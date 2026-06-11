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Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:47 AM IST
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सारांश

Hormuz Crisis Update : जगावर पुन्हा एकदा महागाईचे संकट ओढावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष चिघळला असून दोन्ही देश सातत्याने एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले करत आहेत. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

US-Iran Conflict

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट? (फोटो सौजन्य: एआय)

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विस्तार
  • मध्यपूर्वेत संघर्ष भडकला
  • अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणने बंद केली होर्मुझ सामुद्रधुनी
  • जगातिक तेल व्यापाराला फटका बसणार?
US Iran Conflict : गेल्या दोन दिवसांपासून अमेरिका-इराण संघर्ष (US-Iran War) पुन्हा तीव्र झाला आहे. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले सुरु असून मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक महत्त्वपूर्ण शहरांवर हल्ले केले आहेत. इराणने याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच इराणने जागतिक तेल व्यापार वाहतूकीसाठी महत्त्वाचा मानला जाणार मार्ग पुन्हा बंद केला आहे. यामुळे जगावर पुन्हा इंधन संकटाचे सावट उभारले आहे.

Gulf Tensions : मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतालाही फटका; भारतीय नाविक असलेल्या जहाजावर अमेरिकेची कारवाई; 3 जण बेपत्ता

अमेरिकेचा इराणच्या अनेक शहरांवर हल्ला

अमेरिकेने १० जून रोजी इराणच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांवर सलग हल्ले केले. अमेरिकन सैन्याच्याने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणकडून आक्रमक हालचालींची संकेत मिळाल्यानंतर आत्मसंरक्षणात्मत कारवाई करण्यात आली होती. ओमनजवळ अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी पाडल्याचा दावा अमेरिकेने केला, जो इराणने फेटाळून लावला आहे. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष तीव्र पेटला.

मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिकेने बुधवारी (१० जून) इराणच्या बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक, जास्क आणि केशम या भागांवर तीव्र प्रहार केला आहे. यामुळे होर्मुझजवळ असलेल्या भागांवर कारवाई झाल्याने इराण पेटून उठला आहे.

इराणची होर्मुझ बंदीची घोषणा

प्रत्युत्तरदाखल इराणने देखील होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद केली आहे. इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर प्रवेशबंदी लागू केला आहे. या मार्गावरुन कोणत्याही जहाजाने जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे इराणने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि वायू पुरवठा बंद होऊन पुन्हा महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय जहाजावर हल्ला

दुसरीकडे ओमानच्या आखातातही तणावपूर्ण वातावरण आहे. अमेरिका (America) इराणच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजांवर कारवाई करत असून याचा फटका भारतालाही बसला आहे. गेल्या दोन दिवसांत अमेरिकेने भारतीय क्रू मेंबर्स असलेल्या सेटेबोलो आणि एमटी मॅरव्हेक्स या जहाजांवर हल्ले केले.

या दोन्ही जहाजांवर प्रत्येकी भारतीय २४ नाविक होते. यातील सेटेबोलो जहाजावरील ३ भारतीय नाविक बेपत्ता आहेत.  या घटनेनंतर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कारवाईचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी ओमानमधील दूतावाशी संपर्क साधत परिस्थितीवर बारकाईन लक्ष ठेवले जात आहे. ३ बेपत्ता नाविकांचा शोध सुरु आहे.

Iran-US War : पुन्हा युद्धाचा भडका ! अमेरिकेचा इराणवर मोठा हल्ला; तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण

Web Title: Hormuz crisis iran closes strait of hormuz after us attack global fuel crisis fears

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Published On: Jun 11, 2026 | 10:32 AM

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