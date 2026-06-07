Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Seven Month Old Child Killed In Israeli Gunfire Parents Injured

सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा काय गुन्हा? इस्रायली गोळीबारात बाळाचा मृत्यू तर आई गंभीर जखमी; जगभरात संतापाची लाट

Updated On: Jun 07, 2026 | 01:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

West Bank Shooting : एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा इस्रायलच्या कारवाई मृत्यू झाला आहे. या घटनेत आई गंभीर जखमी झाली असून मृत्यूशी झुंज देत आहे.

Seven month Old Child Killed in Israel Gunfire

सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा काय गुन्हा? इस्रायली गोळीबारात बाळाचा मृत्यू तर आई गंभीर जखमी; जगभरात संतापाची लाट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इस्रायली सैन्याच्या गोळीबारात ७ महिन्याच्या चिमुकल्याचा बळी
  • पालक गंभीर जखमी,
  • जगभरात संतापाची लाट
West Bank Shooting : एक अत्यंत हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. वेस्ट बँकेत इस्रायली सैन्याने केलेल्या कारवाईत सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. सध्या बाळाचे आई-वडील गंभीर जखमी आहेत. बाळाच्या आईची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याची माहिती पॅलेस्टाईन आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण जगभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश

नेमकं काय घडलं?

पॅलेस्टाईन वृत्तसंस्था वाफाने दिलेल्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी(०५ जून) संध्याकाळी हेब्रॉनमधील केल रुमैदा भागात ही घटना घडली. बाळाची ओळख सॅम फहद अबू हैकल अशी करण्यात आली आहे. सॅम चे कुटुंब आपल्या नातेवाईकांना भेटायला जात असताना इस्रायली सैनिकांनी त्यांच्या कारवर गोळीबार केला. ज्यामध्ये दोन्ही पालक गंभीर जखमी झाले असून चिमुरड्याचा बळी गेला आहे.

बाळाचे वडील फहद अबू हॅकल  हे बेथलेहेम विद्यापीठात प्राध्यापक असून त्यांच्या हाताला गोळी लागली आहे. त्यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार, एक गोळी कारच्या विंडशील्डमधून आतमध्ये शिरली आणि त्यांच्या हाताला लागली. नंतर त्यांच्या मुलाला आणि पत्नीला लागली. हृदद्रावक म्हणजे पोटच्या गोळ्याचा आईच्या कुशीत असताना मृत्यू झाला. गोळी थेट चिमुकल्याच्या चेहऱ्याच्या आरपार गेली. आईच्या चेहऱ्यालाही दुखापत झाली असून प्रकृती चिंताजनक आहे.

बाळाच्या आजीचा संतप्त सवाल

या घटनेवेळी सॅमची आजी देखील कारमध्ये उपस्थित होती. त्यांनी सांगितले की इस्रायली सैन्याच्याच्या गाड्या दिसताच कुटुंबाने कार थांबवली होती. पण तहीरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांनी संतप्त होऊन म्हटले की, सात महिन्यांच्या बाळाचा उद्ध्वस्त चेहरा पाहणे अत्यंत भंयकर होते. जगातील कोणते सैन्य असे करते?

इस्रायलची प्रतिक्रिया

दरम्यान इस्रायच्या डिफेन्स फोर्सने चौकशीत सामान्य लोक जखमी झाल्याचे मान्य केले. सैनिकांनी कार वेगाने येत असल्याच्या संशयावरुन कारवाई केली. केवळ एकच गोळी झाडण्यात आले असल्याचे लष्कराने म्हटले. तसेच घटनेचा तपास सुरु असल्याचेही सांगितले.

सध्या इस्रायच्या या कृत्यावर जगभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेचा मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र विरोध केला असून याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. या घटनेने संपूर्ण जग हादरले आहे.


Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?

Web Title: Seven month old child killed in israeli gunfire parents injured

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश
1

India-Indonesia Ties : इंडोनेशियाचे परराष्ट्र मंत्री नवी दिल्लीत दाखल; भारतसोबत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा उद्देश

Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?
2

Trump AI Advisor : ट्रम्प सरकारला मोठा धक्का! भारतीय वंशाचे AI सल्लागार श्रीराम कृष्णन यांचा व्हाईट हाऊसला रामराम, कारण काय?

US Ohio Shooting : अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव! ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; अनेकांचा मृत्यू
3

US Ohio Shooting : अमेरिकेत पुन्हा मृत्यूचं तांडव! ओहायोत फेस्टिव्हलदरम्यान अंदाधुंद गोळीबार; अनेकांचा मृत्यू

Trump Iran: ‘इराणी मजबूत, त्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचा अभिमान’ असे म्हणत ट्रम्प यांनी युरेनियम काढता न येण्याचे सांगितले कारण
4

Trump Iran: ‘इराणी मजबूत, त्यांना त्यांच्या सामर्थ्याचा अभिमान’ असे म्हणत ट्रम्प यांनी युरेनियम काढता न येण्याचे सांगितले कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?

उपासमारीचे दिवस येण्याची भीती? तांदळाचेही भाव वाढले? हवामानाचा फटका, बांगलादेशात पिकांचं नुकसान; भारतात काय परिस्थिती?

Jun 07, 2026 | 01:35 PM
सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा काय गुन्हा? इस्रायली गोळीबारात बाळाचा मृत्यू तर आई गंभीर जखमी; जगभरात संतापाची लाट

सात महिन्यांच्या चिमुकल्याचा काय गुन्हा? इस्रायली गोळीबारात बाळाचा मृत्यू तर आई गंभीर जखमी; जगभरात संतापाची लाट

Jun 07, 2026 | 01:35 PM
रिलसाठी आयुष्य लावलं पणाला! धावत्या रेल्वेच्या दरवाजाला लटकत महिलेने केला धोकादायक स्टंट; Video Viral

रिलसाठी आयुष्य लावलं पणाला! धावत्या रेल्वेच्या दरवाजाला लटकत महिलेने केला धोकादायक स्टंट; Video Viral

Jun 07, 2026 | 01:30 PM
अमराठी चालकांचा व्यवहारिक मराठी शिकण्याकडे उत्स्फूर्त कल : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक

अमराठी चालकांचा व्यवहारिक मराठी शिकण्याकडे उत्स्फूर्त कल : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक

Jun 07, 2026 | 01:29 PM
Solapur Crime: ‘खेळताना पडला’ म्हणणाऱ्या काकाचाच निघाला खुनी चेहरा; 5 वर्षीय चिमुकल्याची गळा दाबून हत्या

Solapur Crime: ‘खेळताना पडला’ म्हणणाऱ्या काकाचाच निघाला खुनी चेहरा; 5 वर्षीय चिमुकल्याची गळा दाबून हत्या

Jun 07, 2026 | 01:28 PM
Men’s U18 Asia Cup: सुवर्णिम कामगिरी! जपानला नमवत ‘भारत अंडर-18 आशिया कपचा’ विजेता

Men’s U18 Asia Cup: सुवर्णिम कामगिरी! जपानला नमवत ‘भारत अंडर-18 आशिया कपचा’ विजेता

Jun 07, 2026 | 01:26 PM
पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; तब्बल 45 गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई

पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; तब्बल 45 गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई

Jun 07, 2026 | 01:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें