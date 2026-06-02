Trump on Netanyahu : नेतन्याहूंवर भडकले ट्रम्प? लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:57 AM IST
सारांश

Trump on Netanyahu : ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इस्रायलच्या लेबनॉनवरील हल्ल्यांमुळे इराण शांतता चर्चा फिस्कटत आहे. यावरुन ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना खडे बोल सुनावलं असल्याचे न्यूयॉर्क पोस्टने म्हटले आहे.

विस्तार
  • नेतन्याहूंवर संतापले ट्रम्प
  • लेबनॉनवरील हल्ल्यांवरुन पेटला वाद
  • इराण शांतता चर्चेत इस्रायल बनतोय अडथळा
Trump on Netanyahu : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इस्रायलचे पंतप्रधानांवर भडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, लेबनॉनवरील इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ट्रम्प बेंजामिन नेतन्याहूंवर तीव्र नाराज आहेत. यामुळेच इराणसोबतची शांतता चर्चा धोक्यात आली असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

युद्धाची सुरुवात

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरु केली होती. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला नष्ट करण्याचा याचा हेतू होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे युद्ध सुरु आहे. अमेरिका इराणमध्ये पडद्यामागे शांतता चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असल्याचा दावा केला जात आहे, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही. अमेरिका (America) युद्धातून माघार घेण्यास तयार आहे, परंतु इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे युद्ध चिघळतच चालले आहे.

नेतन्याहूवर भडकले ट्रम्प

इस्रायल (Israel) युद्धविरामात अडथळा आणत असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्यात फोनवरुन संवाद झाला. यावेळी ट्रम्प यांनी नेतन्याहूवर नाराजी व्यक्त केली. इस्रायलच्या लेबनॉनवरील सततच्या कारवाईवर ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना स्पष्ट शब्दात सुनावले. त्यांनी म्हटले की, “तुम्ही वेडे झाला आहात. मी नसतो तर तुम्ही आज तुरुंगात असता. मी आहे म्हणून तुम्ही वाचला. मला तुमचा प्रचंड राग येत आहे. तुमच्या आज प्रत्येकजण इस्रायलचा तिरस्कार करत आहे.” अशा शब्दात ट्रम्प यांनी नेतन्याहूंना सुनावले. रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना शिवागाळही केला आहे.

काय आहे ट्रम्प यांच्या नाराजीचे कारण

नुकतेच इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बेरुतवर मोठ्या हल्ला करण्याच्या तयारीचे आदेश दिले होते. याला ट्रम्प यांनी कडाडून विरोध केला आहे. एका हिजबुल्लाह कमांडरला मारण्यासाठी इस्रायलच्या मोठ्या कारवाईच्या धोरणावर आणि निरापराध नागरिकांच्या हत्येवर ट्रम्प यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

या हल्ल्यांमुळेच मध्यपूर्वेतील शांतता संपुष्टात आली असल्याची भीती ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या मध्यस्थीने बेरुत आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. परंतु यावर इस्रायलची भूमिका काय असेल हे अस्पष्टच आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प इस्रायलच्या पंतप्रधानांवर का भडकले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इस्रायलच्या लेबनॉनवरील सततच्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले असल्याचे न्यूयॉर्क पोस्टने म्हटले आहे.

  • Que: इस्रायलच्या लेबनॉनवरील हल्ल्याचा अमेरिका-इराण चर्चेवर काय परिणाम होत आहे?

    Ans: रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांच्या मते, इस्रायलच्या लेबनॉनवरील सततच्या लष्करी कारवाईमुळे इराणसोबत सुरु असलेली अमेरिकेची शांतता चर्चा फिस्कटली आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 10:53 AM

राज्यात पाणीटंचाईची भीती; महाराष्ट्रातील धरणांत अवघा 27.79% पाणीसाठा

