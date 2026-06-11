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Middle East Crisis : पाकिस्तानच्या विनंतीवर नरमले ट्रम्प? इराणला वेळ दिल्याचा दावा, होर्मुझमधून कोटींचे तेल सुरक्षित बाहेर

Updated On: Jun 11, 2026 | 12:52 PM IST
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सारांश

Middle East Crisis : मध्यपूर्वेत पुन्हा संघर्ष पेटून उठला आहे. अमेरिका-इराणने एकमेकांवर हल्ले चढवले आहेत. होर्मुचा मार्गही बंद झाला आहे. अशातच ट्रम्प यांनी इराणवरील कारवाईबाबत मोठा दावा केला आहे.

Donald Trump

Middle East Crisis : पाकिस्तानच्या विनंतीवर नरमले ट्रम्प? इराणला वेळ दिल्याचा दावा, होर्मुझमधून कोटींचे तेल सुरक्षित बाहेर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा मोठा खुलासा
  • पाकच्या विनंतीवरुन इराणला दिला वेळ?
  • होर्मुझमधून कोटींचे तेल बाहेर काढल्याचा दावा
Middle East Crisis : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा पेटला आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले सुरु केले आहे. यावेळीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा दावा केला आहे. यामुळे जागतिक राजकारणा मोठी खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन इराणविरोधातील भूमिका काहीशी मवाळ केल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांनी होर्मुझमधून कोटींचे तेल सुरक्षित बाहेर काढल्याचाही दावा केला आहे.

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काय म्हणाले ट्रम्प?

वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी म्हटले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज सराफ आणि लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांनी इराणला काही वेळ देण्याची विनंती केली होती. त्यांचे इराणशी चांगले संबंध असल्याने इराणला योग्य मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न ते करत होते. पाकिस्तानच्या नेतृत्त्वावरुन ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ले टाळल्याचा दावा केला.

होर्मुझबाबत मोठा दावा

तसेच त्यांनी होर्मुझबाबतही मोठा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले की, होर्मुझच्या आखातातून गेल्या महिन्यात अमेरिकेने अनेक व्यापारी मार्ग सुरक्षा मोहिमा राबवल्या, यादरम्यान अमेरिकेने १० कोटी बॅरलपेक्षा अधिक तेल आणि २०० हून अधिक व्यापारी जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढल्याचा दावा केला. तसेच या कारवाईचा इराणला पत्ताही लागू न दिल्याचे म्हटले.

भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय

तसेच ट्रम्प यांनी पुन्हा भारत आणि पाकिस्तान संघर्षावर भाष्ट केले. त्यांनी म्हटले दोन्ही देशांतील युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली असती. परंतु यावर अधिक तपशील ट्रम्प यांनी दिला नाही.

इराणवर कठोर भूमिका

इराणबाबक बोलताना ट्रम्प यांनी आक्रमक रोख कायम ठेवला. त्यांनी अमेरिकेचे अपाचे हेलिकॉप्टरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर लष्करी कारवाई गरजेची ठरल्याचे म्हटले. तसेच इराणच्या हालचालींवर अमेरिकेची बारकाईने नजर असल्याचे सांगितले. तसेच गरज पडल्यास पुढेही कारवाई केली जाईल असे म्हटले.

सध्या ट्रम्प यांच्या या विधानांमुळे जागतिक समुदायता चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली आहे. यामुळे जगावर पुन्हा इंधन आणि उर्जा संकट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Web Title: Trump claims pakistan requested time for iran amid middle east crisis

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Published On: Jun 11, 2026 | 12:52 PM

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