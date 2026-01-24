Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Us Outreach To Jamaat E Islami Bangladesh Election 2026 India Concerns

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Bangladesh Election 2026: बांगलादेशातील आगामी निवडणुका केवळ देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणार नाहीत तर भारत, अमेरिका आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या भू-राजकारणावरही खोलवर परिणाम करू शकतात.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:51 PM
us outreach to jamaat e islami bangladesh election 2026 india concerns

बांगलादेशात अमेरिकेचा 'गेम प्लॅन'! कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीशी वाढवली जवळीक; भारताच्या टेन्शनमध्ये वाढ? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेचा ‘जमात’ला हात
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा
  • निवडणूक समीकरणे बदलली

Bangladesh Election February 12 2026 news : शेजारील देश बांगलादेशात (Bangladesh) १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ (Jamaat-e-Islami) या कट्टरपंथी संघटनेवर भारताने बंदी घातली आहे आणि जिचा इतिहास रक्तरंजित राहिला आहे, त्याच संघटनेशी अमेरिकेने आपले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या एका खळबळजनक अहवालानुसार, अमेरिकन (America) राजनैतिक अधिकारी आता उघडपणे ‘जमात’ला आपला मित्र बनवण्याची भाषा करत आहेत, ज्यामुळे भारताच्या राजनैतिक वर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे.

अमेरिकन राजदूतांचे ‘गुपित’ रेकॉर्डिंग आणि खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, १ डिसेंबर २०२५ रोजी ढाका येथे महिला पत्रकारांसोबत झालेल्या एका बंद दाराआड बैठकीत अमेरिकन राजदूतांनी स्पष्ट केले की, बांगलादेश आता ‘इस्लामिक दिशेने’ वळला आहे. एका व्हायरल ऑडिओ रेकॉर्डिंगनुसार, हे राजदूत म्हणाले, “आम्हाला त्यांना (जमात) आमचे मित्र बनवायचे आहे.” इतकेच नाही तर, त्यांनी पत्रकारांना विचारले की, ते ‘जमात’च्या विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांना त्यांच्या चर्चासत्रात आमंत्रित करू शकतील का? अमेरिकेचा हा बदललेला पवित्रा भारतासाठी धक्कादायक आहे, कारण भारत ‘जमात’ला एक दहशतवादी विचारांची संघटना मानतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

शरिया कायद्याची भीती आणि अमेरिकेचा तर्क

अनेक तज्ज्ञांनी भीती व्यक्त केली आहे की, जर ‘जमात’ सत्तेत आली तर बांगलादेशात ‘शरिया कायदा’ लागू होऊ शकतो. मात्र, अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर असे काही घडले तर अमेरिका बांगलादेशाच्या निर्यात उत्पादनांवर (प्रामुख्याने कापड उद्योग) १००% शुल्क लावून त्यांची अर्थव्यवस्था रोखू शकते. मात्र, अमेरिकेचा हा ‘आर्थिक धाक’ भारताला पुरेशी सुरक्षा देऊ शकेल का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

credit – social media and Twitter

भारताचा तणाव का वाढतोय?

१. पाकिस्तानशी जवळीक: जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास पाहता, हा पक्ष नेहमीच पाकिस्तानधार्जिणा राहिला आहे. १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याला साथ दिली होती. २. ईशान्य भारताची सुरक्षा: बांगलादेशात कट्टरपंथी सरकार आल्यास भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (Seven Sisters) घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवाया वाढण्याचा धोका असतो. ३. हिंदू अल्पसंख्याकांचे भवितव्य: गेल्या काही महिन्यांत बांगलादेशातील हिंदूंची घरे आणि मंदिरे जाळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. जमातची वाढती ताकद या हिंसाचाराला अधिक खतपाणी घालू शकते, अशी भीती दिल्लीला वाटत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

निवडणुकीचे रणांगण: १२ फेब्रुवारी २०२६

यावेळची निवडणूक विशेष आहे कारण शेख हसीना यांचा ‘अवामी लीग’ पक्ष रिंगणाबाहेर आहे. मुख्य लढत आता ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (BNP) आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांच्यातील युती विरुद्ध इतर लहान पक्ष अशी असणार आहे. अमेरिकेचा ‘जमात’कडे असलेला कल भारत-अमेरिका संबंधांमध्येही कटुता आणू शकतो, जे आधीच व्यापार आणि रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यांवरून तणावाखाली आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात निवडणुका कधी आहेत?

    Ans: बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहेत.

  • Que: जमात-ए-इस्लामीवर भारताचा आक्षेप का आहे?

    Ans: हा पक्ष भारतविरोधी, पाकिस्तानधार्जिणा आणि कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारेचा असल्याने भारताने यावर बंदी घातली असून सुरक्षेसाठी तो धोका मानला जातो.

  • Que: अमेरिकेने जमातशी संपर्क का वाढवला आहे?

    Ans: शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत जमात ही मोठी राजकीय शक्ती बनत असल्याने, भविष्यातील सरकारशी संबंध ठेवण्यासाठी अमेरिका हा पवित्रा घेत असल्याचे बोलले जाते.

Web Title: Us outreach to jamaat e islami bangladesh election 2026 india concerns

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल
1

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड
2

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 
3

ना रशिया, ना चीन… अमेरिकेच्या निशाण्यावर मित्रराष्ट्र; पेंटागॉनच्या सुरक्षा रणनीतीत मोठा बदल, जगाची उडाली झोप 

Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर
4

Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

Jan 24, 2026 | 02:51 PM
छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

Jan 24, 2026 | 02:50 PM
Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर

Farmers News : रब्बी पीककपाहणीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, निवासी उपजिल्हाधिकारी कडवकर

Jan 24, 2026 | 02:45 PM
महापौर पदासाठी हालचालींना वेग; पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपमधील अंतर्गत राजकारण तापले

महापौर पदासाठी हालचालींना वेग; पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपमधील अंतर्गत राजकारण तापले

Jan 24, 2026 | 02:39 PM
Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…

Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…

Jan 24, 2026 | 02:36 PM
सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स

सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स

Jan 24, 2026 | 02:36 PM
ZP Election : उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यास सुरुवात, धाराशिव तालुक्यात २५ उमेदवारांची माघार

ZP Election : उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यास सुरुवात, धाराशिव तालुक्यात २५ उमेदवारांची माघार

Jan 24, 2026 | 02:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM