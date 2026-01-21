Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Saudi UAE Clash: सौदी अरेबियामुळे युएईला आधीच सोमालिया आणि येमेनमध्ये मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. आता, सौदी अरेबिया युएईला मध्य पूर्वेपासून वेगळे करण्याचा विचार करत आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:53 PM
सौदीचा 'मास्टरस्ट्रोक'! युएईला मध्य पूर्वेतून बाहेर काढण्यासाठी इजिप्तसोबत हातमिळवणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • मध्य पूर्वेतील महासत्ता संघर्ष
  • लाल समुद्रावर वर्चस्वाची लढाई
  • MBS विरुद्ध MBZ

Saudi Arabia UAE conflict 2026 news : एकेकाळी आखाती देशांमधील सर्वात जवळचे मित्र मानले जाणारे सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आता एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘फायनान्शियल टाइम्स’ सारख्या जागतिक माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाने UAE ला मध्य पूर्वेपासून पूर्णपणे वेगळे करण्याची एक गुप्त मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी सौदीने इजिप्त आणि येमेनसोबत हातमिळवणी केली असून, लाल समुद्रातील (Red Sea) सामरिक तळांवरून UAE ला हुसकावून लावण्याची तयारी केली आहे.

लाल समुद्रातील बेटांवरून संघर्षाची ठिणगी

सौदी अरेबियाने आता आपले पूर्ण लक्ष येमेनच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या मयून, अब्द अल-कुरी आणि झुकार या महत्त्वाच्या बेटांवर केंद्रित केले आहे. सध्या या बेटांवर UAE समर्थित स्थानिक मिलिशियांचे नियंत्रण आहे. सौदीचा असा दावा आहे की, UAE या तळांचा वापर करून लाल समुद्रातील व्यापारावर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे रोखण्यासाठी सौदीने इजिप्तसोबत एक मोठा संरक्षण करार केला असून, इजिप्शियन नौदलाच्या मदतीने UAE ला या प्रदेशातून बाहेर काढण्याची रणनीती आखली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

मीडिया वॉर आणि ‘गुप्त तुरुंगां’चे आरोप

गेल्या काही दिवसांत सौदी अरेबियाच्या सरकारी मीडियाने, विशेषतः ‘अल-एखबारिया’ चॅनेलने UAE विरुद्ध उघड आघाडी उघडली आहे. या वाहिनीने असा खळबळजनक आरोप केला आहे की, UAE येमेनमधील फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा देऊन तिथे ‘गुप्त तुरुंग’ चालवत आहे, ज्यामुळे सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याउलट, UAE ने हे सर्व आरोप फेटाळले असून सौदी अरेबिया जुन्या युतीचा विश्वासघात करत असल्याचे म्हटले आहे.

MBS यांची २०३० ची महत्त्वाकांक्षा

या संपूर्ण संघर्षाच्या मुळाशी सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. MBS यांना २०३० पर्यंत सौदी अरेबियाला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर लष्करीदृष्ट्याही मध्य पूर्वेतील सर्वात सामर्थ्यवान देश बनवायचे आहे. आतापर्यंत दुबई आणि अबु धाबीने व्यापार आणि पर्यटनात मारलेली बाजी सौदीला आपल्याकडे वळवायची आहे. यामुळेच सोमालिया आणि सुदानमधील गृहयुद्धातही हे दोन्ही देश आता वेगवेगळ्या गटांना पाठिंबा देऊन एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Trade: भारतावर 500% टॅरिफ लागणार नाही! Trumpच्या मंत्र्यांचा मोठा खुलासा; रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर ‘या’ देशाला शिकवणार धडा

अमेरिकेची मोठी गोची

सौदी आणि UAE हे दोन्ही देश अमेरिकेचे अत्यंत महत्त्वाचे लष्करी भागीदार आहेत. या दोन मित्रांच्या भांडणामुळे अमेरिकेला मध्य पूर्वेतील आपली रणनीती ठरवणे कठीण झाले आहे. जर हा संघर्ष अधिक वाढला, तर त्याचा थेट परिणाम जागतिक तेलाच्या किमतींवर आणि लाल समुद्रातील सुरक्षित व्यापारावर होऊ शकतो. येमेनमध्ये सौदीने नुकतेच केलेले हवाई हल्ले हे याच वाढत्या तणावाचे जिवंत पुरावे आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबिया आणि UAE मध्ये वादाचे मुख्य कारण काय आहे?

    Ans: मुख्य वाद येमेनमधील वर्चस्व, लाल समुद्रातील बेटांवरील नियंत्रण आणि मध्य पूर्वेतील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनण्याच्या स्पर्धेमुळे निर्माण झाला आहे.

  • Que: सौदीने इजिप्तशी करार का केला?

    Ans: लाल समुद्राच्या प्रदेशात UAE चा लष्करी प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी सौदीने इजिप्तची मदत घेतली आहे.

  • Que: या वादाचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: भारत या दोन्ही देशांचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. या वादामुळे आखाती क्षेत्रातील स्थिरता बिघडल्यास इंधन पुरवठा आणि भारतीयांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो.

Published On: Jan 21, 2026 | 01:53 PM

