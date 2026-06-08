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Israel Airstrike Iran : ट्रम्पही थांबवू शकले नाहीत! इस्रायलचा इराणवर पलटवार; तेहरानसह ४ शहरांत भीषण हल्ले

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:19 AM IST
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सारांश

Israel Airstrike Iran Update : इस्रायल-इराणमध्ये पुन्हा युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणने केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत इस्रायलने राजधानी तेहरानसह ४ शहरांवर भीषण हवाई हल्ले केले आहेत. ट्रम्प यांच्या शांततेच्या आवाहानानंतरही दोन्ही देश पेटून उठले आहेत.

Israel Airstrike Iran

Israel Airstrike Iran : ट्रम्पही थांबवू शकले नाहीत! इस्रायलचा इराणवर पलटवार; तेहरानसह ४ शहरांत भीषण हल्ले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वे पुन्हा पेटलं
  • इस्रायलचे इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर
  • ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला केराची टोपली
Israel Airstrike Iran News in Marathi : जेरुसलेम/तेहरान : पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धाचा भडका उडाला आहे. रविवारी (०७ जून) रात्री इराणने इस्रायलवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहे. या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर  म्हणून इस्रायलनेही सोमवारी (०८ जून) सकाळी इराणची राजधानी तेहरानसह चार शहरांवर आणि लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आवाहनानंतरही दोन्ही देशांनी एकमेकांविरोधात कारवाई केली आहे.

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ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याला धुडाकावून लावले?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने रविवारी (०७ जून) उशिरा इस्रायवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली होती. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात इस्रायलने ही कारवाई केली असल्याचे सांगितले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या हल्ल्यानंतर ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यात फोनवर संवाद झाला होता. यावेळी ट्रम्प यांनी इस्रायलने पलटवार न करण्याचा सल्ला दिला होता, असे सांगितले जात आहे.

त्यांनी इस्रायलला इराणवर हल्ले न करण्याचे आवाहन केले होते. मध्यपूर्वेत मोठे युद्ध भडकू नये यासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्न सुरु असून नेतन्याहूंनी संयम बाळगावा असे म्हटले होते. परंतु बेंजामिन नेतन्याहूंनी (Benjamin Netanyahu) राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत कारवाई केली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलने इराणच्या हद्दीत न घुसताच ही कारवाई केली आहे. इराणच्या सीमेबाहेरुन लांब पल्ल्यांच्या क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली आहेत. इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला चकवा देण्याच्या उद्देशाने हे हल्ले बाहेरुन करण्यात आले.

इराणची प्रतिक्रिया

इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. इस्रायलचे हल्ले सुरुच राहिले तर होर्मुझ (Hormuz) मार्गावर पुन्हा निर्बंध लादले जातील. इस्रायलला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागती असाही इशारा इराणने दिला आहे.

मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

दोन्ही देशांत सुरु झालेल्या या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिका दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करत आहे. परंतु इराण-इस्रायलने थेट संघर्षाला सुरुवात केल्याने जागतिक स्तरावर चिंता निर्माण झाली आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझचा मार्ग पुन्हा बंद होऊन जागतिक स्तरावर पुन्हा इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Israel airstrike iran tehran 4 cities explosions retaliation

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Published On: Jun 08, 2026 | 08:49 AM

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