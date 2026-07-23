Babel Mandeb: होर्मूझनंतर Red Seaमध्ये हुथींची नाकेबंदी; सौदी तेलाच्या टँकर्सनी बदलला मार्ग, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिका-इराणमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात एका नव्या आणि गंभीर संकटाने डोके वर काढले आहे. येमेनमध्ये (yemen)सक्रिय असलेल्या आणि इराणचा पाठिंबा असलेल्या हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रात (Red Sea) उघडपणे सागरी नाकेबंदी जाहीर केली आहे. या नाकेबंदीचा थेट आणि पहिला मोठा फटका जागतिक इंधन वाहतुकीला बसला असून, सौदी अरेबियातून भारत आणि चीनच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या दोन मोठ्या कच्च्या तेलाच्या टँकर्सनी आपला मार्ग बदलून सुएझ कालव्याच्या दिशेने कूच केले आहे. ही केवळ एका जहाजाने मार्ग बदलण्याची घटना नसून, जागतिक व्यापाराची आणि ऊर्जा सुरक्षेची सर्वात महत्त्वाची नस आवळली जाण्याचे संकेत आहेत.
भौगोलिकदृष्ट्या येमेनचा तांबड्या समुद्राजवळील किनारा भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर वाटत असला, तरी या भागातील प्रत्येक लष्करी घडामोडीचा थेट परिणाम भारताची अर्थव्यवस्था, इंधन पुरवठा, परदेशी व्यापार आणि अगदी सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या किराणा खर्चावर होत असतो. या संपूर्ण संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे ‘बाब-अल-मंदेब’ (Bab-el-Mandeb) ही अत्यंत अरुंद आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानली जाणारी सामुद्रधुनी. तांबड्या समुद्राला एडनच्या आखाताशी आणि पर्यायाने अरबी समुद्राशी जोडणारा हा मुख्य जलमार्ग आहे. जर हा मार्ग बाधित झाला, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था कशी कोलमडू शकते, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अरबी भाषेत ‘बाब-अल-मंदेब’ या शब्दाचा शब्दशः अर्थ “अश्रूंचे प्रवेशद्वार” (Gate of Tears) असा होतो. प्राचीन काळापासून या मार्गावरील तीव्र सागरी प्रवाह आणि प्रवासातील भयंकर धोक्यांमुळे हे नाव पडल्याचे मानले जाते. आजच्या आधुनिक जगात हा मार्ग जागतिक सागरी वाहतुकीतील सर्वात महत्त्वाचा ‘चोक पॉईंट’ (Choke Point) बनला आहे. चोक पॉईंट म्हणजे असा अरुंद सागरी मार्ग, जिथून रोज जगातील अब्जावधी डॉलरचा व्यापार आणि लाखो बॅरल तेल वाहून नेले जाते, परंतु त्यावर हल्ला किंवा नाकेबंदी करणे अत्यंत सोपे असते.
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येमेन हा देश या जलमार्गाच्या पूर्व किनारपट्टीवर वसलेला आहे, तर त्याच्या दुसऱ्या बाजूला आफ्रिकन खंडातील जिबूती आणि एरिट्रिया हे देश आहेत. तांबड्या समुद्राच्या उत्तरेला प्रसिद्ध सुएझ कालवा आहे, जो भूमध्य समुद्राला जोडतो. आशिया आणि युरोपदरम्यान मालवाहतूक करण्यासाठी हा जगातील सर्वात लहान आणि वेगवान सागरी मार्ग आहे. भारताचा युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि अमेरिका खंडाशी होणारा बहुतांश आयात-निर्यात व्यापार याच मार्गावरून चालतो. त्यामुळे येमेनच्या किनाऱ्यावर किंवा तांबड्या समुद्रात निर्माण होणारी कोणतीही राजकीय किंवा लष्करी अस्थिरता ही केवळ आंतरराष्ट्रीय बातमी उरत नाही, तर ते भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी एक मोठे सामरिक आव्हान ठरते.
भारत दरवर्षी कोट्यवधी डॉलरचे कापड, औषधे, अवजड यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुटे भाग, रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू युरोपीय देशांना निर्यात करतो. या सर्व वस्तू घेऊन जाणारी जहाजे तांबड्या समुद्रातून सुएझ कालवा पार करून युरोपमध्ये पोहोचतात. या लहान मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ अत्यंत कमी लागतो आणि इंधनाचा खर्चही नियंत्रणात राहतो.
मात्र, हुथी बंडखोरांच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या भीतीमुळे जर शिपिंग कंपन्यांनी तांबड्या समुद्राचा मार्ग बंद केला, तर जहाजांना संपूर्ण आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ‘केप ऑफ गुड होप’ (Cape of Good Hope) मार्गे प्रवास करावा लागत आहे. या पर्यायी लांबच्या मार्गामुळे काय अडचणी निर्माण होतात, हे खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते:
|निकष
|तांबडा समुद्र + सुएझ कालवा मार्ग
|केप ऑफ GOOD HOPE (आफ्रिका वळसा) मार्ग
|प्रवासाचे अंतर
|सर्वात लहान आणि थेट मार्ग
|सुमारे ३,५०० ते ४,००० सागरी मैल जास्त
|लागणारा वेळ
|अत्यंत वेगात (कमी दिवस)
|अतिरिक्त १० ते १५ दिवसांचा विलंब
|इंधन खर्च
|मर्यादित आणि नियंत्रित
|प्रति प्रवास लाखो डॉलरने इंधन खर्च वाढतो
|जोखीम व सुरक्षा
|सध्या हुथी हल्ल्यांचा उच्च धोका
|लष्करीदृष्ट्या सुरक्षित पण वादळी समुद्र
|व्यापारी परिणाम
|माल वेळेवर पोहोचतो
|ऑर्डर रद्द होणे, दंड आणि भारतीय MSME चे नुकसान
या वाढलेल्या वेळ आणि अंतरामुळे भारतीय लहान आणि मध्यम आकाराच्या निर्यातदारांना (MSME) मोठा आर्थिक फटका बसतो. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना वेळेत माल न पोहोचल्यास ऑर्डर रद्द होण्याचा धोका असतो, शिवाय जागतिक बाजारात भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता कमी होते.
भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. यामध्ये पश्चिम आशियाई (मिडल ईस्ट) देशांचा वाटा अत्यंत मोठा आहे. जरी भारताची सर्वच्या सर्व तेल आयात तांबड्या समुद्रातून होत नसली, तरी या भागात निर्माण होणारा कोणताही तणाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती (Brent Crude Prices) अचानक भडकवण्यास कारणीभूत ठरतो.
महत्त्वाची नोंद: जेव्हा सागरी मार्गात लष्करी तणाव वाढतो, तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर, जहाजांचे मालवाहतूक भाडे (Freight Charges) आणि ‘वॉर रिस्क इंश्युरन्स’ (युद्ध जोखीम विमा) यांचे दर एकाकी गगनाला भिडतात.
केवळ तेलच नाही, तर भारताला लागणारी रासायनिक खते, कच्चा माल, अन्नधान्य आणि औद्योगिक सुटे भाग याच मार्गाने येतात. भारतभरातील अनेक उत्पादक कंपन्या ‘जस्ट-इन-टाइम’ (Just-In-Time) या आधुनिक उत्पादन पद्धतीवर काम करतात, ज्यामध्ये लागणारा कच्चा माल काही दिवस आधीच जहाजांद्वारे बंदरावर पोहोचणे अपेक्षित असते. या सागरी साखळीत खंड पडल्यास भारतातील कारखान्यांमधील उत्पादन ठप्प होऊ शकते, ज्यामुळे बाजारात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊन थेट महागाई वाढू शकते.
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जेव्हा एखाद्या सागरी क्षेत्रात क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोन हल्ले सुरू होतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय सागरी विमा कंपन्या त्या क्षेत्राला ‘हाय-रिस्क झोन’ (High-Risk Zone) म्हणून घोषित करतात. यामुळे त्या भागातून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजासाठी अतिरिक्त ‘वॉर रिस्क प्रीमियम’ आकाराला जातो. हा विमा खर्च पूर्वीपेक्षा ३०० ते ४०० टक्क्यांनी वाढू शकतो.
याशिवाय, जहाजांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा (Seafarers) जोखीम भत्ता वाढतो. या सर्व अतिरिक्त खर्चाचा भार शिपिंग कंपन्या अखेर माल पाठवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर आणि आयातदारांवर ढकलतात. सरतेशेवटी हा सर्व खर्च अंतिम ग्राहकाच्या खिशातूनच जातो. लांबच्या मार्गाने जहाजे फिरवावी लागल्यामुळे जागतिक बाजारात रिकामा कंटेनर्सचा तुटवडा (Container Shortage) निर्माण होतो, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्राची संपूर्ण घडीच विस्कटून जाते.
Red Sea Crisis Hits India’s Oil Pocket Hard
Saudi tankers are U-turning to avoid Houthi threats in the Red Sea, adding dangerous delays.
India’s annual crude import bill could surge by $8-10 billion. Rerouting adds 10-15 days, freight & insurance costs are rising sharply, and… pic.twitter.com/wQrcg3OQtF — Dr. Rakesh Bansal (@iamrakeshbansal) July 23, 2026
credit – social media and Twitter
भारत हा हिंद महासागरातील एक प्रमुख आणि जबाबदार प्रादेशिक महासत्ता आहे. भारताला हजारो किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभली असून, देशाच्या एकूण परकीय व्यापारापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार सागरी मार्गानेच होतो. त्यामुळे हिंद महासागर, अरबी समुद्र, एडनचे आखात आणि तांबड्या समुद्रात शांतता आणि स्थिरता राखणे ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची प्राथमिक गरज आहे.
भारतीय नौदलाने (Indian Navy) नेहमीच एडनच्या आखातात समुद्री चाच्यांविरोधात (Anti-Piracy Operations) आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आपल्या युद्धनौका तैनात ठेवल्या आहेत. तांबड्या समुद्रातील सध्याच्या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नौदलाला आपल्या व्यापारी जहाजांच्या रक्षणासाठी विशेष निगराणी पथके आणि युद्धनौकांची गस्त वाढवावी लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे पालन व्हावे आणि कोणत्याही निष्पाप व्यापारी जहाजावर किंवा भारतीय खलाशांवर हल्ला होऊ नये, यासाठी भारतीय नौदल मित्र देशांच्या नौदलांशी सातत्याने माहितीची देवाणघेवाण करत आहे.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. भारताचे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), इराण, इस्रायल आणि इजिप्त या सर्वच देशांशी अत्यंत मजबूत राजकीय आणि आर्थिक संबंध आहेत. एका बाजूला हुथींना इराणचा पाठिंबा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियावर हुथींनी नाकेबंदीचा दबाव आणला आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही एका गटाची बाजू न घेता, आपल्या ऊर्जा आणि व्यापारी हितांचे रक्षण करणे हे भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
भारताकडे सध्या कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
शेवटी, येमेनच्या किनाऱ्यावर पेटलेला हा संघर्ष केवळ दोन देशांमधील वाद उरलेला नाही. जागतिक पुरवठा साखळी आणि भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी तांबड्या समुद्रातील मार्ग मोकळा आणि सुरक्षित राहणे अत्यंत अनिवार्य आहे.