तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

भाडेतत्त्वावरील ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. करारानुसार दरमहा २१५ बसेस एसटीला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात बस पुरवठा अत्यंत संथ गतीने झाल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.

Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक

यावेळी बरगे यांनी म्हटलं की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक बस पुरवठादारांकडून एसटीला ९ मीटर लांबीच्या २६० आणि १२ मीटर लांबीच्या ४७८ अशा फक्त ७३८ बसेसच मिळाल्या आहेत. शासनाने मध्यस्थी करत कंपनीला २२ मे २०२६ पर्यंत १,२८८ बस पुरवठ्याचे सुधारित उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, वाढीव मुदतीनंतरही सदर कंपनी अपेक्षित बसेस पुरविण्यात अपयशी ठरली आहे.“मुदतवाढ, सवलती आणि शासनाची नरमाई यामुळेच कंत्राटदार कंपनीला वारंवार अभय मिळाले. आता तरी राज्य सरकार कंपनीवर कारवाई करणार का?” असा सवाल बरगे यांनी उपस्थित केला असून दम असेल तर कारवाई करून दाखवा, असे आव्हानही बरगे यांनी सरकारला दिले.

वेळेत बस पुरवठा न केल्यामुळे कंपनीकडून सुमारे १५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाणे अपेक्षित आहे . तसेच, या प्रकल्पामुळे एसटीला आतापर्यंत १६१.३१ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे, आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या एसटीला ही तोट्याची रक्कम सरकारने भरून द्यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने २०३७ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (MSRTC) २२,००० बसेसचा संपूर्ण ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याचे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य ठेवले आहे. राज्याने नवीन डिझेल बसेसची खरेदी पूर्णपणे रद्द केली आहे.

२०३७ पर्यंत १००% ई-बस
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, २०३७ पर्यंत आपल्या संपूर्ण MSRTC ताफ्याचे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर करणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याच्या मार्गावर राज्य आहे.

Thane Station News: ठाणे रेल्वे स्थानक होणार ‘हायटेक’; प्रवाशांसाठी वाढणार अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा!

Web Title: Msrtc electric bus contract demand cancel over delay in supply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
1

अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप
2

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण
3

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख
4

“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM
निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

May 22, 2026 | 03:18 PM
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM
अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

May 22, 2026 | 03:12 PM
Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

May 22, 2026 | 03:07 PM
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM
Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

May 22, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM