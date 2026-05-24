Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

Luhansk Hostel Attack: लुहान्स्क वसतिगृहावरील प्राणघातक हल्ल्यात 18 जण ठार; रशियाने या हत्याकांडासाठी युक्रेनला धरले जबाबदार
रशियाने केलेल्या हल्ल्यात अनेक रहिवासी इमारती, शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या इमारतींच्या मलब्याखाली अनेक लोक अडकले असून युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. यामध्ये एकाच मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
कीव्हच्या महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (२३ मे) आणि रविवारी (२४ मे) मध्यरात्री १ च्या सुमारास हा हल्ला करण्यात आला. या शक्तिशाली स्फोटांनी संपूर्ण युक्रेन हादरले होते. हल्ल्यापूर्वी युक्रेनच्या हवाई दलाने धोक्याचा इशारा जारी केल्याने अनेक नागरिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते.
या हवाई हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका कीव्हमधील लुक्यानिक्वा भागाला बसला आहे. क्षेपणास्त्र कोसळ्यामुळे या परिसरात मोठी आग लागली असून अग्निशामक दल आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या हल्ल्यात रशियाने Orenshnik या घातक बॅलेस्टिक मिसाइलचा वापर केल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे यावर जगभरातून तीव्र निषेध होत आहे. सध्या युक्रेनने आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा हाय-अलर्टवर ठेवली आहे. नागरिकांना सुरक्षित बंकर आणि तळघरांमध्ये आश्रय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. युक्रेनमध्ये सध्या अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असून बचाव पथके जखमींना वैद्यकीय मदत पोहोचवण्याचे कार्य करत आहेत.
दुसरीकडे या हल्ल्याचा जागतिक स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांनी यांनी रशियाच्या या कृत्याची तीव्र शब्दात नींदा केली आहे. निरागस नागरिक आणि शाळांना लक्ष्य करणे हे निंदनीय असून रशियाने तातडीने हल्ले थांबवावेत अशी मागणी कार्नी यांनी केली आहे.
