Arctic War: आर्क्टिकमध्ये NATO सक्रिय; मॅक्रॉन यांनी ट्रम्पला दाखवला लष्करी इंगा, लवकरच रशियाही घेणार उडी

Trump Greenland annexation plan 2026 : जगाच्या नकाशावर सध्या एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक भू-राजकीय युद्ध (Geopolitical War) उफाळून आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ग्रीनलँडला ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्रायोरिटी’ घोषित करत त्यावर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी केवळ आपत्कालीन बैठकच बोलावली नाही, तर आपले सैन्य थेट ग्रीनलँडच्या भूमीवर उतरवले आहे. या घटनेमुळे शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिका आणि त्याचे युरोपीय मित्रराष्ट्र एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
पॅरिसमधील ‘एलिसी पॅलेस’ येथे सकाळी ७ वाजता मॅक्रॉन यांनी उच्चस्तरीय संरक्षण मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडमधील संभाव्य लष्करी हस्तक्षेपावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर मॅक्रॉन यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर अधिकृतपणे जाहीर केले की, फ्रान्सने आपले सैन्य ग्रीनलँडला रवाना केले आहे. “डेन्मार्कच्या विनंतीवरून आम्ही हा निर्णय घेतला असून, आमचे सैन्य तिथे संयुक्त सराव आणि संरक्षणासाठी तैनात असेल,” असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांच्या “आम्ही ग्रीनलँड घेणारच, मग त्यांना आवडेल किंवा नाही” या धमकीनंतर युरोपमध्ये संतापाची लाट आहे. फ्रान्ससोबतच जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडन या देशांनीही डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ आपले सैन्य आणि जहाजे आर्क्टिक प्रदेशाकडे वळवली आहेत. युरोपीय कमिशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर लष्करी कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो ‘नाटो’ (NATO) या ७६ वर्षे जुन्या लष्करी युतीचा शेवट असेल.
🇪🇺🇬🇱 EUROPE MOVES TROOPS AFTER TRUMP TALKS GREENLAND TAKEOVER Sweden sent soldiers. France opened a consulate. Denmark is boosting its military. Trump says Greenland should be U.S. territory, Europe just told him “no.” Source: BILD pic.twitter.com/Y7zL1TtCks — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026
ट्रम्प यांनी आपल्या दाव्याचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, जर अमेरिका ग्रीनलँडमध्ये गेली नाही, तर रशिया किंवा चीन तिथे आपला तळ ठोकतील. ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँडचे संरक्षण करण्यासाठी डेन्मार्ककडे पुरेशी यंत्रणा नाही. दुसरीकडे, रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेदवेदेव यांनी या परिस्थितीची थट्टा करताना म्हटले आहे की, “ट्रम्प यांनी लवकर हालचाल केली नाही, तर ग्रीनलँडमधील जनता रशियात सामील होण्यासाठी मतदान करेल.”
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग आहे. डेन्मार्कने स्पष्ट केले आहे की, ग्रीनलँड ही कोणतीही ‘रिअल इस्टेट’ मालमत्ता नाही जी विकत घेता येईल. मात्र, ट्रम्प प्रशासन आता थेट ग्रीनलँडच्या जनतेला १ लाख डॉलर्सच्या पॅकेजचे आमिष दाखवून किंवा लष्करी बळाचा वापर करून हे बेट अमेरिकेचा ५१ वा प्रांत बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे.
Ans: डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी सैन्य पाठवले आहे.
Ans: जर अमेरिकेने आपल्याच एका नाटो मित्रराष्ट्राच्या (डेन्मार्क) भूमीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर नाटोच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन होईल आणि ही युती फुटू शकते.
Ans: रशियाने ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचा उपहास केला असून, गरज पडल्यास रशियाही आर्क्टिकमधील आपल्या हालचाली वाढवेल असे संकेत दिले आहेत.