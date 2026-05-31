Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

या अहवालानुसार, व्लादिमिर पुतिन आणि माजी ऑलिम्पिक जिम्नॅस्ट एलिना काबाएवा यांना दोन मुले आहेत. यातील एकाचे नाव इव्हान आणि दुसऱ्याचे व्होव्हा असल्याचे रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. अहवालात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांची दोन्ही मुलांची नावे रशियन सरकारच्या अधिकृत नोंदणीमध्ये किंवा जाहीर माहितीमध्ये कुठेही समाविष्ट नाहीत. त्यांचे आयुष्य अत्यंत गोपनीय आणि बाहेरच्या जगापासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे.
रिपोर्टनुसार, पुतिन यांच्या कथित मुलांचे शिक्षण-संगोपन सामान्य मुलांसारखे नाही. पुतिन यांनी त्यांच्यासाठी राष्ट्रपती निवास्थानातच होम स्कूलिंगची व्यवस्था केली आहे. त्यांना जर्मन, आणि इंग्रजी भाषणा शिकवण्यासाठी परदेशी शिक्षकांची निवड केली जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे युरोपीय देशांसोबत तणाव असूनही पाश्चात्य देशांमधूनच शिक्षक बोलावले जातात.
अहवालानुसार, पुतिन यांच्या मुलांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक आहे. त्यांच्या राहत्या निवासस्थानाभोवती २४ तास विशेष सैनिकांची तुकडी तैनात असते. कोणत्याही हवाई हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी निवासस्थानाच्या परिसरात सुरक्षा हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुख्य शहरात जाण्याची किंवा कोणालाही भेटण्याची परवानगी नाही. बाह्य जगाशी असलेले संपर्कावर नियंत्रण ठेवले जाते. एका विशिष्ट परिसरातच वावरण्याची त्यांना मुभा असते.
मुलांच्या आरोग्याची अत्यंत काळजी घेतली जाते. निवास्थानात येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचारी आणि शिक्षकाची कठोर वैद्यकीय तपासणी केली जाते. कोणला किरकोळ आजार किंवा संसर्ग असेल तरी त्यांना तातडीने कामावरुन काढून टाकले जाते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
पुतिन यांच्या या खासगी आयुष्याची सध्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. परंतु, या दाव्यांची कोणतीही अधिकृत पुष्टी नसल्याने वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जातात.
