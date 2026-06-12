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US Iran Peace Deal : ट्रम्प यांचा पुन्हा शांततेचा दावा; अमेरिका-इराण युद्ध थांबणार? होर्मुझबाबतही मोठे संकेत

Updated On: Jun 12, 2026 | 09:49 AM IST
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सारांश

US-Iran Peace Deal Update : ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा होर्मुझबाबत मोठे संकेत दिले आहे. तसेच येत्या आठवड्याच्या अखरेसी इराणसोबत शांतता कराराची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष या कराराकडे लागले आहे.

Donald Trump

US Iran Peace Deal : ट्रम्प यांचा पुन्हा शांततेचा दावा; अमेरिका-इराण युद्ध थांबणार? होर्मुझबाबतही मोठे संकेत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिका-इराण युद्ध थांबणार?
  • ट्रम्प-यांच्याकडून होर्मुझबाबतही मोठे विधान
  • या आठवड्याच्या शेवटी होणार करार
US-Iran Peace Deal News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेत गेल्या १०० दिवसांहून अधिक काळ तणावाचे वातावरण आहे. अमेरिका-इराणमधील संघर्ष (US-Iran Conflict) काही थांबण्याचे नाव घेईना. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले करण्यात आले होते. यामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती. पण पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी संघर्ष संपुष्टात येणार असल्याचा दावा केला आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीही पुन्हा सुरु होईल असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

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ट्रम्प यांच्या मते, येत्या आठवड्याच्या शेवटी युरोपमध्ये दोन्ही देशांमध्ये शांतता कराराला अंतिम रुप देण्यात येईल. दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागे कराराच्या मसुद्यावर सकारात्मक चर्चा सुरु आहे. या चर्चेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हेंस देखील सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माध्यमांशी संवादा साधताना डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी म्हटले की, हा करार केवळ अमेरिका-इराणसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी दिलासादायक ठरेल.

होर्मुझबाबतही मोठे विधान

या करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मध्ये होर्मुझ (Hormuz) सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याची शक्यता आहे. इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे जगातिक व्यापार वाहतूकीसाठी महत्त्वाचा मानला जाणार सागरी मार्ग होर्मुझ बंद केला हता. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठा विस्कळीत होऊन मोठे इंधन संकट निर्माण झाले होते. ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांत करार झाल्यास इंधन दर पुन्हा सामान्य होतील. होर्मुझ मार्ग खुला होईल आणि जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरु होईल असा दावा त्यांनी केला आहे.

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर आक्रमक भूमिका

दरम्यान ट्रम्प यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, त्यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanhyahu) यांच्याशी चर्चा केली आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तसेच इराणच्या अणुकार्यक्रमांवर निर्बंध, क्षेपणास्त्र उत्पादनावर नियंत्रण आणि प्रादेशिक गचटांना मिळणाऱ्या मदतीवर बंदी घालण्याच्या अटी करारत असतील. इराणला कोणत्याही प्रकारचे धोकादायक शस्त्र बाळगू दिले जाणार हे त्यांनी स्पष्ट केले.

इराणच्या नौदल-लष्कर ताकदीबाबतही मोठा दावा

याशिवाय ट्रम्प यांनी इराणची नौदल आणि लष्करी ताकद पूर्णपणे निकामी झाल्याचा दावा केला. त्यांनी म्हटले की, इराण (Iran) आता कोणतेही प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम नाही. यामुळे इराणविरोधी कारवाया स्थगित केल्याचेही त्यांनी म्हटले. सध्या ट्रम्प यांच्या या विधानांनतर संपूर्ण जगाचे लक्ष शांतता करारकडे लागले आहे.

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Web Title: Us iran peace deal trump claims war may end soon hints on hormuz reopening

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Published On: Jun 12, 2026 | 09:29 AM

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