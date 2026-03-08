“लाज वाटायला हवी…” Anurag Dobhal च्या अपघातानंतर सोशल मीडियावर संताप, Aly Goni ने ट्रोलर्सना सुनावले

प्रसिद्ध युट्यूबर अनुराग डोभाल सध्या कठीण काळातून जात आहे. काल रात्री, युट्यूबरने एका वेगाने येणाऱ्या कारमध्ये बसून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. UK07 रायडरचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. आता, प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता अली गोनी यानेही या व्हायरल व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अली गोनीने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तो अनुराग डोभाला पाठिंबा देताना दिसत आहे.
आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, अनुराग डोवाल याने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये त्याने त्याच्या कुटुंबावर त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप अश्रू ढाळत केला. युट्यूबरने तर हा व्हिडिओ त्याचा शेवटचा असल्याचा दावाही केला. त्यानंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्याला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. कालच, युट्यूबरने इंस्टाग्रामवर लाईव्ह जाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
Uk 07 Rider ( Anurag Dhobal ) comes live before a minutes and posted one reel regarding his family issues while driving his car and his car is almost around 180 km/h and then he suddenly hit the divider himselfpic.twitter.com/9KoB29C3a8 — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) March 7, 2026
दरम्यान, अली गोनी ने त्याच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये अनुराग डोभालला पाठिंबा दिला आहे आणि ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलच सुनावले आहे. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करताना अली म्हणाला, “त्या मुलाने त्याच्या अडचणींचे वर्णन करणारा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याच्या काही कौटुंबिक समस्या आहेत, ज्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. त्याने त्याच्या चाहत्यांसोबत त्याच्या मनातील भावना शेअर केल्या, परंतु त्या बदल्यात लोकांनी त्याची खिल्ली उडवली आणि त्याला ट्रोल केले. आता, त्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची बातमी आहे. आम्हाला आशा आहे की तो बरा होईल. हे खूप दुःखद आहे. जे त्याची थट्टा करत आहेत त्यांना लाज वाटली पाहिजे. देव पाहत आहे. तो लवकर बरा होवो.”
अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती
अली गोनीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चाहतेही अलीला पाठिंबा देत आहेत. अनुराग डोभालने अलीकडेच त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्याने अश्रू ढाळत घोषित केले आहे की हा त्याचा शेवटचा व्हिडिओ आहे आणि तो पुन्हा कधीही व्हिडिओ बनवणार नाही. युट्यूबरने असेही म्हटले आहे की त्याचे कुटुंब त्याच्यावर अत्याचार करत होते, ज्यामुळे त्याला नैराश्याचा त्रास होत होता. व्हिडिओमध्ये त्याने स्वतःच्या मृत्यूबद्दलही सांगितले.
‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं