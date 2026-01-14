Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ukraine चा गेम ओव्हर? एका रात्रीत रशियाने डागले २९३ ड्रोन्स, घातक बॅलेस्टिक मिसाईल्सनेही केला हल्ला

Russia Ukraine War Update : जगाचे लक्ष सध्या इराणमधील आंदोलनाकडे आहे. डोनाल्ड ट्रम्पही यामध्ये गुंतले आहे. याच वेळी रशियाने मोठा डाव खेळला आहे. रशियामने युक्रेनवर मोठा प्रहार केला आहे. यामुळे संपूर्ण युक्रेन हादरला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 09:08 AM
Russia Ukriane War

Ukraine चा गेम ओव्हर? एका रात्रीत रशियाने डागले २९३ ड्रोन्स, घातक बॅलेस्टिक मिसाईल्सने केला हल्ला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रशियाचा युक्रेनवर जोरदार हल्ला
  • एका रात्रीत डागले २९३ ड्रोन्स अन् घातक मिसाईल्स
  • अमेरिकेने केला तीव्र निषेध
Russia Ukraine War News Marathi : मॉस्को : सध्या संपूर्ण जग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणमध्ये गुंतले आहे. इराणमधील सुरु असलेल्या आंदोलनाने सर्वांना हादरवून टाकले आहे. याच वेळी रशियाने इकडे युक्रेनमध्ये मोठा डाव खेळला आहे. रशियाने एका रात्रीत घातक मिसाईल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. यामुळे संपूर्ण युक्रेन हादरला आहे. रशियाच्या या प्रहारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) थांबवण्याच्या शांतता प्रयत्नांना पुन्हा धक्का बसला आहे.

Russia-Ukraine War: ‘आम्ही इशारा दिला होता!’ रशियाने युक्रेनवर डागलं ताशी 13,000 किमी वेगाचं क्षेपणास्त्र; युरोप युद्धाच्या छायेत

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने युक्रेनवर २९३ ड्रोन आणि १८ घातक बॅलेस्टिक मिसाइल्सचा मारा केला आहे. रशियाच्या या हल्ल्यामुळे युक्रेनची राजधानी कीवसह, खार्किव, ओडेसा, आणि इतर काही मुख्य शहरांमध्ये दहशत पसरली आहे. या हल्ल्यात ४ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. याची पुष्टी युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

या घातक मिसाइलने रशियाचा हल्ला

रशियाच्या लष्कराने या करावईमध्ये इस्कंदर-एम बॅलेस्टिक मिसाइलचा आणि इराणनिर्मित शाहेद ड्रोन्सचा वापरल केला आहे. अवघ्या काही तासांतच रशियाने ड्रोन्स आणि मिसाइलचा मारा करत युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेला झटका दिला आहे. दरम्यान युक्रेनने २४० ड्रोन्स हाणून पाडल्याचा दावा केला आहे. परंतु तरीही युक्रेनचे मोठे नुकसान झाले आहे. युक्रेनच्या खार्किव शहरात एका टर्मिनलवर हल्ला झाला होता, ज्यामध्ये चार जणांचा बळी गेला आहे. ओडेसा बंदर शहरातही प्रचंड हल्ले करण्यात आले आहेत.

उर्जा सुविधांवर मोठा परिणाम

दरम्यान रशियाच्या या हल्ल्याचा सर्वाधिक परिणाम युक्रेनच्या उर्जा व्यवस्थेवर झाला आहे. राजधानी कीव आणि आसपासचा भागातील उर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेक इमारतींना आग लागली आहे. अनेक ठीकाणी वीजपुरवठाही खंडित झाला आहे. दळवळण सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध

दरम्यान रशियाच्या या हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. या हल्ल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणि अमेरिकेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहे. रशियाच्या या हल्ल्याचा निषेध केला जात आहे. उर्जा सुविधांवरील हल्ले मानवी संकट वाढवत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. सध्या ट्रम्प इराण (Iran) सोबतच्या तणावात गुंतले असाताना रशियाने हा हल्ला केला आहे. रशिया जागतिक राजकारणातील तणावाचा फायदा घेत युक्रेनवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पुतिन यांच्या घरावरील हल्ल्याचा रशियाने घेतला बदला; युक्रेनमध्ये तीव्र ड्रोन अन् बॉम्ब हल्ले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियाने युक्रेनवर किती मोठा हल्ला केला आहे?

    Ans: रशियाने युक्रेनवर सुमारे २९३ ड्रोन्स अन् १८ घातक बॅलेस्टिक मारा केला आहे.

  • Que: रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रतिक्रिया उमटल्या ?

    Ans: रशियाच्या हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेने तीव्र विरोध केला आहे. अमेरिकेने युक्रेनच्या पायाभूत सुविधांवरली हल्ला हा मानवी संकटाची चाहून असल्याचे म्हटले आहे.

Published On: Jan 14, 2026 | 09:03 AM

