Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरु केली होती. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला नष्ट करण्याचा याचा हेतू होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे युद्ध सुरु आहे. अमेरिका इराणमध्ये पडद्यामागे शांतता चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असल्याचा दावा केला जात आहे, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. अमेरिका (America) युद्धातून माघार घेण्यास तयार आहे, परंतु इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे युद्ध चिघळतच चालले आहे.
इस्रायल (Israel) युद्धविरामात अडथळा आणत असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्यात फोनवरुन संवाद झाला. यावेळी ट्रम्प यांनी नेतन्याहूवर नाराजी व्यक्त केली. इस्रायलच्या लेबनॉनवरील सततच्या कारवाईवर ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना स्पष्ट शब्दात सुनावले. त्यांनी म्हटले की, “तुम्ही वेडे झाला आहात. मी नसतो तर तुम्ही आज तुरुंगात असता. मी आहे म्हणून तुम्ही वाचला. मला तुमचा प्रचंड राग येत आहे. तुमच्या आज प्रत्येकजण इस्रायलचा तिरस्कार करत आहे.” अशा शब्दात ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना सुनावले. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना शिवागाळही केला आहे.
नुकतेच इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बेरुतवर मोठ्या हल्ला करण्याच्या तयारीचे आदेश दिले होते. याला ट्रम्प यांनी कडाडून विरोध केला आहे. एका हिजबुल्लाह कमांडरला मारण्यासाठी इस्रायलच्या मोठ्या कारवाईच्या धोरणावर आणि निरापराध नागरिकांच्या हत्येवर ट्रम्प यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
या हल्ल्यांमुळेच मध्यपूर्वेतील शांतता संपुष्टात आली असल्याची भीती ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या मध्यस्थीने बेरुत आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. परंतु यावर इस्रायलची भूमिका काय असेल हे अस्पष्टच आहे.
