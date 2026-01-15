Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

World War 3: तिसऱ्या महायुद्धाची घंटा वाजली! ‘आता अण्वस्त्रेच चालणार…’ रशियाने जर्मनी आणि ब्रिटनला दिला धोक्याचा ठळक संदेश

Putin Adviser Nuclear Threat : जर रशियाला पराभवाकडे ढकलले गेले तर ते जर्मनी आणि ब्रिटनवर अणुहल्ला करू शकते, असा इशारा पुतिन यांचे माजी सल्लागार सर्गेई कारागानोव्ह यांनी दिला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:04 PM
रशिया करू शकतो अणुहल्ला! 'हे' प्रमुख देश रडारवर; पुतिनच्या सल्लागाराच्या विधानामुळे जागतिक तणाव वाढला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अणुयुद्धाची धमकी
  • युरोपीय शक्ती रडारवर
  • आर्थिक युद्धाचा आरोप

Sergei Karaganov nuclear threat January 2026 : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध (Russia-Ukraine War) आता एका अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे, जिथून संपूर्ण जगाला अण्वस्त्रांचा धोका जाणवू लागला आहे. रशियाचे ज्येष्ठ रणनीतीकार आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ( Putin) यांचे माजी सल्लागार सर्गेई कारागानोव्ह (Sergei Karaganov) यांनी एका खळबळजनक मुलाखतीत जर्मनी आणि ब्रिटनला थेट अणुहल्ल्याची धमकी दिली आहे. जर पाश्चात्य देशांनी रशियाला कोत्यात पकडण्याचा प्रयत्न केला, तर मॉस्को आपली अण्वस्त्रे वापरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जर्मनी आणि ब्रिटनच का आहेत रडारवर?

कारागानोव्ह यांच्या मते, युक्रेनला लष्करी मदत पुरवण्यात आणि रशियाविरुद्ध कट रचण्यात जर्मनी आणि ब्रिटनची भूमिका सर्वात आक्रमक राहिली आहे. रशियाने अलिकडच्या काळात या दोन्ही देशांना ‘मित्रहीन राष्ट्रांच्या’ (Unfriendly Nations) यादीत टाकले आहे. “हे देश युक्रेनच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून रशियाचा नाश करू पाहत आहेत, पण त्यांचा हा भ्रम लवकरच तुटेल,” असे कारागानोव्ह यांनी म्हटले आहे. विशेषतः ब्रिटनने रशियाच्या तेल टँकर्सवर केलेल्या कारवाईला मॉस्कोने ‘आर्थिक युद्ध’ घोषित केले आहे.

“संयम सुटला तर तिसरे महायुद्ध निश्चित”

पुतिन यांच्या सल्लागाराने पाश्चात्य नेत्यांच्या समजुतीवर कडाडून टीका केली. युरोपीय नेते या भ्रमात आहेत की हे युद्ध त्यांच्या देशाच्या सीमांपर्यंत पोहोचणार नाही. मात्र, कारागानोव्ह यांनी इशारा दिला की, रशिया आता पारंपारिक युद्धाच्या (Conventional War) मर्यादा ओलांडून अण्वस्त्रे वापरण्याची तयारी करत आहे. जर रशियाच्या सार्वभौमत्वाला किंवा अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला, तर लंडन आणि बर्लिन सारखी शहरे रशियाच्या अण्वस्त्रांचे पहिले लक्ष्य असतील.

अणु सिद्धांतात (Nuclear Doctrine) बदलाचे संकेत

रशियाने अलिकडच्या काळात आपल्या अणु सिद्धांतात बदल करण्याचे सूतोवाच केले आहे. नव्या धोरणानुसार, जर एखाद्या अण्वस्त्रधारी देशाच्या पाठिंब्याने रशियावर साधा हल्ला झाला, तर रशिया त्या हल्ल्याला अणुहल्ल्याने उत्तर देऊ शकेल. कारागानोव्ह यांच्या मते, पाश्चिमात्य देशांनी अण्वस्त्रांची भीती गमावली आहे, त्यामुळे त्यांना ही भीती पुन्हा दाखवणे ही काळाची गरज बनली आहे.

जागतिक तणाव आणि आर्थिक संकट

या इशाऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याचे भाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. नाटो (NATO) देशांनी या विधानाचा तीव्र निषेध केला असून, अण्वस्त्रांची भाषा करणे बेजबाबदारपणाचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, पुतिन यांच्या जवळच्या वर्तुळातून येणारे हे विधान जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: सर्गेई कारागानोव्ह कोण आहेत?

    Ans: सर्गेई कारागानोव्ह हे रशियाचे ज्येष्ठ राजकीय रणनीतीकार आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे माजी सल्लागार आहेत, ज्यांच्या विधानांना रशियाच्या धोरणात मोठे वजन असते.

  • Que: रशियाने जर्मनी आणि ब्रिटनला का लक्ष्य केले आहे?

    Ans: रशियाच्या मते, हे दोन्ही देश युक्रेनला सर्वात जास्त घातक शस्त्रे पुरवत आहेत आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करण्याचे काम करत आहेत.

  • Que: रशिया अण्वस्त्रे कधी वापरू शकतो?

    Ans: रशियाच्या नव्या सिद्धांतानुसार, जर देशाच्या अस्तित्वाला किंवा सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला, तर ते अण्वस्त्रे वापरू शकतात.

Published On: Jan 15, 2026 | 05:04 PM

