Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Israel Attack Lebanon Hezbollah Command Centers Destroyed Marathi News

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त

Updated On: May 26, 2026 | 10:43 AM IST
जाहिरात
सारांश

Israel Attack Lebanon Update : इस्रायल-हिजबुल्लाह संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. इस्रायलने हिजबुल्लाहची लष्करी ताकद संपुष्टात आणण्यासाठी मोहिम सुरु केली आहे. हिजबुल्लाहच्या लेबनॉनमधील १० कमांड सेटंर्सना उडवून टाकण्यात आले आहे. तसेच दोन दहशतवाद्यांचाही खात्मा करण्यात आला आहे.

Israel Attack Lebanon

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबलुल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इस्रायलचा लेबनॉनमध्ये धडाका
  • हिजबलुल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त
  • मध्यपूर्वे पुन्हा पेटलं
Israel Attack Lebanon : जेरुसलेम/तेल अवीव : मध्यपूर्वेत पुन्हा अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे अमेरिका इराणमधील तणाव (US Iran Conflict) निवळण्यासाठी प्रयत्न सुरु असताना दुसरीकडे इस्रायलने लेबनॉनवर पुन्हा हल्ले चढवले आहेत. इस्रायलच्या हवाई दलाने लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांना लक्ष्य करत शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली असून क्षणात सर्व उद्ध्वस्त झाले आहे.

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

हिजबुल्लाच्या अनेक ठिकाणांना लक्ष्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायल(Israel)च्या हवाई दलाने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या लष्करी ताकदीला मोडून काढण्यासाठी विनाशकारी हल्ला केला आहे. अवघ्या काही तासांतच ७० हून अधिक लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या कारवाईत ८५ हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि  अत्याधुनिक दारुगोळ्याचा वापर करण्यात आला आहे. हिजबुल्लाचे मुख्य नियंत्रण असलेल्या १० कमांड सेंटर्सनाही नष्ट करण्यात आले आहे. अनेक गुप्त शस्त्रास्त्रांची ठिकाणी आणि पायाभूत सुविधा असलेली लष्करी तळे देखील उडवून टाकण्यात आली आहेत.

लेबनॉनच्या विविध भागात प्रचंड जीवितहानी

मीडिया रिपोर्टनुसार, इस्रायलच्या या भीषण कारवाईत मोठी जीवितहानी झाली आहे. मशघरा परिसरात हवाई हल्ल्यात एका निवासी इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली येऊन ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर कौथारियेह अल-सियाद भागात २ जणांचा नाहक बळी गेला आहे. याशिवाय अनेक लोक जखमी झाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.

दहशतवादी ठार

इस्रायलच्या लष्कराने, एका हल्ल्यात हिजबुल्लाह(Hezbollah)च्या दोन बंदूकधाऱ्यांना देखील थेट टार्गेट करुन कंठस्थान करण्यात आले आहे. हिजबुल्लाहची लष्करी क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आणणे या मोहिमेचे उद्दिष्ट असल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.

उत्तर इस्रायलमध्ये हाय-अलर्ट

सध्या लेबनॉनवरील हल्ल्यानंतर हिजबुल्लाह संतप्त झाला असून संभाव्य प्रत्युत्तराची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलने आपल्या उत्तरेकडी सीमावर्ती भागांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सर्वाजनिक कार्यक्रमही रद्द करण्यात आले आहेत. केवळ २०० लोकांची मर्यादा असलेल्या कार्यक्रमांसाठीच परवानगी देण्यात आली आहे.

इराणवर मोठी कारवाई

दुसरीकडे अमेरिकेने देखील इराणवर मोठी लष्करी कारवाई केली आहे. दक्षिण इराणमध्ये होर्मुझ (Hormuz) समुद्रात धोकादायक माइन्स पेरणाऱ्या इराणी युद्धनौका नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच बंदर अब्बास, जास्क आणि काही पायाभूत लष्करी सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग गडद होऊ लागले आहेत.

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

Web Title: Israel attack lebanon hezbollah command centers destroyed marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?
1

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ
2

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर
3

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित
4

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oppo चा डबल धमाका! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच… प्रीमियम लूक आणि फीचर्सची जोरदार चर्चा

Oppo चा डबल धमाका! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच… प्रीमियम लूक आणि फीचर्सची जोरदार चर्चा

May 26, 2026 | 10:36 AM
अहो आश्चर्यम्! जगातील ‘असं’ एकमेव फळ, वजन वाढविण्यास आणि Weight Loss दोन्हीसाठी होतो उपयोग

अहो आश्चर्यम्! जगातील ‘असं’ एकमेव फळ, वजन वाढविण्यास आणि Weight Loss दोन्हीसाठी होतो उपयोग

May 26, 2026 | 10:30 AM
Solapur Crime: प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित शेवट! भररस्त्यात पत्नीवर 50 वार करत केली हत्या; पतीचं आत्मसमपर्ण

Solapur Crime: प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित शेवट! भररस्त्यात पत्नीवर 50 वार करत केली हत्या; पतीचं आत्मसमपर्ण

May 26, 2026 | 10:28 AM
Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त

May 26, 2026 | 10:27 AM
Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

May 26, 2026 | 10:26 AM
हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral

May 26, 2026 | 10:22 AM
Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

May 26, 2026 | 10:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM