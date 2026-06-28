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Plane Crash: ‘2 देश, 2 अपघात आणि 25 जणांचा मृत्यू…’ आकाशात नेमकं काय घडतंय? फ्रान्स आणि सौदीतील दुर्घटनांनी चिंता वाढवली

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:00 PM IST
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सारांश

रविवारी फ्रान्स आणि सौदी अरेबियामध्ये दोन मोठे विमान अपघात झाले, ज्यात एकूण २५ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. फ्रान्समध्ये स्कायडायव्हर्सना घेऊन जाणारे एक नागरी विमान कोसळले, ज्यात विमानातील सर्व ११ जणांचा मृत्यू झाला.

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Plane Crash: '2 देश, 2 अपघात आणि 25 जणांचा मृत्यू…' आकाशात नेमकं काय घडतंय? फ्रान्स आणि सौदीतील दुर्घटनांनी चिंता वाढवली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • दोन देशांत भीषण विमान अपघात
  • फ्रान्समध्ये स्कायडायव्हर्सचा अंत
  • सौदी अरामकोचे हेलिकॉप्टर क्रॅश

France plane crash Nancy Tomblaine 2026 : जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी रविवारचा दिवस अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक ठरला. दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये झालेल्या अत्यंत भीषण विमान आणि हेलिकॉप्टर अपघातांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. फ्रान्स (France) आणि सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) या दोन देशांमध्ये अवघ्या काही तासांच्या अंतराने झालेल्या या मोठ्या दुर्घटनांमध्ये २५ हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या दोन्ही घटनांमुळे केवळ पीडित कुटुंबीयांवरच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक विमान क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. दोन्ही देशांमधील स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल आणि तपास यंत्रणा सध्या या अपघातांमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत.

पहिली हृदयद्रावक घटना युरोपमधील फ्रान्स देशातून समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास पूर्व फ्रान्समधील नॅन्सी शहरासमोरील टॉम्ब्लेन नावाच्या शांत शहरात हा अपघात झाला. वीकेंडला स्कायडायव्हिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी आणि प्रशिक्षण घेण्यासाठी निघालेल्या स्कायडायव्हर्सना घेऊन चाललेले एक नागरी विमान उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच जमिनीवर कोसळले. हा अपघात इतका भीषण होता की विमानाचा चक्काचूर झाला आणि विमानातील सर्व ११ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. हौशी पर्यटकांचे आनंदाचे क्षण काही क्षणातच कायमचे शांत झाले.

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या दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये विमानाचा मुख्य पायलट आणि १० प्रवाशांचा समावेश होता. अधिक तपासात असे समोर आले आहे की, या १० प्रवाशांमध्ये ५ अनुभवी स्कायडायव्हिंग प्रशिक्षक (Instructors) आणि ५ नवीन शिकणारे प्रशिक्षणार्थी (Trainees) होते. स्थानिक फ्रेंच दैनिक ‘एल’एस्ट रिपब्लिकन’च्या वृत्तानुसार, अपघाताची माहिती मिळताच संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली. प्रादेशिक प्रसारक ‘फ्रान्स ३ ग्रँड एस्ट’ने सुरुवातीला दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, विमान जमिनीवर आदळल्यानंतर त्यात मोठ्या स्फोटाचा आणि आग लागण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे पोलिसांनी तातडीने साल्वाडोर अलेन्डे स्ट्रीट आणि विमानतळाच्या आसपासचा परिसर पूर्णपणे सील केला, जेणेकरून तपास पथकांना कोणतीही अडचण येणार नाही. फ्रान्समधील अलिकडच्या वर्षांतील हा सर्वात मोठा आणि प्राणघातक नागरी विमान अपघात मानला जात आहे.

credit – social media and Twitter

सौदी अरेबियात ‘अरामको’च्या हेलिकॉप्टरचा थरार

फ्रान्समधील या धक्क्यातून जग सावरत नाही तोच दुसरी अत्यंत भीषण बातमी पश्चिम आशियातील सौदी अरेबियामधून आली. सौदी अरेबियातील रास तानुरा या प्रसिद्ध औद्योगिक शहरात जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘सौदी अरामको’ (Saudi Aramco) कंपनीशी संबंधित असलेल्या एका हेलिकॉप्टरला भीषण अपघात झाला. हे हेलिकॉप्टर अचानक जमिनीवर कोसळल्याने विमानातील किमान १४ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सौदी प्रेस एजन्सीने (SPA) अधिकृत सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात जीव गमावलेले सर्व १४ जण सौदी अरेबियाचेच मूळ नागरिक होते, जे कंपनीच्या कामासाठी प्रवास करत होते.

या भीषण हेलिकॉप्टर अपघातानंतर सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने तात्काळ एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने या अपघातात मरण पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांप्रति अत्यंत तीव्र शोक आणि मनःपूर्वक सहानुभूती व्यक्त केली आहे. ‘खलीज टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, अपघाताचे नेमके कारण काय होते, हेलिकॉप्टरमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता की हवामानातील बदलामुळे हा अपघात झाला, याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सौदीच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली एक विशेष तपास समिती स्थापन करण्यात आली असून ती या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

credit – social media and Twitter

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अपघाताचे गूढ आणि तांत्रिक प्रश्न

दोन्ही देशांमधील या भीषण विमान अपघातांनी हवाई प्रवासाच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. फ्रान्समध्ये कोसळलेले विमान हे स्कायडायव्हर्ससाठी खास वापरले जाणारे लहान नागरी विमान होते, तर सौदी अरेबियामध्ये कोसळलेले हे व्यावसायिक वापराचे हेलिकॉप्टर होते. दोन्ही ठिकाणी हवामान खराब होते की विमानांच्या इंजिनमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, या दोन्ही देशांमधील तपास यंत्रणांनी ब्लॅक बॉक्स आणि विमानाचे अवशेष ताब्यात घेतले असून, पुढील काही दिवसांत या भीषण नरसंहारामागचे खरे कारण जगासमोर येण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Plane crash france saudi arabia 25 dead skydivers nancy saudi aramco helicopter accident ras tanura

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:00 PM

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