Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

Updated On: May 24, 2026 | 12:54 PM IST
सारांश

Russia Airstrike Kyiv Update : एकीकडे पश्चिम आशियात अमेरिका इराणमध्ये तणावाचे वातावरण असताना रशिया-युक्रेन युद्ध कमालीचे भडकले आहे. नुकतेच रशियाने युक्रेनच्या राजधानी कीव्हवर जोरदार क्षेपणास्त्र अन् ड्रोन हल्ले केले आहेत. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून अनेकजण इमारतींच्या मलब्याखाली अडकले आहेत.

विस्तार
  • रशियाचा कीव्हवर भीषण हल्ला
  • निवासी भागांना क्षेपणास्त्र अन् ड्रोनने लक्ष्य
  • एका नागरिकाचा अमानुष बळी
Russia Airstrike Kyiv News in Marathi : मॉस्को/कीव्ह : रशिया आणि युक्रेन वाद (Russia Ukraine War) कमालीचा पेटला आहे. गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळ हे युद्ध सुरु असून यामध्ये अनेकांचा बळी गेला आहे. नुकतेच रशियाने युक्रेनची राजधानी कीव्हवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात एका नागरिकाचा बळी गेला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने कीव्ह मधील लुक्यानिव्का भागाला क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी लक्ष्य केले आहे.

रशियाने केलेल्या हल्ल्यात अनेक रहिवासी इमारती, शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या इमारतींच्या मलब्याखाली अनेक लोक अडकले असून युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. यामध्ये एकाच मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

कीव्हच्या महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (२३ मे) आणि रविवारी (२४ मे) मध्यरात्री १ च्या सुमारास हा हल्ला करण्यात आला. या शक्तिशाली स्फोटांनी संपूर्ण युक्रेन हादरले होते. हल्ल्यापूर्वी युक्रेनच्या हवाई दलाने धोक्याचा इशारा जारी केल्याने अनेक नागरिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते.

लुक्यानिक्वा परिसरात हाहाकार

या हवाई हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका कीव्हमधील लुक्यानिक्वा भागाला बसला आहे. क्षेपणास्त्र कोसळ्यामुळे या परिसरात मोठी आग लागली असून अग्निशामक दल आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

बचाव कार्य

या हल्ल्यात रशियाने Orenshnik या घातक बॅलेस्टिक मिसाइलचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे यावर जगभरातून तीव्र निषेध होत आहे. सध्या युक्रेनने आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा हाय-अलर्टवर ठेवली आहे. नागरिकांना सुरक्षित बंकर आणि तळघरांमध्ये आश्रय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. युक्रेनमध्ये सध्या अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असून बचाव पथके जखमींना वैद्यकीय मदत पोहोचवण्याचे कार्य करत आहेत.

दुसरीकडे या हल्ल्याचा जागतिक स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांनी यांनी रशियाच्या या कृत्याची तीव्र शब्दात नींदा केली आहे. निरागस नागरिक आणि शाळांना लक्ष्य करणे हे निंदनीय असून रशियाने तातडीने हल्ले थांबवावेत अशी मागणी कार्नी यांनी केली आहे.

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Published On: May 24, 2026 | 12:53 PM

