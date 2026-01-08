Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Who Is Iman Mazari The Woman Who Took On The Pakistani Army And Shook The Establishment

इम्रान खान नव्हे, ईमान मजारी, जिने पाकिस्तानी लष्कराचं जगणं केलं मुश्किल ; काय आहे प्रकरण?

Pakistan Political Activism : पाकिस्तानमध्ये मोठा गोंधळ उडाल आहे. एका वकिल महिलेने लष्कराच्या नाकात दम केला आहे. यामहिलेने भारतीय सेवेच्या महासंचालकांना इस्लामाबादमध्ये साक्षीदार म्हणून बोलावण्याची मागणी केली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:04 AM
Pakistan news

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोण आहे ईमान माजरी?
  • जिने पाकिस्तानी लष्कराचं जगणं केलं मुश्किल
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
Pakitan News in Marathi : इस्लामाबाद : पाकिस्तान(Pakistan) मध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आहे. एका ३० वर्षीय महिलेने पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराचे जगणं कठीण केलं आहे. या महिलेचे नाव ईमान मजारी असून ती पेशाने वकिल आहे. ईमान मजारींच्याच्या वक्तव्यामुळे आणि सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे पाकिस्तानी लष्कर अडचणीत आले असल्याचे म्हटले जात आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात.

Operation Sindoor ने घाबरला होता पाकिस्तान; सीजफायरसाठी अमेरिकेकडे कोटींची लॉबिंग, रिपोर्टमध्ये खुलासा

काय आहे नेमकं प्रकरण?

ईमान मजारी आणि तिचे पती हादी अली चठ्ठा यांनी पाकिस्तानी लष्कराबाबत अपमानास्पद भाष्य केल्याचा आणि समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला असून इस्लामाबाद न्यायालयात याविरोदात खटला सुरु आहे. या प्रकरणाअंतर्गत ईमान मजारीने थेट पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते आणि लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी  (DG ISPR) यांना न्यायालयात साक्षीदार म्हणून बोलावण्याची मागणी केली आहे.

ईमान मजारीच्या या मागणीमुळे पाकिस्तानमध्ये मोठा वादा सुरु झाला आहे. ईमान मजारी आणि तिच्या पती हादी अली चठ्ठावर प्रिव्हेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ॲक्ट (PECA)अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे. ईमान मजारीने लेफ्टनंट जनरल अहमद यांनी त्यांना देशद्रोह्यांचे वकील आणि विदेशी एजंट बोलल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या टीकेमुळे मजारी यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या एका न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम झाला असल्याचे ईमान मजारी आणि हादी अली चठ्ठा यांनी म्हटले आहे.

परंतु पाकिस्तानच्या न्यायालयाने ईमान यांची ही मागणी अस्वीकार करत कोणत्याही अभियोक्ता पक्षाला साक्ष देण्यास भाग पाडता येत नाही. यासाठी औपचारिक दखल घेऊन अभियोजकाला अर्ज पाठवावा लागतो. शिवाय न्यायाधीशांनी ती परिषद स्वत: बघितला नाही. सध्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही आज पार पडणार आहे.

लष्करावर हल्ला

दरम्यान लष्कराने दाखल केलेल्या आरोपत्रांनुसार, इमान मजारी यांनी खैबर-पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये बेपत्ता नागरिकांच्या प्रकरणांसाठी लष्कराला जबाबदार धरले आहे. तर सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्यावर सोशल मीडिया पोस्ट या दहशतवाद्यांच्या विचारांशी संलग्न असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांच्यावर देशद्रोहासंबंधित गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहे. तर हादी चट्ठा यांनी इमान यांच्या पोस्ट शेअर करुन समाजात अस्थिरता पसरवल्याचा आरोप करण्यात आले आहे.

कोण आहे ईमान मजारी?

ईमान मजारी या पाकिस्तानचे माजी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी यांच्या कन्या आहेत. शिरी मजारी हे इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या सरकारमध्ये कार्यरत होते. इमान मजारी यांनी एडिनबर्ग लॉ स्कूमधून मानवाधिकार विषयातील तज्ज्ञ म्हणून आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांनी अल्पसंख्याकावरील आणि लष्कराच्या छळाला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांच्यामुळे आज पाकिस्तानी लष्कराचे जगणं कठीण झाले आहे.

भारताकडून मार खाऊनही पाकिस्तान नफ्यात? JF-17 जेटवर आसिफ ख्वाजा यांनी केला ‘हा’ मोठा दावा

Web Title: Who is iman mazari the woman who took on the pakistani army and shook the establishment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता
1

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO
2

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
3

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले
4

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Jan 20, 2026 | 10:37 AM
IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Jan 20, 2026 | 10:37 AM
BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

Jan 20, 2026 | 10:32 AM
लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

Jan 20, 2026 | 10:28 AM
पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

Jan 20, 2026 | 10:23 AM
WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

Jan 20, 2026 | 10:20 AM
Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Jan 20, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM