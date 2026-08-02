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US Vs China : नाकेबंदी तोडली ,अमेरिकेला झटका ; चीनने स्वदेशी मशिनमधून चिप बनवायला सुरवात केली !

Updated On: Aug 02, 2026 | 05:32 PM IST
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सारांश

US Vs China : नेदरलॅंडच्या ASML चा प्रभाव असताना , बीजिंग ने ७ एन एम पर्यंत सेमीकंडक्टर बनवणारी मशीन तयार केली आहे . यामुळे १० वर्ष तांत्रिक दृष्टया अमेरिकेच्या मागे असणाऱ्या चीनने फक्त ३ वर्ष इतके अंतर आता बाकी ठेवले आहे . चीनने आपल्या जनतेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवून हि क्रांती केल्याचे बोलले जाते .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • सेमीकंडक्टर मशीनची स्वदेशी निर्मिती
  • आत्मनिर्भरतेकडे महत्वाचे पाऊल
US Vs China : अमेरिका आणि नेदरलँडने अत्याधुनिक चिपनिर्मिती तंत्रज्ञानावर निर्बंध लावल्यानंतर चीनने स्वदेशी संशोधनावर भर देत सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी प्रगती केल्याची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. चीनमधील संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी 7 नॅनोमीटर (7nm) पातळीपर्यंत चिप उत्पादनासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची वाटचाल केल्याचे समोर आले आहे. या घडामोडीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनची क्षमता पुन्हा चर्चेत आली आहे.

अमेरिकेने लादले निर्बंध

सध्या अत्याधुनिक चिपनिर्मितीमध्ये नेदरलँडची ASML कंपनी अग्रस्थानी आहे. जगातील सर्वात प्रगत EUV लिथोग्राफी मशीन ही कंपनी तयार करते. हीच यंत्रणा 3nm आणि 2nm सारख्या अत्याधुनिक चिप्सच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. अमेरिकेच्या विनंतीनंतर नेदरलँडने चीनला ही आधुनिक यंत्रे विकण्यावर निर्बंध घातले होते. या निर्णयामुळे चीनसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.

मात्र, या निर्बंधांनंतर चीनने परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे संशोधन वेगाने पुढे नेले. सरकारने अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली, संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन दिले आणि देशांतर्गत कंपन्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मदत केली. त्याचा परिणाम म्हणून चीनने 7nm पातळीपर्यंत पोहोचल्याचे अनेक उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे.

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काही अहवालांमध्ये चीन आणि अमेरिकेतील तांत्रिक अंतर पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत असल्याचे म्हटले जात होते. आता हे अंतर तीन वर्षांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा काही विश्लेषकांनी केला आहे. मात्र, या आकड्याला अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, चीनने निश्चितच मोठी झेप घेतली आहे; परंतु अमेरिकेच्या आणि ASML च्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी तुलना करताना अजूनही काही बाबतीत अंतर कायम आहे.

चीनचे सामाजिक व धार्मिक धोरण

सोशल मीडियावर या प्रगतीचे श्रेय चीनच्या सामाजिक किंवा धार्मिक धोरणांना दिले जात आहे. मात्र, त्याबाबत कोणतेही ठोस वैज्ञानिक किंवा अधिकृत निष्कर्ष उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, संशोधनातील मोठी गुंतवणूक, दीर्घकालीन औद्योगिक धोरण, कुशल मनुष्यबळ आणि सरकारी पाठबळ हीच चीनच्या प्रगतीची प्रमुख कारणे मानली जातात.

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सेमीकंडक्टर उद्योग हा आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सुपरकॉम्प्युटर यांसारख्या क्षेत्रांचा पाया बनला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील चीनची वाढ केवळ आर्थिक नाही, तर जागतिक भू-राजकारणावरही परिणाम करणारी ठरू शकते.

Web Title: Us vs china blockade breached a blow to the us china has started manufacturing chips using domestically produced machines

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Published On: Aug 02, 2026 | 05:32 PM

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