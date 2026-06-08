World War 3: लक्ष्मणरेषा ओलांडली! इराणने इस्रायलवर डागली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे; ट्रम्प मैदानात तर अमेरिकेलाही महायुद्धाची धमकी

Iran attack Israel ballistic missiles 2026 : मध्य पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय परिस्थिती आता अत्यंत भयानक आणि स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. रविवारी रात्री उशिरा इराण आणि लेबनॉनमधील कट्टरपंथी संघटना हिजबुल्लाहने मिळून इस्रायलच्या भूमीवर एक मोठा आणि भीषण संयुक्त लष्करी हल्ला केला. या अचानक आणि पूर्वनियोजित हल्ल्यामुळे संपूर्ण इस्रायल हादरून गेला असून देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये युद्धाचे धोक्याचे सायरन (Air Raid Sirens) वाजू लागले आहेत. इस्रायली हवाई संरक्षण यंत्रणा (Iron Dome आणि Arrow System) या हल्ल्यानंतर तातडीने सक्रिय करण्यात आली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने देशातील लाखो नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आणि तातडीने भूमिगत बंकर्समध्ये आश्रय घेण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. हा हल्ला केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नसून एका मोठ्या जागतिक महायुद्धाची नांदी ठरू शकते, अशी भीती आता आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मिळालेल्या ताज्या लष्करी अहवालानुसार, इराणने थेट आपल्या भूमीवरून उत्तर इस्रायलच्या दिशेने अत्यंत घातक अशी चार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (Ballistic Missiles) डागली आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एप्रिल महिन्यामध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या शस्त्रसंधीनंतर इराणने थेट इस्रायली मुख्य भूमीला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या हल्ल्याची भीषणता वाढवण्यासाठी लेबनॉनमधून हिजबुल्लाहने देखील इराणला साथ दिली. हिजबुल्लाहने एकाच वेळी डझनभर रॉकेट्स, क्षेपणास्त्रे आणि हवेतच स्फोट होणारे आत्मघाती ड्रोन (Kamikaze Drones) इस्रायलच्या लष्करी तळांवर डागले. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, इस्रायलने लेबनॉनमध्ये चालवलेली लष्करी कारवाई आणि बेरूतवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी घेतला आहे, हा हल्ला त्याचाच एक भाग आणि चोख प्रत्युत्तर आहे.
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या भीषण हल्ल्यानंतर इराणच्या सर्वात शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या ‘इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ (IRGC) या सैन्याने अधिकृत आणि अत्यंत कडक शब्दांत एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. आयआरजीसीने आपल्या निवेदनात थेट आरोप केला आहे की, इस्रायल हा अमेरिकेच्या छुप्या पाठिंब्याने आणि संगनमताने लेबनॉनमध्ये ‘फॉस्फरस बॉम्ब’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधित असलेल्या घातक शस्त्रांचा सर्रास वापर करत आहे. हा स्पष्टपणे आंतरराष्ट्रीय नियमांचा भंग असून इस्रायल युद्ध गुन्हे (War Crimes) करत आहे. इराणच्या सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, इस्रायलने आता सर्व आंतरराष्ट्रीय मर्यादा आणि ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडली आहे. जर तेल अवीव (इस्रायल) किंवा नेतान्याहू सरकारने या कारवाईला प्रतिहल्ला करण्याचे धाडस दाखवले, तर यापुढील परिणाम अत्यंत विनाशकारी असतील आणि इस्रायलचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
The view from Tel Aviv earlier as Iranian missiles lit up the night sky. Israel’s air defenses were engaged across the region as sirens sounded and residents sought shelter.@TreyYingst pic.twitter.com/WFRwGyX8i0 — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 8, 2026
credit – social media and Twitter
या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या केंद्रस्थानी आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची एन्ट्री झाली आहे. रविवारी रात्री घडलेल्या या सर्व नाट्यमय घडामोडींची आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची संपूर्ण माहिती अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांनी तातडीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना दिली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांनी स्वतः थेट इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना फोन लावला. सूत्रांकडून मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना अत्यंत संयम बाळगण्याचा आणि सध्या इराणवर कोणताही प्रतिहल्ला न करण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला आहे. ट्रम्प यांचे असे मत आहे की, मध्य पूर्वेमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सध्या सुरू असलेला महत्त्वाचा शांतता करार आणि राजनैतिक प्रयत्न या एका प्रतिहल्ल्यामुळे कायमचे मोडीत निघू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक रणनीतीला मोठा धक्का बसेल.
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इराणने यावेळेस केवळ इस्रायललाच नाही, तर महासत्ता असलेल्या अमेरिकेलाही उघडपणे आणि थेट युद्धात ओढण्याची धमकी दिली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि लष्करी सूत्रांनी जगाला इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने इस्रायलला प्रतिहल्ला करण्यासाठी मदत केली किंवा इस्रायलने स्वतःहून कोणतीही लष्करी कारवाई केली, तर मध्य पूर्व (Middle East) प्रदेशात असलेले अमेरिकेचे सर्व लष्करी तळ आणि नौदलाची जहाजे इराणसाठी ‘वैध लक्ष्य’ (Valid Targets) मानली जातील. याचा अर्थ असा की, इराण थेट अमेरिकन सैनिकांवर हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या इशाऱ्यामुळे पेंटागॉन आणि वॉशिंग्टनमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान, इस्रायली लष्कराने (IDF) दावा केला आहे की त्यांनी इराण आणि हिजबुल्लाहने डागलेली बहुतेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हवेतच नष्ट केले असून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे, परंतु युद्धाचा हा भडका कधीही शांत होणारा नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.