पिझ्झा डिलिव्हरी ठरली जीवघेणी; अमेरिकेत भारतीय IT इंजिनियरची गोळ्या झाडून हत्या

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मीडिया रिपोर्टनुसार, शनिवारी (०६ जून) रोजी ही घटना घडली. रात्री उशिरा भारतीय तरुणाला फिलाडेल्फियातील रेंमड रोझेन होम्स रेसिडेंटमधील एका पत्त्यावर पिझ्झा पोहोचवण्याची ऑर्डर मिळाली होती. परंतु तिथे पोहोचल्यावर तरुणाला कोणचाही ग्राहकत आढळला नाही. याच वेळी अचानक दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी पिझ्झा डिलीव्हरी बॉयच्या डोक्यात गोळ्या झाडल्या आणि तिथून पळ काढला.
अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, फिलाडेल्फियाचे स्थानिक पोलिस या घटनेचा तपसा करत असून त्यांना हाऊसिंग ऑथॉरिटीच्या सीसीटीव्ह कॅमेरात अंशुल पिझ्झा घेऊन जात असल्याचे आढळून आले. तसेच या फुटेजमध्ये अशुंलच्या मागे काळे कपड्यात दोन व्यक्ती पाठलाग करत असल्याचेही दिसून येत आहे. सध्या पोलिस सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने हल्लेखोरांचा शोध घेतले आहे.
दरम्यान अंशुलच्या कुटुंबाने त्याची हत्या करण्यात आला असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. अंशुलची बहीण तन्वीने सांगितले की, त्याच्या हत्येचा कट आधीपासूनच रचण्यात आला होता. त्याला पिझ्झा डिलिव्हरीसाठी ज्या ठिकाणी बोलावण्यात आले तेथे कोणीही नव्हते. तन्वीने विचारले की, हल्लेखोरांना माझ्या भावला मारुन काय मिळाले आम्हाला माहिती नाही. पण त्याला जीवे मारण्याच्या हेतूनेच तेथे बोलावले गेले होते.
तिने सांगितले की, माझ्या भावाला अमेरिकेत जायचे नव्हते, परंतु कुटुंबाच्या आग्रहाखातर तो तिथे गेला. त्याच्यावर यापूर्वी देखील लुटमारीचा प्रयत्न झाला होता. परंतु त्यावेळी देखील कोणतीही लुटमार झाली नाही. यावेळी देखील त्याचे सामानही सुरक्षित मिळाल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
अंशुल तेलंगणाचा रहिवासी होता. त्याने हैदराबाद येथे चैतन्य भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून केमिकल इंजिनिरअरिंगमध्ये बी. टेक पूर्ण केले. यानंतर कुटुंबाच्या इच्छेखातर तो पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेला होता. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिथे डेटा अॅनालिटिक्स म्हणून काम करत होता. तसेच तो इतर वेळात पिझ्झा डिलिव्हरीचेही काम करत होता.
दरम्यान न्यूयॉर्कमझील भारतीय दूतावासाने या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अंशुलच्या मृत्यूवर दु:ख व्यक्त केले आहे. सोशल मीडियावर जारी केलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की, ते स्थानिक सरकार आणि अंशुलच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल. या घटनेने पुन्हा एकदा परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न समोर आला आहे.
We are deeply saddened by the untimely demise of Mr. Anshul Kuncha, an Indian national in Philadelphia, PA. Our thoughts and heartfelt condolences to his family during this difficult time. The Consulate is in touch with Anushul’s family and is extending all possible assistance.… — India in New York (@IndiainNewYork) June 6, 2026
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