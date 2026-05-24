Luhansk Hostel Attack: लुहान्स्क वसतिगृहावरील प्राणघातक हल्ल्यात 18 जण ठार; रशियाने या हत्याकांडासाठी युक्रेनला धरले जबाबदार

Luhansk Hostel Drone Attack 2026 : रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यातील सुरू असलेले लष्करी युद्ध आता अत्यंत क्रूर आणि भीषण वळणावर पोहोचले आहे. पूर्व युक्रेनमधील रशियन सैन्याच्या ताब्यातील लुहान्स्क (Luhansk) प्रांतातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायक बातमी समोर आली आहे. येथील एका कॉलेजच्या विद्यार्थी वसतिगृहावर (Hostel) मध्यरात्री झालेल्या भीषण आत्मघातकी ड्रोन हल्ल्यात किमान १८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये मोठ्या संख्येने तरुण विद्यार्थी आणि तरुणींचा समावेश असल्याने संपूर्ण जगात खळबळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यानंतर रशिया आणि युक्रेनमधील राजनैतिक आणि लष्करी तणाव शिगेला पोहोचला असून जागतिक युद्धाचा धोका अधिकच गडद झाला आहे.
स्थानिक रशियन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लुहान्स्कमधील प्रसिद्ध स्टारोबिल्स्क कॉलेजच्या वसतिगृहाला लक्ष्य करून हा घातपाती ड्रोन हल्ला करण्यात आला. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, मध्यरात्री जेव्हा सर्व विद्यार्थी गाढ झोपेत होते, तेव्हा एकामागून एक अनेक स्फोटक ड्रोन या इमारतीवर येऊन धडकले. या हल्ल्याची तीव्रता इतकी भीषण होती की बहुमजली वसतिगृहाचा एक मोठा हिस्सा पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळला. संपूर्ण परिसर विटा, सिमेंट आणि रक्ताने माखलेल्या ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाला आहे. अनेक जखमी विद्यार्थी जिन्यांवर आणि खोल्यांमध्ये अडकून पडले होते.
रशिया समर्थक प्रशासनाचे प्रमुख लिओनिड पासेचनिक यांनी या नरसंहारातील बळींची प्राथमिक अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, या हल्ल्यात आतापर्यंत १८ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, अद्यापही ३ ते ४ नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याची भीती आहे. मृतांमध्ये सर्वात लहान वय अवघ्या १८ वर्षांच्या एका निष्पाप विद्यार्थ्याचे आहे. याव्यतिरिक्त ४१ हून अधिक लोक गंभीररित्या भाजले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींमध्ये एका १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे, ज्याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आपल्या भूमीवरील आणि नागरिकांवरील या थेट हल्ल्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन कमालीचे संतप्त झाले आहेत. मॉस्कोमधून मिळालेल्या सूत्रांनुसार, पुतिन यांनी क्रेमलिनमध्ये तातडीची उच्चस्तरीय लष्करी बैठक बोलावली. त्यांनी रशियन सैन्याला युक्रेनच्या लष्करी तळांवर आणि निर्णय घेणाऱ्या केंद्रांवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि भीषण प्रत्युत्तरात्मक हल्ला (Retaliatory Strike) करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. रशियाने अधिकृत वक्तव्य जारी करत म्हटले आहे की, युक्रेनने जाणूनबुजून लष्करी तळांना सोडून निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहावर हल्ला केला आहे, ज्याची किंमत कीवला मोजावी लागेल.
Ukraine has denied Russian claims it struck a student dormitory in occupied Luhansk that killed six people, saying the target was an elite Russian drone unit headquarters. Al Jazeera’s @MacalpineAudrey reports. pic.twitter.com/4oypPFF46b — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 22, 2026
दुसरीकडे, युक्रेनच्या लष्कराने आणि कीव प्रशासनाने रशियाचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आमचे सैन्य आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांचे (International Humanitarian Law) तंतोतंत पालन करते आणि आम्ही नागरिकांना कधीही लक्ष्य करत नाही. युक्रेनचा दावा आहे की, ज्या इमारतीवर हल्ला करण्यात आला, ती केवळ नावाने कॉलेज हॉस्टेल होती, परंतु प्रत्यक्षात रशियन सैन्याने तिथे आपले ‘विशेष ड्रोन कमांड युनिट’ (Drone Command Unit) आणि नियंत्रण केंद्र उभारले होते, जिथून युक्रेनियन शहरांवर हल्ले केले जात होते. आम्ही केवळ त्याच अचूक लष्करी लक्ष्याला उद्ध्वस्त केले आहे.
या भीषण रक्तपाताचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटले असून, शुक्रवारी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) तातडीची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत रशियाच्या राजदूतांनी युक्रेनवर अत्यंत गंभीर ‘युद्ध गुन्हे’ (War Crimes) केल्याचा आरोप करत आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे युक्रेनवर निर्बंध लादण्याची मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार अधिकाऱ्यांनीही नागरी भागातील वाढत्या ड्रोन हल्ल्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, युक्रेनने रशियाच्या अंतर्गत भागातील नोव्होरोसिस्क बंदरावरील तेल टर्मिनल्सवरही ड्रोन हल्ले तीव्र केले असून, तिथेही मोठी आग लागल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
Ans: रशियन अधिकाऱ्यांच्या ताज्या अहवालानुसार, स्टारोबिल्स्क कॉलेज वसतिगृहावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात १८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४१ जण जखमी झाले आहेत.
Ans: रशियाचा आरोप आहे की युक्रेनने निष्पाप विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले, तर युक्रेनचा दावा आहे की त्यांनी रशियन सैन्याच्या गुप्त ड्रोन कमांड युनिटवर अचूक हल्ला केला.
Ans: रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनविरुद्ध तीव्र प्रत्युत्तरात्मक हल्ले करण्याचे आदेश दिले असून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावली होती.