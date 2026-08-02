US Vs China : नाकेबंदी तोडली ,अमेरिकेला झटका ; चीनने स्वदेशी मशिनमधून चिप बनवायला सुरवात केली !

सध्या अत्याधुनिक चिपनिर्मितीमध्ये नेदरलँडची ASML कंपनी अग्रस्थानी आहे. जगातील सर्वात प्रगत EUV लिथोग्राफी मशीन ही कंपनी तयार करते. हीच यंत्रणा 3nm आणि 2nm सारख्या अत्याधुनिक चिप्सच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. अमेरिकेच्या विनंतीनंतर नेदरलँडने चीनला ही आधुनिक यंत्रे विकण्यावर निर्बंध घातले होते. या निर्णयामुळे चीनसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
मात्र, या निर्बंधांनंतर चीनने परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे संशोधन वेगाने पुढे नेले. सरकारने अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली, संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन दिले आणि देशांतर्गत कंपन्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मदत केली. त्याचा परिणाम म्हणून चीनने 7nm पातळीपर्यंत पोहोचल्याचे अनेक उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे.
17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ
काही अहवालांमध्ये चीन आणि अमेरिकेतील तांत्रिक अंतर पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत असल्याचे म्हटले जात होते. आता हे अंतर तीन वर्षांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा काही विश्लेषकांनी केला आहे. मात्र, या आकड्याला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, चीनने निश्चितच मोठी झेप घेतली आहे; परंतु अमेरिकेच्या आणि ASML च्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी तुलना करताना अजूनही काही बाबतीत अंतर कायम आहे.
सोशल मीडियावर या प्रगतीचे श्रेय चीनच्या सामाजिक किंवा धार्मिक धोरणांना दिले जात आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतेही ठोस वैज्ञानिक किंवा अधिकृत निष्कर्ष उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, संशोधनातील मोठी गुंतवणूक, दीर्घकालीन औद्योगिक धोरण, कुशल मनुष्यबळ आणि सरकारी पाठबळ हीच चीनच्या प्रगतीची प्रमुख कारणे मानली जातात.
Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..
सेमीकंडक्टर उद्योग हा आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सुपरकॉम्प्युटर यांसारख्या क्षेत्रांचा पाया बनला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील चीनची वाढ केवळ आर्थिक नाही, तर जागतिक भू-राजकारणावरही परिणाम करणारी ठरू शकते.