South Korea Election : स्थानिक निवडणूकांवरुन गोंधळ ; मतदानात गैरप्रकाराच्या आरोपावरुन हजारो नागरिक रस्त्यावर

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मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (०७ जून) हजारो आंदोलक रस्त्यांवर उतरले असून फेरमतदानाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी करत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. आंदोलकांमनी जिम्नॅझयमच्या सर्व प्रवेशद्वाराजवळ घेराव केला असून मतपेट्यांमध्ये कोणचीही छेडछाड होऊ नये यासाठी पुन्हा मतदान प्रक्रियेच्या मागणीची घोषणाबाजी सुरु आहे.
निवडणुक गोंधळाची सुरुवात मतपत्रिकामंच्या(Ballet Paper) कमतरतेमुळे झाली. सोंगपा आणि गंगनमसह सियोलमध्ये सियोलमध्ये १२ हून अधिक केंद्रावर बॅलेट पेपर संपल्यामुळे मतदान थांबवावे लागले. यामुळे अनेक मतदान मतदान न करताच घरी परतले. या सराकरी गोंधळाची जबाबदारी स्वीकारत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष रोह-ताए-अक आणि महासचिव हेओ-चेओल-हून यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले आहे.
सध्या विरोध पक्षाकडून यावर तीव्र टीका होत असून आंदोलकांना समर्थन करत आहेत. नागरिकांच्या आंदोलनाला नागरिकांचा शांततापूर्ण विरोध समजेल असून चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा घ्यावी, तरच प्रश्न सुटेल असे त्यांनी म्हटले आहे. विरोध पक्षाने राष्ट्राध्यक्ष ली-जे-म्युंग यांच्याकडे या प्रकरणची दखल घेण्याचे आवाहनही केले आहे.
दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. सध्या देशभरातील सर्वांचे लक्ष्य या निवडणूक वादाकडे लागले आहे.
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