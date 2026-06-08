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Philippines Earthquake: फिलीपिन्समध्ये 8.2 तीव्रतेचा प्रलयकारी भूकंप; कोसळल्या इमारती, त्सुनामीच्या 10 फुटी लाटांचा हाय-अलर्ट

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:48 AM IST
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सारांश

Philippines Earthquake: फिलीपिन्सच्या मिंडानाओमध्ये ८.२ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला आहे. प्रशासनाने त्सुनामीचा इशारा दिला असून, रहिवाशांना किनारपट्टी भागातून तात्काळ उंच ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन केले आहे.

philippines mindanao 8.2 magnitude earthquake tsunami warning asia alerts 2026

Philippines Earthquake : फिलीपिन्समध्ये ८.२ तीव्रतेचा प्रलयंकारी भूकंप; त्सुनामीच्या भयानक लाटांचा इशारा, किनारपट्टी रिकामी करण्याचे आदेश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भीषण नैसर्गिक आपत्ती
  • त्सुनामीचा हाय-अलर्ट
  • भारतातही हादरे

Philippines earthquake June 2026 : सोमवारी सकाळी फिलीपिन्सच्या (Philippines Earthquake) मिंडानाओ (Mindanao) बेटाजवळ झालेल्या एका अत्यंत विनाशकारी आणि शक्तिशाली महाभूकंपामुळे संपूर्ण आशियाई महाद्वीप हादरला आहे. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) आणि आंतरराष्ट्रीय भूकंप नियंत्रण यंत्रणांनी या भूकंपाची तीव्रता ८.२ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली आहे (तर USGS ने याची प्राथमिक तीव्रता ७.८ जाहीर केली आहे). या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून अवघ्या १० किलोमीटर खोलीवर असल्याने याचे हादरे अतिशय तीव्र आणि प्रलयंकारी होते. भूकंप होताच मिंडानाओ आणि आसपासच्या शहरांमध्ये इमारती पत्त्यासारख्या हलत होत्या, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती आणि घबराट पसरली. या महाभूकंपानंतर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांनी तात्काळ त्सुनामीचा (Tsunami Warning) गंभीर इशारा जारी केला आहे.

समुद्रात प्रलय येण्याची भीती; ३ मीटर उंच लाटांचा त्सुनामी अलर्ट

भूकंप समुद्राच्या अंतर्गत भागात झाल्यामुळे पॅसिफिक त्सुनामी चेतावणी केंद्राने (PTWC) आणि अमेरिकेच्या त्सुनामी नियंत्रण प्रणालीने किनारपट्टीच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस घडवू शकणाऱ्या लाटांबद्दल सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. फिलीपिन्सच्या काही किनारपट्ट्यांवर तब्बल १ ते ३ मीटर (१० फुटांपर्यंत) उंचीच्या त्सुनामी लाटा धडकण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. फिलीपिन्सच्या ‘फिवोल्क्स’ (PHIVOLCS) संस्थेने नागरिकांना पुढील काही तास समुद्रापासून दूर राहण्याचे आणि सखल भागातून तात्काळ उंच ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. शेजारील देश इंडोनेशियाच्या हवामान आणि भूभौतिकीय संस्थेने (BMKG) देखील आपल्या ईशान्य किनारपट्टीवर, विशेषतः सुलावेसी आणि मालुकु बेटांवर हाय-अलर्ट घोषित केला असून तेथील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यास सुरुवात केली आहे.

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पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान; जनरल सँटोस शहरात इमारती कोसळल्या

भूकंपाचा सर्वाधिक फटका मिंडानाओमधील प्रमुख व्यापारी केंद्र असलेल्या ‘जनरल सँटोस’ (General Santos City) शहराला बसला आहे. येथे अनेक व्यावसायिक इमारती, मॉल आणि घरांचे भाग कोसळल्याची माहिती समोर येत आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरंगानी प्रांतातील एका पोलीस ठाण्याच्या इमारतीला मोठे तडे गेले असून, शासकीय कार्यक्रमादरम्यान भूकंप झाल्याने अनेक लोक घाबरून बेशुद्ध पडले. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हा आमच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक भूकंप होता, जमीन एखाद्या नौकेसारखी डोलत होती.” अनेक भागात वीज पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला असून, ढिगाऱ्याखाली काही नागरिक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आपत्कालीन बचाव पथके (Emergency Rescue Teams) आणि रेड क्रॉसचे जवान युद्धपातळीवर मदतकार्यात गुंतले आहेत.

credit – social media and Twitter

भारतासह दक्षिण आशियातही भूकंपांची मालिका; नेमके काय घडतेय?

चिंतेची बाब म्हणजे फिलीपिन्समधील या महाभूकंपाच्या अवघ्या काही तास आधी रविवारी रात्री उशिरा भारत आणि भूतानच्या सीमावर्ती भागातही तीव्र भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूतानमधील पुनाखाजवळ ५.६ तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली, ज्याचे केंद्र भारताच्या आसाम राज्यापासून सुमारे २५२ किमी अंतरावर होते. या भूकंपाचे तीव्र हादरे भारतातील आसाम, मेघालय आणि पश्चिम बंगालसह नेपाळ, चीन आणि बांगलादेशातील काही भागांतही जाणवले. एकाच २४ तासांच्या आत आशियाच्या वेगवेगळ्या भागांत लागोपाठ झालेल्या या भूकंपांमुळे भूगर्भातील मोठ्या हालचालींचे संकेत मिळत असून संपूर्ण आशियाई प्रदेशात भीतीचे वातावरण आहे.

credit – social media and Twitter

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इतके विनाशकारी भूकंप का होतात? वैज्ञानिकांचा धोक्याचा इशारा

भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीच्या कवचाखाली असलेल्या प्रमुख टेक्टॉनिक प्लेट्समधील (Tectonic Plates) अंतर्गत टक्कर आणि घर्षण हे या भूकंपांचे मुख्य कारण आहे. फिलीपिन्स आणि इंडोनेशिया हे देश जगातील सर्वात संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या ‘पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर’ (Pacific Ring of Fire) या भूकंपप्रवण पट्ट्यात येतात. येथे सतत भूगर्भीय हालचाली आणि ज्वालामुखींचे उद्रेक होत असतात.

दुसरीकडे, भारतीय उपखंडाचा विचार केला तर हिमालयीन पट्टा हा देखील प्रचंड सक्रिय आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, भारताचा अंदाजे ५९ टक्के भाग हा भूकंपप्रवण क्षेत्रात (Earthquake Zones) येतो. यामध्ये देशाची राजधानी दिल्ली ही ‘झोन ४’ (Zone 4) मध्ये समाविष्ट आहे, ज्याचा अर्थ असा की भविष्यात उत्तर भारतातही मोठा भूकंप होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. फिलीपिन्समधील या घटनेनंतर जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ आशियातील टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या दबावाचा बारकाईने अभ्यास करत आहेत.

Web Title: Philippines mindanao 82 magnitude earthquake tsunami warning asia alerts 2026

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:46 AM

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