Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

Updated On: May 31, 2026 | 04:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

Putin Secret Sons : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या खासगी आयुष्याबाबत एक नवा रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टमध्ये त्यांच्या मुलांबाबत काही दावे करण्यात आले आहेत. नेमकं काय दावे आहेत जाणून घेऊयात.

Putin Secret Sons

Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; 'त्या' गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्लादिमिर पुतिन यांच्या खासगी आयुष्याची आंतरराष्ट्रीय मीडियात चर्चा
  • सीक्रेट मुलांबाबत काही दावे समोर
  • जाणून घ्या काय आहे नेमके दावे?
Putin Secret Sons : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत नेहमीच गोपनीयता ठेवली आहे. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अहवालात पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत धक्कादायक दावे समोर आले आहेत. रशियन विरोधी गटाशी संबंधित असलेल्या दॉशियर सेंटरने याबाबत खुलाला केला आहे.

Putin-Jinping Meet : Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची चीनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?

काय आहे नेमका दावा?

या अहवालानुसार, व्लादिमिर पुतिन आणि माजी ऑलिम्पिक जिम्नॅस्ट एलिना काबाएवा यांना दोन मुले आहेत. यातील एकाचे नाव इव्हान आणि दुसऱ्याचे व्होव्हा असल्याचे रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. अहवालात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांची दोन्ही मुलांची नावे रशियन सरकारच्या अधिकृत नोंदणीमध्ये किंवा जाहीर माहितीमध्ये कुठेही समाविष्ट नाहीत. त्यांचे आयुष्य अत्यंत गोपनीय आणि बाहेरच्या जगापासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे.

शिक्षण आणि संगोपन कसे केले जाते?

रिपोर्टनुसार, पुतिन यांच्या कथित मुलांचे शिक्षण-संगोपन सामान्य मुलांसारखे नाही. पुतिन यांनी त्यांच्यासाठी राष्ट्रपती निवास्थानातच होम स्कूलिंगची व्यवस्था केली आहे. त्यांना जर्मन, आणि इंग्रजी भाषणा शिकवण्यासाठी परदेशी शिक्षकांची निवड केली जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे युरोपीय देशांसोबत तणाव असूनही पाश्चात्य देशांमधूनच शिक्षक बोलावले जातात.

कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था?

अहवालानुसार, पुतिन यांच्या मुलांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक आहे. त्यांच्या राहत्या निवासस्थानाभोवती २४ तास विशेष सैनिकांची तुकडी तैनात असते. कोणत्याही हवाई हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी निवासस्थानाच्या परिसरात सुरक्षा हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत.

अहवालात नमूद केल्यानुसार, तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुख्य शहरात जाण्याची किंवा कोणालाही भेटण्याची परवानगी नाही. बाह्य जगाशी असलेले संपर्कावर नियंत्रण ठेवले जाते. एका विशिष्ट परिसरातच वावरण्याची त्यांना मुभा असते.

मुलांच्या आरोग्याची काळजी कशी घेतली जाते?

मुलांच्या आरोग्याची अत्यंत काळजी घेतली जाते. निवास्थानात येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचारी आणि शिक्षकाची कठोर वैद्यकीय तपासणी केली जाते. कोणला किरकोळ आजार किंवा संसर्ग असेल तरी त्यांना तातडीने कामावरुन काढून टाकले जाते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चांना उधाण

पुतिन यांच्या या खासगी आयुष्याची सध्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. परंतु, या दाव्यांची कोणतीही अधिकृत पुष्टी नसल्याने वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जातात.

Nuclear Pact : अमेरिकेची झोप उडाली! रशियाच्या ‘या’ मित्र देशाला मिळणार १० अणुबॉम्ब; युरोपच्या उंबरठ्यावर तैनात होणार?

Web Title: Putin secret sons report sparks global debate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या
1

Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय
2

US Court Verdict : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या तरुणाला १० वर्षांचा तुरुंगवास; अल्पवयीन मुलींच्या शोषणप्रकरणी कोर्टाचा निर्णय

China Missile City : चीन इराणच्या पावलावर? सॅटेलाइट्स चित्रांमधून भूमिगत लष्करी तळांचा खुलासा
3

China Missile City : चीन इराणच्या पावलावर? सॅटेलाइट्स चित्रांमधून भूमिगत लष्करी तळांचा खुलासा

UCL Final 2026: विजयाचा जल्लोष की मस्ती? PSGच्या ऐतिहासिक विजयानंतर पॅरिस शहराला आग; 20,000 चाहत्यांचा राडा, पोलीस ठाण्यावर हल्ला
4

UCL Final 2026: विजयाचा जल्लोष की मस्ती? PSGच्या ऐतिहासिक विजयानंतर पॅरिस शहराला आग; 20,000 चाहत्यांचा राडा, पोलीस ठाण्यावर हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

Putin Secret Sons : पुतिन यांच्या कथित मुलांबाबत आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोठे दावे; ‘त्या’ गुप्त रिपोर्टमुळे खळबळ

May 31, 2026 | 04:11 PM
IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

IPL Final 2026: IPL फायनलचा थरार! विजेत्यावर होणार ‘इतक्या’ कोटींचा वर्षाव; उपविजेताही होणार मालामाल; जाणून घ्या प्राइज मनी

May 31, 2026 | 04:10 PM
IPL 2026 Final: RCB पुन्हा बनणार चॅम्पियन? फायनलमधील ‘हा’ अजेय योद्धा आहे विजयाची 100% गॅरंटी!

IPL 2026 Final: RCB पुन्हा बनणार चॅम्पियन? फायनलमधील ‘हा’ अजेय योद्धा आहे विजयाची 100% गॅरंटी!

May 31, 2026 | 04:09 PM
‘टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स’, भारत आणि जपानच्या ऑटो क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमाची वाटचाल

‘टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स’, भारत आणि जपानच्या ऑटो क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमाची वाटचाल

May 31, 2026 | 04:07 PM
Pooja Bhatt Photoshoot: ‘मी नग्न…”, बॉडी-पेंट फोटोशूटवरून रंगलेल्या चर्चांना पूर्णविराम; पूजा भट्टचा मोठा खुलासा

Pooja Bhatt Photoshoot: ‘मी नग्न…”, बॉडी-पेंट फोटोशूटवरून रंगलेल्या चर्चांना पूर्णविराम; पूजा भट्टचा मोठा खुलासा

May 31, 2026 | 04:05 PM
संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे! व्यक्तीवर भुंकताच त्याने श्वानासोबत असं काही केलं की… पाहून यूजर्सही चक्रावले; Video Viral

संपूर्ण कुत्रा समाज घाबरलेला आहे! व्यक्तीवर भुंकताच त्याने श्वानासोबत असं काही केलं की… पाहून यूजर्सही चक्रावले; Video Viral

May 31, 2026 | 03:52 PM
Sankashti Chaturthi 2026: अधिक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

Sankashti Chaturthi 2026: अधिक महिन्यात संकष्टी चतुर्थी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

May 31, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM