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South Korea Election : स्थानिक निवडणूकांवरुन गोंधळ ; मतदानात गैरप्रकाराच्या आरोपावरुन हजारो नागरिक रस्त्यावर

Updated On: Jun 07, 2026 | 03:13 PM IST
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सारांश

South Korea Election : दक्षिण कोरियात मोठा गोंधळ उडाला आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपावरुन हजारो नागिरक रस्त्यावर उतरले आहेत. मतदान पुन्हा घेण्याची मागणी केली जात आहे.

South Korea Election

South Korea Election : स्थानिक निवडणूकांवरुन गोंधळ ; मतदानात गैरप्रकाराच्या आरोपावरुन हजारो नागरिक रस्त्यावर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दक्षिण कोरियात निवडणूक निकालांवरुन खळबळ
  • बॅलेट पेपरच्या तुटवड्यावरुन मतदानात गोंधळाचा आरोप
  • नेमकं काय प्रकरण?
South Korea Election Result News in Marathi : सियोल : दक्षिण कोरियात (South Korea) गेल्या आठवड्यात सियोलमध्ये स्थानिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. परंतु या निवडणुकांच्या निकालावरुन मोठा वाद पेटला आहे. निवडणुकांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरुन मोठा गोंधळ सुरु आहे. हजारो लोक गेल्या रस्त्यांवर उतरले असून तीन दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. निवडणूक पारदर्शक नसल्याचा आरोप करत फेरमतदानाची अशा मागणी केली जात आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (०७ जून) हजारो आंदोलक रस्त्यांवर उतरले असून फेरमतदानाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी करत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. आंदोलकांमनी जिम्नॅझयमच्या सर्व प्रवेशद्वाराजवळ घेराव केला असून  मतपेट्यांमध्ये कोणचीही छेडछाड होऊ नये यासाठी पुन्हा मतदान प्रक्रियेच्या मागणीची घोषणाबाजी सुरु आहे.

बॅलेट पेपरची कमतरता

निवडणुक गोंधळाची सुरुवात मतपत्रिकामंच्या(Ballet Paper) कमतरतेमुळे झाली. सोंगपा आणि गंगनमसह सियोलमध्ये सियोलमध्ये १२ हून अधिक केंद्रावर बॅलेट पेपर संपल्यामुळे मतदान थांबवावे लागले. यामुळे अनेक मतदान मतदान न करताच घरी परतले. या सराकरी गोंधळाची जबाबदारी स्वीकारत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष रोह-ताए-अक आणि महासचिव हेओ-चेओल-हून यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले आहे.

सध्या विरोध पक्षाकडून यावर तीव्र टीका होत असून आंदोलकांना समर्थन करत आहेत. नागरिकांच्या आंदोलनाला नागरिकांचा शांततापूर्ण विरोध समजेल असून चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा घ्यावी, तरच प्रश्न सुटेल असे त्यांनी म्हटले आहे. विरोध पक्षाने राष्ट्राध्यक्ष ली-जे-म्युंग यांच्याकडे या प्रकरणची दखल घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिक्रिया

दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. सध्या देशभरातील सर्वांचे लक्ष्य या निवडणूक वादाकडे लागले आहे.

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Web Title: South korea election thousands protest over alleged voting irregularities

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Published On: Jun 07, 2026 | 03:05 PM

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