Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Trump Greenland Plan Macron Emergency Meeting French Troops Deployment 2026

Arctic War: आर्क्टिकमध्ये NATO सक्रिय; मॅक्रॉन यांनी ट्रम्पला दाखवला लष्करी इंगा, लवकरच रशियाही घेणार उडी

Macron Emergency Meeting: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला आपल्या ताब्यात घेण्याचा इरादा जाहीर केल्यानंतर जागतिक तणाव वाढला आहे. फ्रान्सने ग्रीनलँडमध्ये सैन्य तैनात करून प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 04:20 PM
trump greenland plan macron emergency meeting french troops deployment 2026

ट्रम्पच्या ग्रीनलँड योजनेमुळे नाटोला धोका! राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी बोलावली आपत्कालीन बैठक, अनेक देश सहभागी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • जागतिक तणावात वाढ
  • फ्रेंच सैन्य ग्रीनलँडमध्ये दाखल
  • नाटोचे भवितव्य धोक्यात

Trump Greenland annexation plan 2026 : जगाच्या नकाशावर सध्या एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक भू-राजकीय युद्ध (Geopolitical War) उफाळून आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ग्रीनलँडला ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्रायोरिटी’ घोषित करत त्यावर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी केवळ आपत्कालीन बैठकच बोलावली नाही, तर आपले सैन्य थेट ग्रीनलँडच्या भूमीवर उतरवले आहे. या घटनेमुळे शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिका आणि त्याचे युरोपीय मित्रराष्ट्र एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

पॅरिसमधील आपत्कालीन बैठक आणि ‘ऑपरेशन आर्क्टिक एंड्युरन्स’

पॅरिसमधील ‘एलिसी पॅलेस’ येथे सकाळी ७ वाजता मॅक्रॉन यांनी उच्चस्तरीय संरक्षण मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडमधील संभाव्य लष्करी हस्तक्षेपावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर मॅक्रॉन यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर अधिकृतपणे जाहीर केले की, फ्रान्सने आपले सैन्य ग्रीनलँडला रवाना केले आहे. “डेन्मार्कच्या विनंतीवरून आम्ही हा निर्णय घेतला असून, आमचे सैन्य तिथे संयुक्त सराव आणि संरक्षणासाठी तैनात असेल,” असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Secret Pact: अमेरिकेचा विश्वासघात! ट्रम्पला पत्ताच नव्हता अन् इराणने खेळली चाणाक्ष राजनैतिक चाल; थेट इस्राएल-रशियाच्या आशीर्वादाने

युरोपीय देशांची अभूतपूर्व एकजूट

ट्रम्प यांच्या “आम्ही ग्रीनलँड घेणारच, मग त्यांना आवडेल किंवा नाही” या धमकीनंतर युरोपमध्ये संतापाची लाट आहे. फ्रान्ससोबतच जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडन या देशांनीही डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ आपले सैन्य आणि जहाजे आर्क्टिक प्रदेशाकडे वळवली आहेत. युरोपीय कमिशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर लष्करी कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो ‘नाटो’ (NATO) या ७६ वर्षे जुन्या लष्करी युतीचा शेवट असेल.

रशिया आणि चीनचा ‘प्रवेश’ आणि ट्रम्प यांचा दावा

ट्रम्प यांनी आपल्या दाव्याचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, जर अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये गेली नाही, तर रशिया किंवा चीन तिथे आपला तळ ठोकतील. ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँडचे संरक्षण करण्यासाठी डेन्मार्ककडे पुरेशी यंत्रणा नाही. दुसरीकडे, रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेदवेदेव यांनी या परिस्थितीची थट्टा करताना म्हटले आहे की, “ट्रम्प यांनी लवकर हालचाल केली नाही, तर ग्रीनलँडमधील जनता रशियात सामील होण्यासाठी मतदान करेल.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ECFR : ट्रम्पचे फासे पडले उलटे! अमेरिका नव्हे तर चीनलाच बनवतोय ग्रेट; 21 देशांच्या सर्वेक्षणात अजबच अहवाल झाला प्रसारित

काय आहे ‘पेच’?

ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग आहे. डेन्मार्कने स्पष्ट केले आहे की, ग्रीनलँड ही कोणतीही ‘रिअल इस्टेट’ मालमत्ता नाही जी विकत घेता येईल. मात्र, ट्रम्प प्रशासन आता थेट ग्रीनलँडच्या जनतेला १ लाख डॉलर्सच्या पॅकेजचे आमिष दाखवून किंवा लष्करी बळाचा वापर करून हे बेट अमेरिकेचा ५१ वा प्रांत बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँडमध्ये सैन्य का पाठवले आहे?

    Ans: डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी सैन्य पाठवले आहे.

  • Que: या वादामुळे नाटोला (NATO) काय धोका आहे?

    Ans: जर अमेरिकेने आपल्याच एका नाटो मित्रराष्ट्राच्या (डेन्मार्क) भूमीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर नाटोच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन होईल आणि ही युती फुटू शकते.

  • Que: ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड प्लॅनवर रशियाची काय प्रतिक्रिया आहे?

    Ans: रशियाने ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचा उपहास केला असून, गरज पडल्यास रशियाही आर्क्टिकमधील आपल्या हालचाली वाढवेल असे संकेत दिले आहेत.

Web Title: Trump greenland plan macron emergency meeting french troops deployment 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
1

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर
2

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
3

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक
4

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

Jan 20, 2026 | 11:57 AM
Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Bigg Boss Marathi 6: कॅप्टन्सीच्या खेळात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा; घरच्यांच्या विरोधात एकटी लढली दिव्या

Jan 20, 2026 | 11:45 AM
Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Jan 20, 2026 | 11:43 AM
काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

Jan 20, 2026 | 11:42 AM
वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

Jan 20, 2026 | 11:40 AM
GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Jan 20, 2026 | 11:38 AM
U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

Jan 20, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM